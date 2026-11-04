Por que o som do fone Bluetooth piora quando você abre o microfone?

Fone Bluetooth: som perde qualidade quando o microfone entra em uso porque o aparelho muda para o modo de chamada (damircudic/Getty Images)
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Publicado em 4 de novembro de 2026 às 12h00.
Ao ativar o microfone, o fone Bluetooth sai do perfil de música (A2DP) e entra no perfil de chamada (HFP), que toca áudio mono a 8 kHz ou 16 kHz. Não é defeito. Fechar o app que usa o microfone devolve a qualidade. Para reuniões frequentes, a saída é captar a voz por outro microfone ou usar fone e aparelho compatíveis com Bluetooth LE Audio.
O som do fone Bluetooth piora quando o microfone é ativado porque o aparelho muda de modo de operação. Ele deixa o perfil de música, que toca em estéreo e alta qualidade, e entra no perfil de chamada, que transmite voz nos dois sentidos com áudio mono e comprimido. A Apple descreve esse comportamento na página de suporte do Mac: qualidade e volume caem até o microfone deixar de ser usado, e podem surgir chiados ou estalos.
A troca acontece em reuniões no Zoom, no Google Meet ou no Teams, no WhatsApp Web, no Discord e em jogos com chat de voz. Como o fone continua conectado, muita gente conclui que o produto está com defeito.
O Bluetooth clássico divide o áudio em dois perfis, com funções diferentes:
Para comparar, o áudio de um CD usa 44,1 kHz. Segundo a Microsoft, mesmo o HFP de banda larga soa mais próximo de uma rádio AM do que da qualidade que o Bluetooth entrega com o microfone desligado.
Os dois perfis não funcionam juntos. Quando qualquer app pede o microfone do fone, o sistema passa todo o áudio para o HFP, incluindo a música ou o som do jogo que já estava tocando.
Na maioria dos casos, não. Se o som é bom em músicas e vídeos e só piora quando o microfone entra em uso, a causa é a troca de perfil. Fones de ouvido caros passam pelo mesmo problema: codecs como aptX e LDAC valem para o modo de reprodução e deixam de atuar quando o fone entra em modo de chamada.
Alguns gatilhos passam despercebidos, como um jogo que adota o microfone padrão do sistema ou uma aba do navegador com reunião ativa. No Mac, a Apple cita a tela de Som dos Ajustes do Sistema como outro possível gatilho.
A Apple orienta este passo a passo:
No Windows 11, o sistema reúne os dois perfis em um único dispositivo de saída e um de entrada. De acordo com a documentação da Microsoft, basta um app abrir o microfone para todo o áudio ir para o HFP e ser convertido para 8 kHz ou 16 kHz. Há dois caminhos:
No Windows 10, o mesmo fone aparece como dois dispositivos de saída: um em modo estéreo e outro identificado como viva-voz (Hands-Free). Escolher o estéreo como saída evita a queda, desde que a entrada de áudio seja outro microfone.
Sim. No Android e no iPhone, ligações, videochamadas, gravações feitas pelo microfone do fone e jogos com chat de voz levam o acessório para o modo de chamada. As saídas mais diretas são:
Resolve em boa parte, mas só com aparelhos compatíveis. O Bluetooth LE Audio, geração mais recente do áudio Bluetooth, usa o codec LC3 e um formato único para música e voz. No Android, o LC3 substitui o SBC do A2DP e o mSBC do HFP em celulares com suporte.
No Windows 11, a Microsoft anunciou em agosto de 2025 o modo super wideband stereo, que mantém o som em estéreo, com amostragem de 32 kHz, enquanto o microfone está ligado. A exigência vale para os dois lados. O PC precisa rodar o Windows 11 24H2 ou mais recente, com suporte de fábrica a LE Audio e drivers atualizados. O fone também precisa ser compatível.
Para conferir, abra as propriedades do fone em Configurações > Sistema > Som. Se aparecer a opção de formato quando o microfone está ativo, o recurso funciona. Caso contrário, o som continuará em mono com o microfone ligado, segundo o suporte da Microsoft.
Há quatro opções para não depender do microfone Bluetooth:
Porque o fone passa a usar o perfil HFP, feito para voz. Ele toca áudio mono, com taxa de amostragem de 8 kHz ou 16 kHz, bem abaixo do perfil de música.
Sim. A limitação está no Bluetooth clássico, não no preço do fone. Só modelos com Bluetooth LE Audio, usados com celular ou computador compatível, mantêm a qualidade com o microfone ativo.
No Bluetooth clássico, não. A alternativa é captar a voz por outro microfone, como o do notebook ou um modelo USB, e deixar o fone só para ouvir.
Sim. Ao fechar o app que usa o microfone ou encerrar a chamada, o sistema volta ao perfil de música.