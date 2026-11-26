Microfone no Android: bloqueio geral nas Configurações rápidas silencia todos os apps de uma vez (Bronek Kaminski/Getty Images)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h01.
Quando o microfone para em todos os apps do Android ao mesmo tempo, a causa mais comum é o bloqueio geral de acesso ao microfone, presente no Android 12 ou posterior. O ajuste fica nas Configurações rápidas e nos Controles de privacidade e se sobrepõe à permissão de cada app. Uma gravação curta em dois aplicativos ajuda a separar o bloqueio global de uma falha de permissão ou de um defeito físico.
Quando o microfone não funciona em nenhum app no Android, o primeiro item a conferir é o bloqueio geral de acessoao microfone. Disponível no Android 12 e em versões posteriores, o recurso corta a captação de áudio de todos os aplicativos com um único toque, mesmo que cada app continue com a permissão de microfone liberada.
O atalho fica nas Configurações rápidas, o mesmo painel do Wi-Fi e da lanterna, o que torna o acionamento acidental comum. Antes de reinstalar aplicativos ou procurar assistência técnica, um teste de gravação em dois apps indica se o problema está no sistema, em um aplicativo específico ou no próprio componente.
É um interruptor de privacidade do sistema que liga ou desliga o acesso de todos os aplicativos ao microfone. Ele funciona em um nível acima da permissão individual: a permissão define se um app pode usar o microfone; o bloqueio geral desliga o sensor para todos eles.
Com o bloqueio ativo, o WhatsApp pode gravar um áudio inteiro, mas o arquivo chega mudo. Em vários aparelhos, o Android exibe um aviso ao abrir um app que precisa do microfone, com a opção de desbloquear ali mesmo. A Central de Ajuda do Google orienta conferir esse ajuste sempre que houver problema para usar câmera ou microfone.
O teste leva menos de um minuto e usa apps que já vêm instalados no celular:
Se o aparelho não tiver gravador nativo, o teste funciona com a Câmera e um segundo app, como o WhatsApp. O resultado aponta o caminho:
Se o bloco não aparecer, toque em Editar (ícone de lápis) ou em Adicionar, na parte de baixo do painel, e arraste o bloco do microfone para a área de atalhos ativos. O Google observa que o gesto de deslizar não funciona da mesma forma em todos os aparelhos.
O mesmo ajuste existe dentro das Configurações do Android:
Os nomes dos menus mudam conforme a fabricante e a versão do sistema. Para encurtar o caminho, digite "microfone" na busca no topo da tela de Configurações, que leva direto à opção.
Com o bloqueio geral desligado, o próximo passo é revisar o aplicativo que continua sem som:
Para WhatsApp, Google Meet, gravadores e redes sociais, a primeira opção atende ao uso comum: o app acessa o microfone enquanto está aberto, sem acesso contínuo em segundo plano.
Se o bloqueio está desligado, a permissão está liberada e o áudio segue mudo, a checagem passa por outros pontos:
Se nenhuma gravação capta som depois de todas as etapas, o caso aponta para defeito de hardware, que exige a assistência técnica da fabricante.
Na maior parte dos casos, o acesso geral ao microfone foi desligado nas Configurações rápidas, muitas vezes por um toque acidental. Esse ajuste se sobrepõe à permissão de cada aplicativo.
A permissão do WhatsApp pode estar correta, mas o bloqueio geral impede qualquer app de captar som. Reative o Acesso ao microfone nas Configurações rápidas e grave um novo áudio.
O indicador mostra que um app ou serviço está usando a câmera ou o microfone naquele momento. Ao deslizar para baixo e tocar nele, o Android informa qual aplicativo está com o acesso e abre o gerenciamento de permissões.
Não. O controle global de microfone chegou no Android 12. Em versões anteriores, a checagem se concentra na permissão de cada app e no hardware.
Se o bloqueio geral está desligado, as permissões estão liberadas e nem o Gravador de voz nem a Câmera captam áudio, a suspeita recai sobre sujeira na entrada do microfone ou defeito no componente. Nesse caso, a indicação é procurar a assistência técnica da fabricante.