A BOOM Fit Club encontrou um novo canal para chegar a potenciais assinantes. Em parceria com a Fluency Academy, a academia online passou a oferecer um ano de treinos ao vivo aos compradores dos cursos de idiomas da escola. O teste para a BOOM será converter parte desse público em assinantes quando o acesso acabar. A campanha de Black Friday que deu início ao acordo previa mais de R$ 10 milhões em mídia e produção.

Felipe Yani, diretor de operações da Fluency, diz que a campanha tinha projeção de cerca de R$ 70 milhões em receita bruta, com investimento conjunto superior a R$ 10 milhões em mídia e produção.

“A gente rodou pesquisa para as duas bases. O índice de correlação foi muito alto”, afirma Stelio Belchior, CEO da BOOM. As empresas identificaram interesse dos alunos nos serviços da parceira, mas não divulgaram o percentual. O pacote deu aos compradores dez anos de acesso a cursos de oito idiomas e 12 meses de treinos.

Yani afirma que a campanha tem registrado “custo de lead bem abaixo da média”. O indicador mede quanto a empresa gasta para captar um potencial cliente. O resultado final da ação e a divisão da receita entre as parceiras não foram informados.

O que cada empresa quer ganhar com a parceria

Para a Fluency, os treinos ampliam a oferta feita aos alunos da escola. Para a BOOM, o acordo coloca suas aulas diante de consumidores que já pagam por um serviço digital.

As empresas também organizaram um desafio de 21 dias com alunos, professores e influenciadores para apresentar as duas plataformas a seus respectivos públicos.

Belchior conta que chegou a sugerir um período menor de acesso aos treinos. Yani insistiu em um ano. A BOOM, que tem faturamento anual superior a R$ 20 milhões, traçou para a sua Black Friday a meta de quadruplicar a receita da edição anterior.

Para a academia, um teste começa quando o acesso incluído no pacote acabar. É quando ela poderá medir quantos alunos da Fluency estão dispostos a pagar por uma assinatura.

Como a Fluency cresceu com professores que já tinham audiência

A Fluency nasceu em 2017, fundada pelo brasileiro Rhavi Carneiro e pelo neozelandês Finn Puklowski. A escola começou com inglês e ampliou a grade ao incorporar professores que já produziam conteúdo para as redes sociais. Esses criadores passaram a atuar tanto na divulgação quanto nas aulas.

A empresa recebeu um aporte de R$ 275 milhões da General Atlantic em 2021 e comprou a escola de tecnologia Awari em 2024. A Fluency registrou R$ 135 milhões em receita em 2023. Dois anos depois, a Hotmart reconheceu a escola pelo marco de R$ 500 milhões em faturamento líquido acumulado dentro da plataforma.

Yani chegou à Fluency em agosto de 2025 para reorganizar a operação. O executivo diz que a escola bateu recordes mensais de faturamento de julho a outubro de 2026. Uma das apostas agora é levar os criadores para dentro do aplicativo de conversação. A empresa passou a oferecer diálogos com inteligência artificial que usa a voz de personalidades como Luciano Huck.

“Ele aprende com o influenciador que ele ama na internet, que está lá dentro da jornada pedagógica”, diz Yani.

Como a BOOM quer levar seus treinos a alunos de outros países

A BOOM surgiu no Rio de Janeiro em 2018 como "Academia Foguete", a partir do trabalho do personal trainer Ricardo Lapa. As aulas ao vivo permitiam aos alunos receber orientações em tempo real sem ir à academia.

Belchior, que havia dirigido as áreas de marketing e novos negócios da Bodytech, entrou na operação ao identificar espaço para vender treinos a quem tinha dificuldade de frequentar uma unidade física. “O meu concorrente mesmo se chama sofá”, diz.

Em março, a empresa adotou o nome BOOM Fit Club e anunciou R$ 20 milhões em investimentos em tecnologia, produto e expansão internacional. Segundo Belchior, a plataforma já tinha alunos em 82 países com conteúdo em português.

Agora, a empresa começou a buscar alunos locais na Colômbia e no México, com aplicativo em espanhol e pagamentos em moeda local. A próxima etapa prevê outros mercados hispanofalantes, antes da chegada a países de língua inglesa.

A BOOM quer superar R$ 100 milhões em faturamento anual até 2030. A projeção inclui a expansão internacional e acordos com novos parceiros. “Começaremos a oferecer aulas nos idiomas locais, adaptando a experiência aos mercados em que estamos entrando”, afirma Belchior. O acordo com a Fluency foi anunciado para a campanha brasileira.