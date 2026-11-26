RESUMO ＋ Quando o microfone para em todos os apps do Android ao mesmo tempo, a causa mais comum é o bloqueio geral de acesso ao microfone, presente no Android 12 ou posterior. O ajuste fica nas Configurações rápidas e nos Controles de privacidade e se sobrepõe à permissão de cada app. Uma gravação curta em dois aplicativos ajuda a separar o bloqueio global de uma falha de permissão ou de um defeito físico.

Quando o microfone não funciona em nenhum app no Android, o primeiro item a conferir é o bloqueio geral de acessoao microfone. Disponível no Android 12 e em versões posteriores, o recurso corta a captação de áudio de todos os aplicativos com um único toque, mesmo que cada app continue com a permissão de microfone liberada.

O atalho fica nas Configurações rápidas, o mesmo painel do Wi-Fi e da lanterna, o que torna o acionamento acidental comum. Antes de reinstalar aplicativos ou procurar assistência técnica, um teste de gravação em dois apps indica se o problema está no sistema, em um aplicativo específico ou no próprio componente.

O que é o bloqueio geral do microfone no Android?

É um interruptor de privacidade do sistema que liga ou desliga o acesso de todos os aplicativos ao microfone. Ele funciona em um nível acima da permissão individual: a permissão define se um app pode usar o microfone; o bloqueio geral desliga o sensor para todos eles.

Com o bloqueio ativo, o WhatsApp pode gravar um áudio inteiro, mas o arquivo chega mudo. Em vários aparelhos, o Android exibe um aviso ao abrir um app que precisa do microfone, com a opção de desbloquear ali mesmo. A Central de Ajuda do Google orienta conferir esse ajuste sempre que houver problema para usar câmera ou microfone.

Como testar se o problema é o bloqueio geral ou um app específico?

O teste leva menos de um minuto e usa apps que já vêm instalados no celular:

Abra o Gravador de voz de fábrica e grave cinco segundos falando em tom normal; Abra a Câmera, mude para o modo de vídeo e grave alguns segundos falando; Reproduza os dois arquivos e confira se a voz aparece.

Se o aparelho não tiver gravador nativo, o teste funciona com a Câmera e um segundo app, como o WhatsApp. O resultado aponta o caminho:

Nenhum dos dois captou som: há forte indício de bloqueio geral ativo, falha do sistema ou defeito físico;

há forte indício de bloqueio geral ativo, falha do sistema ou defeito físico; Um app grava e o outro não: o problema tende a estar na permissão individual ou em uma configuração interna do aplicativo;

o problema tende a estar na permissão individual ou em uma configuração interna do aplicativo; As gravações funcionam, mas ligações e videochamadas seguem mudas: confira a permissão do app de chamada e se há fone Bluetooth conectado.

Como desativar o bloqueio do microfone nas Configurações rápidas

Deslize o dedo duas vezes de cima para baixo na tela para abrir todas as Configurações rápidas; Procure o bloco Acesso ao microfone (em alguns aparelhos, apenas "Microfone"); Se ele estiver apagado ou riscado, toque uma vez para liberar o acesso; Repita a gravação no Gravador de voz e na Câmera.

Se o bloco não aparecer, toque em Editar (ícone de lápis) ou em Adicionar, na parte de baixo do painel, e arraste o bloco do microfone para a área de atalhos ativos. O Google observa que o gesto de deslizar não funciona da mesma forma em todos os aparelhos.

Como reativar o microfone pelos Controles de privacidade

O mesmo ajuste existe dentro das Configurações do Android:

Abra Configurações; Toque em Segurança e privacidade; Entre em Privacidade e depois em Controles de privacidade; Ative a chave Acesso ao microfone.

Os nomes dos menus mudam conforme a fabricante e a versão do sistema. Para encurtar o caminho, digite "microfone" na busca no topo da tela de Configurações, que leva direto à opção.

Onde fica o atalho em Samsung, Motorola e Xiaomi?

Samsung (One UI): o bloco Acesso ao microfone aparece no painel aberto com dois deslizes. O app Samsung Members também testa o componente em Suporte, Diagnóstico do telefone, Microfone;

o bloco Acesso ao microfone aparece no painel aberto com dois deslizes. O app Samsung Members também testa o componente em Suporte, Diagnóstico do telefone, Microfone; Motorola: a interface segue de perto o Android padrão, com o bloco nas Configurações rápidas e o mesmo caminho pelos Controles de privacidade;

a interface segue de perto o Android padrão, com o bloco nas Configurações rápidas e o mesmo caminho pelos Controles de privacidade; Xiaomi, Redmi e POCO (HyperOS): a central de controle abre ao deslizar a partir do canto superior direito. Se o ícone do microfone não estiver lá, toque em Editar para trazê-lo de volta.

Como conferir a permissão de microfone de um app

Com o bloqueio geral desligado, o próximo passo é revisar o aplicativo que continua sem som:

Abra Configurações e toque em Apps; Selecione o aplicativo com problema; Toque em Permissões e depois em Microfone; Escolha Permitir durante o uso do app ou Perguntar sempre.

Para WhatsApp, Google Meet, gravadores e redes sociais, a primeira opção atende ao uso comum: o app acessa o microfone enquanto está aberto, sem acesso contínuo em segundo plano.

O que fazer se o microfone continuar sem som?

Se o bloqueio está desligado, a permissão está liberada e o áudio segue mudo, a checagem passa por outros pontos:

Bluetooth: um fone ou caixa de som pareada pode estar captando o áudio no lugar do celular. Desligue o Bluetooth e teste de novo;

um fone ou caixa de som pareada pode estar captando o áudio no lugar do celular. Desligue o Bluetooth e teste de novo; Reinicialização: reiniciar o aparelho encerra processos que podem ter travado o serviço de áudio;

reiniciar o aparelho encerra processos que podem ter travado o serviço de áudio; App em segundo plano: o ponto verde no canto superior da tela indica que algum app está usando o microfone. Deslize para baixo e toque no indicador para ver qual é;

o ponto verde no canto superior da tela indica que algum app está usando o microfone. Deslize para baixo e toque no indicador para ver qual é; Capinha e entrada do microfone: remova a capa e confira se há sujeira no orifício da base do aparelho. Limpe com escova de cerdas macias, sem inserir objetos pontiagudos;

remova a capa e confira se há sujeira no orifício da base do aparelho. Limpe com escova de cerdas macias, sem inserir objetos pontiagudos; Atualizações: instale atualizações pendentes do Android e do aplicativo afetado;

instale atualizações pendentes do Android e do aplicativo afetado; Modo de segurança: se o microfone volta a funcionar nesse modo, um app instalado pouco antes do problema pode ser a causa.

Se nenhuma gravação capta som depois de todas as etapas, o caso aponta para defeito de hardware, que exige a assistência técnica da fabricante.