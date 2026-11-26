Tapete Luberon (Divulgação/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08h58.
O tapete tem 79 mil buscas mensais no Google e é um dos itens de decoração mais procurados na Black Friday. Em 2026, o ChatGPT mostra uma das categorias mais pulverizadas do estudo, sem nenhuma marca dominante.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A loja Tape Shop aparece em 47,5% das respostas. Tok&Stok (45,8%), Edantex (41,5%) e Tapetes São Carlos (40,8%) estão em empate técnico com ela. Momy & Co (33,8%), Lorena Canals (30%), especializada em tapetes laváveis infantis, e Via Star (26,5%) completam a lista. A Leroy Merlin é o único grande varejista do ranking, com 23,2%.
Nenhuma marca alcançou o quadrante de líderes do Grid Ranqia, e nenhuma passa de 50% de presença, sinal de um mercado fragmentado na visão da IA.
O argumento dominante é a oferta anunciada:
O site da Momy & Co é a fonte mais citada pelo ChatGPT nessa categoria, com 59% de participação.
Tapetes grandes têm frete caro e, em geral, são difíceis de devolver. Confira a política de troca antes de comprar: veja as regras que valem na Black Friday. A EXAME também mostrou as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.
Onde comprar tapete na Black Friday? Segundo a Ranqia, Tape Shop, Tok&Stok, Edantex e Tapetes São Carlos estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Qual tapete é mais fácil de limpar? Sintéticos de pelo baixo e modelos laváveis na máquina.