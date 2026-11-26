O tapete tem 79 mil buscas mensais no Google e é um dos itens de decoração mais procurados na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT mostra uma das categorias mais pulverizadas do estudo, sem nenhuma marca dominante.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de tapete o ChatGPT recomenda?

A loja Tape Shop aparece em 47,5% das respostas. Tok&Stok (45,8%), Edantex (41,5%) e Tapetes São Carlos (40,8%) estão em empate técnico com ela. Momy & Co (33,8%), Lorena Canals (30%), especializada em tapetes laváveis infantis, e Via Star (26,5%) completam a lista. A Leroy Merlin é o único grande varejista do ranking, com 23,2%.

Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia, e nenhuma passa de 50% de presença, sinal de um mercado fragmentado na visão da IA.

Quais descontos o ChatGPT cita para tapetes?

O argumento dominante é a oferta anunciada:

RedeDecor: até 60% de desconto, 5% a mais no Pix e parcelamento em até 6 vezes sem juros;

até 60% de desconto, 5% a mais no Pix e parcelamento em até 6 vezes sem juros; Momy & Co: até 50% de desconto;

até 50% de desconto; Tape Shop e Edantex: até 40% de desconto.

O site da Momy & Co é a fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria, com 59% de participação.

Como escolher um tapete?

Tamanho: na sala, o tapete deve ficar ao menos sob os pés dianteiros do sofá e das poltronas; no quarto, deve sobrar de 50 a 60 cm em cada lado da cama;

na sala, o tapete deve ficar ao menos sob os pés dianteiros do sofá e das poltronas; no quarto, deve sobrar de 50 a 60 cm em cada lado da cama; Material: sintéticos (polipropileno, poliéster) são baratos e fáceis de limpar; lã é durável e aconchegante, mas mais cara; fibras naturais como sisal e juta são resistentes, mas ásperas;

sintéticos (polipropileno, poliéster) são baratos e fáceis de limpar; lã é durável e aconchegante, mas mais cara; fibras naturais como sisal e juta são resistentes, mas ásperas; Altura do pelo: pelos altos são confortáveis, mas acumulam poeira, o que pede atenção de quem tem alergia; pelos baixos são mais práticos;

pelos altos são confortáveis, mas acumulam poeira, o que pede atenção de quem tem alergia; pelos baixos são mais práticos; Laváveis: modelos que vão à máquina, como os infantis, facilitam a limpeza em casas com crianças e pets;

modelos que vão à máquina, como os infantis, facilitam a limpeza em casas com crianças e pets; Antiderrapante: essencial em pisos lisos, como porcelanato.

Tapetes grandes têm frete caro e, em geral, são difíceis de devolver. Confira a política de troca antes de comprar: veja as regras que valem na Black Friday. A EXAME também mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.

Perguntas frequentes

Onde comprar tapete na Black Friday? Segundo a Ranqia, Tape Shop, Tok&Stok, Edantex e Tapetes São Carlos estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual tapete é mais fácil de limpar? Sintéticos de pelo baixo e modelos laváveis na máquina.