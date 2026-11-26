A sanduicheira tem mais de 80 mil buscas mensais no Google e é um dos eletroportáteis mais baratos e populares da Black Friday. Em 2026, o ChatGPT divide a recomendação de sanduicheiras e grills elétricos entre três marcas.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de sanduicheira o ChatGPT recomenda?

A Philco aparece em 83,5% das respostas. Mondial (80,8%) e Cadence (79,5%) estão em empate técnico com ela. A Britânia, com 77,5%, é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,34) e é descrita como destaque em custo-benefício. Oster (73,2%) e Electrolux (71,5%) completam o grupo das seis marcas com mais de 50% de presença. A Arno aparece em 22,5%.

A Mondial é lembrada como "boa opção econômica". Os varejistas aparecem no fim da lista: Mercado Livre (46,2%), Amazon (31,5%) e Shopee (24,2%). A fonte mais citada pela IA é o site Toca da Capi, com 72% de participação.

Sanduicheira, grill ou multigrill: qual escolher?

Sanduicheira tradicional: placas com divisórias que selam o pão. A mais barata, ideal para misto-quente;

placas com divisórias que selam o pão. A mais barata, ideal para misto-quente; Grill elétrico: placas lisas ou com frisos, que abrem em ângulo. Serve para sanduíches, carnes, legumes e queijo coalho;

placas lisas ou com frisos, que abrem em ângulo. Serve para sanduíches, carnes, legumes e queijo coalho; Multigrill (abertura 180°): abre totalmente e vira chapa dupla, aumentando a área de preparo;

abre totalmente e vira chapa dupla, aumentando a área de preparo; Placas removíveis: facilitam muito a limpeza e permitem lavar na pia ou na lava-louças.

O que avaliar antes de comprar?

Potência entre 750 W e 2.000 W é o padrão. Modelos mais potentes aquecem mais rápido e grelham melhor carnes. Verifique o revestimento antiaderente das placas, a bandeja coletora de gordura, a luz indicadora de temperatura e o tamanho da área útil, que define quantos sanduíches cabem por vez.

Como é um produto de ticket baixo, compare o preço final com o frete. Muitas vezes, comprar junto com outros itens garante o frete grátis e compensa mais do que um desconto pequeno. Para não cair em promoções infladas, a EXAME mostrou que 45% dos produtos chegam à Black Friday sem desconto real. Vale também entender como o "só hoje" mexe com o cérebro.

Perguntas frequentes

Qual a melhor sanduicheira na Black Friday? Segundo a Ranqia, Philco, Mondial e Cadence estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Grill ou sanduicheira? O grill é mais versátil; a sanduicheira tradicional é mais barata e sela melhor o pão.