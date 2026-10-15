Telefone vigiado? Saiba como identificar apps espiões no Android e iPhone

RESUMO ＋ Um app espião, ou stalkerware, é instalado sem consentimento para monitorar localização, mensagens, chamadas e fotos. Bateria fraca ou lentidão, sozinhas, não provam nada: a checagem combina permissões, acessos especiais, contas conectadas e o comportamento de quem pode estar vigiando. Android e iPhone têm recursos nativos para essa revisão. Se a suspeita envolver parceiro ou ex, a orientação é registrar provas e buscar ajuda em outro aparelho antes de remover qualquer coisa.

Um app espião no celular, ou stalkerware, é um programa instalado sem o consentimento do dono do aparelho para acompanhar localização, mensagens, chamadas e navegação. Entre 2024 e 2025, a Kaspersky detectou mais de 34 mil usuários afetados no mundo, e o Brasil se manteve entre os três países com mais casos, ao lado de Rússia e Índia.

Os números consideram só usuários do antivírus da empresa, o que indica um problema subnotificado. Descobrir se alguém está monitorando o celular exige cruzar o que aparece nas configurações com o comportamento de quem teria acesso ao aparelho.

O que é stalkerware e o que ele consegue acessar?

O stalkerware se diferencia de apps legítimos de controle parental ou de gestão corporativa por funcionar de forma oculta, sem que a pessoa monitorada saiba. Quem instala costuma precisar de alguns minutos com o celular desbloqueado, por isso o uso é frequente em relações abusivas.

Dependendo do programa e das permissões obtidas, ele permite acessar:

Localização: posição em tempo real e histórico de deslocamentos;

posição em tempo real e histórico de deslocamentos; Comunicação: SMS, notificações, registro de chamadas e, em alguns casos, mensagens de apps;

SMS, notificações, registro de chamadas e, em alguns casos, mensagens de apps; Arquivos: fotos, vídeos, contatos e documentos;

fotos, vídeos, contatos e documentos; Atividade: sites visitados, apps usados, teclas digitadas e, nas versões mais invasivas, microfone e câmera.

Quais sinais indicam um app espião no celular?

O indício mais forte costuma estar fora do aparelho. A FTC, órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos, aponta como principal alerta a pessoa que sabe onde você esteve ou com quem conversou sem que essas informações tenham sido compartilhadas.

Outros sinais de comportamento:

Acesso físico: alguém ficou com o celular sem supervisão e conhece o código de desbloqueio;

alguém ficou com o celular sem supervisão e conhece o código de desbloqueio; Insistência: a pessoa pediu para instalar um app "de casal", "de segurança" ou "para achar o celular";

a pessoa pediu para instalar um app "de casal", "de segurança" ou "para achar o celular"; Biometria: há digital ou rosto de outra pessoa cadastrado no aparelho;

há digital ou rosto de outra pessoa cadastrado no aparelho; Contas: alguém conhece a senha da sua Conta Google ou Conta Apple.

No aparelho, os sintomas pesam mais quando surgem de repente e junto com uma suspeita concreta:

Bateria: descarga mais rápida sem mudança no uso;

descarga mais rápida sem mudança no uso; Internet: consumo de dados móveis que nenhum app conhecido explica;

consumo de dados móveis que nenhum app conhecido explica; Temperatura: aparelho quente com a tela apagada;

aparelho quente com a tela apagada; Apps estranhos: programas com nome genérico, como "System Service" ou "Update", com acesso a microfone, localização ou acessibilidade.

Como descobrir app espião no Android

O Android permite instalar apps de fora da Play Store (APKs), o que amplia o risco. Os menus variam conforme a marca, mas o roteiro é o mesmo:

Lista de apps: em Configurações > Apps > Ver todos os apps, procure programas que você não instalou. Pesquise o nome antes de excluir, porque alguns são componentes do fabricante ou da operadora; Painel de privacidade: em Configurações > Segurança e privacidade > Privacidade > Painel de privacidade, veja quais apps usaram câmera, microfone, localização e contatos. O histórico cobre 24 horas no Android 12 e sete dias a partir do Android 13; Acessos especiais: busque nas Configurações por "Acessibilidade", "Apps administradores do dispositivo", "Acesso a notificações" e "Instalar apps desconhecidos". Um app com acesso de acessibilidade consegue ler o que aparece na tela e tocar por você; Perfis e VPN: confira se há perfil de gerenciamento ou VPN que você não configurou; Play Protect: na Play Store, toque no ícone do perfil > Play Protect > Verificar. O recurso também analisa apps instalados por outras fontes; Atualizações: em Configurações > Segurança e privacidade > Sistema e atualizações, instale os pacotes de segurança pendentes.

Como descobrir app espião no iPhone

Em um iPhone atualizado e sem jailbreak, instalar um app espião oculto é mais difícil. O monitoramento costuma passar por recursos legítimos, como localização compartilhada e acesso à Conta Apple. A revisão começa por um recurso nativo do iOS 16 em diante:

Verificação de Segurança: em Ajustes > Privacidade e Segurança > Verificação de Segurança, escolha "Gerenciar Compartilhamento e Acesso" para revisar pessoas e apps com acesso aos seus dados, ou "Redefinição de Emergência" para cortar tudo de uma vez; Dispositivos conectados: em Ajustes > [seu nome], role até a lista de aparelhos e remova os que não reconhecer; Senha e números confiáveis: em Ajustes > [seu nome] > Início de Sessão e Segurança, troque a senha da Conta Apple e confira os telefones cadastrados para verificação; Localização: no app Buscar, toque em Pessoas para ver com quem a localização é compartilhada e revise o Compartilhamento Familiar; Perfis: em Ajustes > Geral > VPN e Gerenciamento de Dispositivo, procure perfis que ninguém consegue explicar. Em aparelho de trabalho, confirme com a empresa antes de remover.

A Verificação de Segurança tem um botão de Saída Rápida, que fecha os Ajustes na hora. O recurso não cobre contas de fora da Apple, como Google e WhatsApp, que exigem revisão separada.

O que fazer se encontrar um app espião

Se não há risco de violência

Registre: faça capturas de tela com o nome do app e as permissões que ele tem; Troque senhas: use outro aparelho confiável e comece pelo e-mail, que serve para redefinir as demais contas; Ative a verificação em duas etapas: prefira app autenticador ou chave de acesso (passkey) ao SMS; Remova o app: retire antes os acessos de administrador e acessibilidade. Se a desinstalação falhar, use o modo seguro do Android.

Se a suspeita persistir, salve arquivos pessoais, como fotos e documentos, e restaure o celular para o padrão de fábrica, configurando-o como novo. A FTC alerta que recuperar apps a partir de um backup completo pode trazer o stalkerware de volta.

Se a suspeita envolve parceiro, ex ou familiar

Apagar o app ou confrontar a pessoa pode avisar quem monitora e aumentar o risco de violência. Segundo a Kaspersky, o autor percebe quando o programa para de enviar dados.

Outro aparelho: pesquise ajuda e converse com pessoas de confiança por um celular ou computador ao qual a pessoa não tem acesso;

pesquise ajuda e converse com pessoas de confiança por um celular ou computador ao qual a pessoa não tem acesso; Provas fora do celular: guarde capturas com data e hora em um e-mail novo ou com alguém de confiança;

guarde capturas com data e hora em um e-mail novo ou com alguém de confiança; Momento seguro: planeje a troca de senhas e, se necessário, de aparelho e número;

planeje a troca de senhas e, se necessário, de aparelho e número; Emergência: em caso de risco imediato, ligue 190.

O Ligue 180, central de atendimento do Ministério das Mulheres, orienta sobre violência digital, incluindo monitoramento e invasão de contas. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e também atende pelo WhatsApp (61) 9610-0180.

Como evitar app espião no celular?

Bloqueio: código de seis dígitos ou mais, sem compartilhar com ninguém;

código de seis dígitos ou mais, sem compartilhar com ninguém; Lojas oficiais: apps só pela Play Store ou App Store, sem APKs recebidos por link;

apps só pela Play Store ou App Store, sem APKs recebidos por link; Contas individuais: Conta Google ou Apple de uso pessoal, com compartilhamento restrito a recursos específicos, como fotos ou localização;

Conta Google ou Apple de uso pessoal, com compartilhamento restrito a recursos específicos, como fotos ou localização; Revisão periódica: permissões e dispositivos conectados checados após cada atualização do sistema.