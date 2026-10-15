Telefone vigiado? Saiba como identificar apps espiões no Android e iPhone

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Um app espião, ou stalkerware, é instalado sem consentimento para monitorar localização, mensagens, chamadas e fotos. Bateria fraca ou lentidão, sozinhas, não provam nada: a checagem combina permissões, acessos especiais, contas conectadas e o comportamento de quem pode estar vigiando. Android e iPhone têm recursos nativos para essa revisão. Se a suspeita envolver parceiro ou ex, a orientação é registrar provas e buscar ajuda em outro aparelho antes de remover qualquer coisa.
Um app espião no celular, ou stalkerware, é um programa instalado sem o consentimento do dono do aparelho para acompanhar localização, mensagens, chamadas e navegação. Entre 2024 e 2025, a Kaspersky detectou mais de 34 mil usuários afetados no mundo, e o Brasil se manteve entre os três países com mais casos, ao lado de Rússia e Índia.
Os números consideram só usuários do antivírus da empresa, o que indica um problema subnotificado. Descobrir se alguém está monitorando o celular exige cruzar o que aparece nas configurações com o comportamento de quem teria acesso ao aparelho.
O que é stalkerware e o que ele consegue acessar?
O stalkerware se diferencia de apps legítimos de controle parental ou de gestão corporativa por funcionar de forma oculta, sem que a pessoa monitorada saiba. Quem instala costuma precisar de alguns minutos com o celular desbloqueado, por isso o uso é frequente em relações abusivas.
Dependendo do programa e das permissões obtidas, ele permite acessar:
- Localização: posição em tempo real e histórico de deslocamentos;
- Comunicação: SMS, notificações, registro de chamadas e, em alguns casos, mensagens de apps;
- Arquivos: fotos, vídeos, contatos e documentos;
- Atividade: sites visitados, apps usados, teclas digitadas e, nas versões mais invasivas, microfone e câmera.
Quais sinais indicam um app espião no celular?
O indício mais forte costuma estar fora do aparelho. A FTC, órgão de defesa do consumidor dos Estados Unidos, aponta como principal alerta a pessoa que sabe onde você esteve ou com quem conversou sem que essas informações tenham sido compartilhadas.
Outros sinais de comportamento:
- Acesso físico: alguém ficou com o celular sem supervisão e conhece o código de desbloqueio;
- Insistência: a pessoa pediu para instalar um app "de casal", "de segurança" ou "para achar o celular";
- Biometria: há digital ou rosto de outra pessoa cadastrado no aparelho;
- Contas: alguém conhece a senha da sua Conta Google ou Conta Apple.
No aparelho, os sintomas pesam mais quando surgem de repente e junto com uma suspeita concreta:
- Bateria: descarga mais rápida sem mudança no uso;
- Internet: consumo de dados móveis que nenhum app conhecido explica;
- Temperatura: aparelho quente com a tela apagada;
- Apps estranhos: programas com nome genérico, como "System Service" ou "Update", com acesso a microfone, localização ou acessibilidade.
Como descobrir app espião no Android
O Android permite instalar apps de fora da Play Store (APKs), o que amplia o risco. Os menus variam conforme a marca, mas o roteiro é o mesmo:
- Lista de apps: em Configurações > Apps > Ver todos os apps, procure programas que você não instalou. Pesquise o nome antes de excluir, porque alguns são componentes do fabricante ou da operadora;
- Painel de privacidade: em Configurações > Segurança e privacidade > Privacidade > Painel de privacidade, veja quais apps usaram câmera, microfone, localização e contatos. O histórico cobre 24 horas no Android 12 e sete dias a partir do Android 13;
- Acessos especiais: busque nas Configurações por "Acessibilidade", "Apps administradores do dispositivo", "Acesso a notificações" e "Instalar apps desconhecidos". Um app com acesso de acessibilidade consegue ler o que aparece na tela e tocar por você;
- Perfis e VPN: confira se há perfil de gerenciamento ou VPN que você não configurou;
- Play Protect: na Play Store, toque no ícone do perfil > Play Protect > Verificar. O recurso também analisa apps instalados por outras fontes;
- Atualizações: em Configurações > Segurança e privacidade > Sistema e atualizações, instale os pacotes de segurança pendentes.
Como descobrir app espião no iPhone
Em um iPhone atualizado e sem jailbreak, instalar um app espião oculto é mais difícil. O monitoramento costuma passar por recursos legítimos, como localização compartilhada e acesso à Conta Apple. A revisão começa por um recurso nativo do iOS 16 em diante:
- Verificação de Segurança: em Ajustes > Privacidade e Segurança > Verificação de Segurança, escolha "Gerenciar Compartilhamento e Acesso" para revisar pessoas e apps com acesso aos seus dados, ou "Redefinição de Emergência" para cortar tudo de uma vez;
- Dispositivos conectados: em Ajustes > [seu nome], role até a lista de aparelhos e remova os que não reconhecer;
- Senha e números confiáveis: em Ajustes > [seu nome] > Início de Sessão e Segurança, troque a senha da Conta Apple e confira os telefones cadastrados para verificação;
- Localização: no app Buscar, toque em Pessoas para ver com quem a localização é compartilhada e revise o Compartilhamento Familiar;
- Perfis: em Ajustes > Geral > VPN e Gerenciamento de Dispositivo, procure perfis que ninguém consegue explicar. Em aparelho de trabalho, confirme com a empresa antes de remover.
A Verificação de Segurança tem um botão de Saída Rápida, que fecha os Ajustes na hora. O recurso não cobre contas de fora da Apple, como Google e WhatsApp, que exigem revisão separada.
O que fazer se encontrar um app espião
Se não há risco de violência
- Registre: faça capturas de tela com o nome do app e as permissões que ele tem;
- Troque senhas: use outro aparelho confiável e comece pelo e-mail, que serve para redefinir as demais contas;
- Ative a verificação em duas etapas: prefira app autenticador ou chave de acesso (passkey) ao SMS;
- Remova o app: retire antes os acessos de administrador e acessibilidade. Se a desinstalação falhar, use o modo seguro do Android.
Se a suspeita persistir, salve arquivos pessoais, como fotos e documentos, e restaure o celular para o padrão de fábrica, configurando-o como novo. A FTC alerta que recuperar apps a partir de um backup completo pode trazer o stalkerware de volta.
Se a suspeita envolve parceiro, ex ou familiar
Apagar o app ou confrontar a pessoa pode avisar quem monitora e aumentar o risco de violência. Segundo a Kaspersky, o autor percebe quando o programa para de enviar dados.
- Outro aparelho: pesquise ajuda e converse com pessoas de confiança por um celular ou computador ao qual a pessoa não tem acesso;
- Provas fora do celular: guarde capturas com data e hora em um e-mail novo ou com alguém de confiança;
- Momento seguro: planeje a troca de senhas e, se necessário, de aparelho e número;
- Emergência: em caso de risco imediato, ligue 190.
O Ligue 180, central de atendimento do Ministério das Mulheres, orienta sobre violência digital, incluindo monitoramento e invasão de contas. O serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia e também atende pelo WhatsApp (61) 9610-0180.
Como evitar app espião no celular?
- Bloqueio: código de seis dígitos ou mais, sem compartilhar com ninguém;
- Lojas oficiais: apps só pela Play Store ou App Store, sem APKs recebidos por link;
- Contas individuais: Conta Google ou Apple de uso pessoal, com compartilhamento restrito a recursos específicos, como fotos ou localização;
- Revisão periódica: permissões e dispositivos conectados checados após cada atualização do sistema.
Perguntas frequentes
Bateria acabando rápido significa app espião?
Nem sempre. Bateria envelhecida e apps de vídeo ou GPS em segundo plano explicam a maior parte dos casos. O sintoma pesa quando aparece junto de um app desconhecido consumindo energia ou dados.
Antivírus detecta todo app espião?
Não. Antivírus e o Play Protect identificam programas conhecidos, mas stalkerwares mudam de nome e abusam de permissões legítimas. A revisão manual de permissões e contas continua necessária.
Restaurar o celular de fábrica remove o app espião?
Na maioria dos casos, sim, se o aparelho for configurado como novo e os apps forem baixados de novo pelas lojas oficiais. A restauração não protege contas: quem souber a senha da Conta Google ou Apple mantém o acesso até a troca.
Dá para espionar o celular só com o número?
Não. O número sozinho não abre mensagens, câmera ou microfone, mas pode ser usado em golpes de clonagem do WhatsApp e de troca de chip (SIM swap). Códigos recebidos por SMS não devem ser repassados.