O armário de cozinha tem mais de 74 mil buscas mensais no Google e é uma das maiores compras de quem está se mudando ou reformando. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Madesa.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de armário de cozinha o ChatGPT recomenda?

A Madesa aparece em 83,2% das respostas, com liderança isolada, e costuma ser a primeira citada (posição média de 1,69). A Itatiaia, tradicional em armários de aço, vem em segundo, com 75,8%. Henn (51,5%), Multimóveis, Cozimax, MGM Móveis e Nesher completam a lista de fabricantes do top 10.

O varejo também tem peso: MadeiraMadeira (64,2%), Leroy Merlin (62,3%) e Magazine Luiza (41%) estão no ranking. O site da MadeiraMadeira é a fonte mais usada pela IA, com 88,8% de participação, e o site da Madesa também está entre as mais lidas.

Por que a Madesa lidera?

As condições comerciais pesam tanto quanto o produto. Os argumentos mais repetidos pelo ChatGPT foram todos da Madesa:

12% de desconto no Pix , citado em 28,2% das respostas;

, citado em 28,2% das respostas; Parcelamento em até 18 vezes sem juros (14,8%);

(14,8%); Até 50% de desconto em móveis selecionados;

em móveis selecionados; Projeto gratuito de cozinha (8,5%).

Na loja da Madesa, compras acima de R$ 4.000 em módulos de cozinha têm 18% de desconto com o cupom GANHO18, segundo a página da campanha.

O que avaliar antes de comprar um armário de cozinha?

Modulado ou compacto: cozinhas moduladas permitem combinar peças e ampliar depois; compactas vêm em kit e são mais baratas;

cozinhas moduladas permitem combinar peças e ampliar depois; compactas vêm em kit e são mais baratas; Material: MDF é mais resistente à umidade e ao peso do que o MDP; armários de aço, como os da Itatiaia, são duráveis e baratos, mas com menos opções de acabamento;

MDF é mais resistente à umidade e ao peso do que o MDP; armários de aço, como os da Itatiaia, são duráveis e baratos, mas com menos opções de acabamento; Medidas: meça paredes, janelas, tomadas e pontos de água e gás. Considere o espaço para geladeira, fogão ou cooktop e micro-ondas;

meça paredes, janelas, tomadas e pontos de água e gás. Considere o espaço para geladeira, fogão ou cooktop e micro-ondas; Ferragens: dobradiças com amortecimento e corrediças telescópicas aumentam a durabilidade;

dobradiças com amortecimento e corrediças telescópicas aumentam a durabilidade; Montagem: verifique se está incluída e o prazo de entrega, que pode passar de 30 dias.

A EXAME mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Para quem vai parcelar, a Serasa alerta que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito na Black Friday.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de armário de cozinha na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Madesa lidera as indicações do ChatGPT, com 83,2%.

Armário de aço ou MDF? O aço é mais barato e resistente à umidade; o MDF oferece mais opções de acabamento e modulação.