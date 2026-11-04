Por que o som do fone Bluetooth piora quando você abre o microfone?

RESUMO ＋ Ao ativar o microfone, o fone Bluetooth sai do perfil de música (A2DP) e entra no perfil de chamada (HFP), que toca áudio mono a 8 kHz ou 16 kHz. Não é defeito. Fechar o app que usa o microfone devolve a qualidade. Para reuniões frequentes, a saída é captar a voz por outro microfone ou usar fone e aparelho compatíveis com Bluetooth LE Audio.

O som do fone Bluetooth piora quando o microfone é ativado porque o aparelho muda de modo de operação. Ele deixa o perfil de música, que toca em estéreo e alta qualidade, e entra no perfil de chamada, que transmite voz nos dois sentidos com áudio mono e comprimido. A Apple descreve esse comportamento na página de suporte do Mac: qualidade e volume caem até o microfone deixar de ser usado, e podem surgir chiados ou estalos.

A troca acontece em reuniões no Zoom, no Google Meet ou no Teams, no WhatsApp Web, no Discord e em jogos com chat de voz. Como o fone continua conectado, muita gente conclui que o produto está com defeito.

Por que o fone Bluetooth perde qualidade com o microfone ligado?

O Bluetooth clássico divide o áudio em dois perfis, com funções diferentes:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): perfil de reprodução, com som estéreo de alta qualidade. Só envia áudio do celular ou computador para o fone e não aceita microfone;

perfil de reprodução, com som estéreo de alta qualidade. Só envia áudio do celular ou computador para o fone e não aceita microfone; HFP (Hands-Free Profile): perfil de viva-voz, que permite falar e ouvir ao mesmo tempo. O som sai em mono, com taxa de amostragem de 8 kHz (banda estreita) ou 16 kHz (banda larga).

Para comparar, o áudio de um CD usa 44,1 kHz. Segundo a Microsoft, mesmo o HFP de banda larga soa mais próximo de uma rádio AM do que da qualidade que o Bluetooth entrega com o microfone desligado.

Os dois perfis não funcionam juntos. Quando qualquer app pede o microfone do fone, o sistema passa todo o áudio para o HFP, incluindo a música ou o som do jogo que já estava tocando.

O fone está com defeito?

Na maioria dos casos, não. Se o som é bom em músicas e vídeos e só piora quando o microfone entra em uso, a causa é a troca de perfil. Fones de ouvido caros passam pelo mesmo problema: codecs como aptX e LDAC valem para o modo de reprodução e deixam de atuar quando o fone entra em modo de chamada.

Alguns gatilhos passam despercebidos, como um jogo que adota o microfone padrão do sistema ou uma aba do navegador com reunião ativa. No Mac, a Apple cita a tela de Som dos Ajustes do Sistema como outro possível gatilho.

Como recuperar a qualidade do som do fone Bluetooth no Mac

A Apple orienta este passo a passo:

Feche os apps que usam o microfone: encerre programas de videoconferência, de chat ou jogos que estejam captando a voz pelo fone; Feche a tela de Som: confira se os Ajustes do Sistema (ou Preferências do Sistema) não estão abertos na seção Som; Abra a Central de Controle: se a qualidade não voltar, clique na Central de Controle, na barra de menus, e depois em Som; Troque a saída de áudio: selecione os alto-falantes internos do Mac; Selecione o fone de novo: volte a escolher o fone Bluetooth como saída.

Como resolver o som ruim do fone Bluetooth no Windows

No Windows 11, o sistema reúne os dois perfis em um único dispositivo de saída e um de entrada. De acordo com a documentação da Microsoft, basta um app abrir o microfone para todo o áudio ir para o HFP e ser convertido para 8 kHz ou 16 kHz. Há dois caminhos:

Trocar o microfone padrão: em Configurações > Sistema > Som, na área Entrada, escolha o microfone do notebook ou um microfone USB. O fone Bluetooth fica só como saída e permanece no modo de alta qualidade;

em Configurações > Sistema > Som, na área Entrada, escolha o microfone do notebook ou um microfone USB. O fone Bluetooth fica só como saída e permanece no modo de alta qualidade; Desativar o viva-voz do fone: no Painel de Controle, em Dispositivos e Impressoras, abra as propriedades do fone, vá à aba Serviços e desmarque a opção de telefonia mãos livres. O fone fica preso ao modo estéreo, mas o microfone dele deixa de funcionar.

No Windows 10, o mesmo fone aparece como dois dispositivos de saída: um em modo estéreo e outro identificado como viva-voz (Hands-Free). Escolher o estéreo como saída evita a queda, desde que a entrada de áudio seja outro microfone.

O som do fone também piora no celular?

Sim. No Android e no iPhone, ligações, videochamadas, gravações feitas pelo microfone do fone e jogos com chat de voz levam o acessório para o modo de chamada. As saídas mais diretas são:

Encerrar a chamada ou fechar o app: o som volta ao perfil de música assim que o microfone é liberado;

o som volta ao perfil de música assim que o microfone é liberado; Manter sistema e apps atualizados: fabricantes ajustam o gerenciamento dos perfis Bluetooth em atualizações de software.

O Bluetooth LE Audio resolve o problema?

Resolve em boa parte, mas só com aparelhos compatíveis. O Bluetooth LE Audio, geração mais recente do áudio Bluetooth, usa o codec LC3 e um formato único para música e voz. No Android, o LC3 substitui o SBC do A2DP e o mSBC do HFP em celulares com suporte.

No Windows 11, a Microsoft anunciou em agosto de 2025 o modo super wideband stereo, que mantém o som em estéreo, com amostragem de 32 kHz, enquanto o microfone está ligado. A exigência vale para os dois lados. O PC precisa rodar o Windows 11 24H2 ou mais recente, com suporte de fábrica a LE Audio e drivers atualizados. O fone também precisa ser compatível.

Para conferir, abra as propriedades do fone em Configurações > Sistema > Som. Se aparecer a opção de formato quando o microfone está ativo, o recurso funciona. Caso contrário, o som continuará em mono com o microfone ligado, segundo o suporte da Microsoft.

Qual a alternativa para quem faz muitas reuniões com fone Bluetooth?

Há quatro opções para não depender do microfone Bluetooth:

Microfone USB de mesa: capta a voz enquanto o fone Bluetooth segue só como saída, no perfil de alta qualidade;

capta a voz enquanto o fone Bluetooth segue só como saída, no perfil de alta qualidade; Headset com fio: modelos com conexão USB ou P2 de quatro polos transmitem som e voz sem a compressão do modo de chamada;

modelos com conexão USB ou P2 de quatro polos transmitem som e voz sem a compressão do modo de chamada; Headset sem fio com receptor de 2,4 GHz: modelos que acompanham um adaptador USB próprio, comuns em linhas gamer e corporativas, não usam os perfis do Bluetooth clássico e mantêm a qualidade com o microfone ativo;

modelos que acompanham um adaptador USB próprio, comuns em linhas gamer e corporativas, não usam os perfis do Bluetooth clássico e mantêm a qualidade com o microfone ativo; Fone com LE Audio: opção para quem quer continuar no Bluetooth, desde que o computador ou o celular também tenha suporte ao padrão.