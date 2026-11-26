O freezer tem 74 mil buscas mensais no Google e é procurado tanto por famílias grandes quanto por pequenos negócios. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de freezer o ChatGPT recomenda?

A Electrolux aparece em 84,2% das respostas. Midea (82,5%) e Consul (80,2%) estão em empate técnico com ela. A Midea é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,36). Philco (78,8%), Metalfrio (53,5%) e EOS (51,7%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. A Brastemp aparece em 21,8%.

A Consul é descrita como "boa opção para uso doméstico" e pela variedade de modelos horizontais e verticais. A Metalfrio, especializada em refrigeração comercial, aparece como opção para quem precisa de mais capacidade.

Quanto custa um freezer na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores citados foram:

EOS: R$ 1.161,80;

R$ 1.161,80; Midea: R$ 1.199 (o preço mais repetido, em 11% das respostas);

R$ 1.199 (o preço mais repetido, em 11% das respostas); Philco: R$ 1.226,90;

R$ 1.226,90; Electrolux: R$ 1.299 e R$ 2.199;

R$ 1.299 e R$ 2.199; Consul: R$ 1.673.

A variação reflete diferenças de capacidade e formato. A fonte mais citada pela IA é o site Achados Black Friday, com 67,8% de participação.

Freezer horizontal ou vertical: qual escolher?

Horizontal: maior capacidade pelo mesmo preço e conserva melhor o frio quando aberto, porque o ar gelado não "cai" para fora. Ocupa mais espaço no chão e dificulta achar itens no fundo. Muitos modelos são de dupla ação (freezer ou refrigerador);

maior capacidade pelo mesmo preço e conserva melhor o frio quando aberto, porque o ar gelado não "cai" para fora. Ocupa mais espaço no chão e dificulta achar itens no fundo. Muitos modelos são de dupla ação (freezer ou refrigerador); Vertical: ocupa menos área, tem gavetas e prateleiras que facilitam a organização. Ideal para cozinhas e apartamentos;

ocupa menos área, tem gavetas e prateleiras que facilitam a organização. Ideal para cozinhas e apartamentos; Frost free ou degelo manual: o frost free dispensa o degelo, mas costuma custar mais e consumir um pouco mais de energia.

Para uma família de quatro pessoas que congela comida para a semana, um freezer de 150 a 250 litros costuma bastar.

O que mais verificar?

O consumo de energia é o ponto principal, já que o aparelho fica ligado o tempo todo. O Inmetro aparece em 20,2% das respostas do ChatGPT como referência para o selo de eficiência. Confira também as medidas, a voltagem, a presença de rodízios e trava na tampa.

Para eletrodomésticos grandes, guias de varejo estimam desconto real entre 15% e 30%. Mercado Livre (31,8%) e Amazon (20,5%) são os varejistas do ranking. Antes de comprar, veja como reconhecer preço maquiado e, se for parcelar, lembre que 3 em cada 10 brasileiros vão usar crédito nas compras da data.

Perguntas frequentes

Qual o melhor freezer na Black Friday? Segundo a Ranqia, Electrolux, Midea e Consul estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa um freezer barato? A IA citou modelos a partir de R$ 1.161,80.