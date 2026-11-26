Toda empresa tem uma história sobre si mesma. Está no site, na apresentação institucional, nas campanhas, nos discursos da liderança e, muitas vezes, escrita em letras grandes na parede do escritório.

“Cliente no centro.”

“Somos simples.”

“Somos inovadores.”

“As pessoas são nosso maior ativo.”

“Oferecemos uma experiência excepcional.”

O problema começa quando o cliente, o funcionário ou o mercado vive algo diferente. A empresa diz que é simples, mas criou um processo impossível de navegar. Diz que coloca o cliente no centro, mas ninguém consegue resolver um problema. Diz que valoriza pessoas, mas a liderança não escuta. Diz que é inovadora, mas pune quem tenta algo novo e erra. Diz que é ágil, mas qualquer decisão precisa passar por dez aprovações.

Existe um espaço entre aquilo que uma empresa diz ser e aquilo que ela efetivamente entrega. Eu chamo esse espaço de Gap da Coerência. E quanto maior esse gap, mais fraca a marca.



Marca não é aquilo que você diz

Durante muito tempo, branding foi tratado por muitas empresas quase como sinônimo de comunicação. Define-se um posicionamento. Cria-se uma identidade. Produz-se uma campanha. Compra-se mídia. Tudo isso importa. Mas existe uma etapa anterior que considero muito mais importante: a empresa é aquilo que está prometendo ser?

Porque comunicação consegue criar uma expectativa. Quem precisa sustentá-la é o negócio. Uma campanha pode dizer que uma companhia aérea oferece a melhor experiência. Quem confirma isso é o passageiro quando o voo atrasa.

Um banco pode prometer simplicidade. Quem decide se essa promessa é verdadeira é o cliente quando precisa abrir uma conta, fazer uma transação ou resolver um problema.

Uma empresa pode publicar que possui uma cultura extraordinária. Quem valida essa afirmação são as pessoas que trabalham nela todos os dias. É por isso que acredito que a marca não se constrói de fora para dentro. Constrói-se de dentro para fora. Comunicação amplifica. Não conserta.



Quanto maior a promessa, maior o risco

Existe uma ironia na construção de marcas. Quanto melhor a comunicação, maior pode ser o problema quando a entrega não acompanha a promessa. Porque uma boa campanha aumenta expectativa. E expectativa sem entrega aumenta frustração. Imagine duas empresas que oferecem exatamente a mesma experiência ruim. A primeira nunca prometeu muito. A segunda investiu milhões dizendo que seria extraordinária. Qual delas provavelmente decepciona mais? A segunda. Não porque necessariamente entregou menos. Mas porque a distância entre expectativa e realidade foi maior. É nesse espaço que nasce o Gap da Coerência.

Por isso, antes de perguntar “o que queremos comunicar?”, talvez uma empresa devesse perguntar: “O que temos legitimidade para prometer?”

O gap começa dentro da empresa

E aqui está, para mim, uma das maiores confusões sobre marca. O Gap da Coerência raramente é um problema apenas de Marketing. Marketing pode identificar o problema. Pode ajudar a definir a promessa. Pode construir posicionamento e traduzir tudo isso em comunicação. Mas não consegue, sozinho, fazer a organização entregar essa promessa. Se a empresa quer ser reconhecida por inovação, Produto precisa inovar. Se quer ser reconhecida por experiência, Operações e Atendimento precisam entregar experiência. Se promete agilidade, seus processos e sua tecnologia precisam permitir agilidade. Se afirma colocar pessoas no centro, a liderança e Recursos Humanos precisam transformar isso em decisões concretas.

Marca é responsabilidade de Marketing. Coerência é responsabilidade da empresa inteira.

Talvez essa seja uma das razões pelas quais algumas companhias têm campanhas extraordinárias, mas marcas frágeis. Elas trabalham a expressão sem trabalhar a essência.

Cultura e marca são a mesma história contada para públicos diferentes

Existe uma relação entre cultura e marca que considero inseparável. Cultura é aquilo que uma organização acredita e pratica internamente. Marca é como grande parte disso se manifesta externamente. Quando as duas coisas estão alinhadas, existe coerência. Quando estão distantes, começa o problema. Não adianta escrever “autonomia” entre os valores se qualquer decisão precisa subir três níveis hierárquicos. Não adianta defender “obsessão pelo cliente” se as metas internas recompensam comportamentos que pioram a experiência dele.

Não adianta falar em “coragem” se a organização pune qualquer pessoa que desafie uma decisão. Os valores reais de uma empresa não são aqueles escritos na parede. São aqueles revelados pelas decisões difíceis. É fácil defender um valor quando ele não custa nada. Cultura aparece quando existe uma escolha.

O mercado percebe incoerência muito rápido

No passado, talvez fosse possível controlar durante mais tempo a distância entre discurso e realidade. Hoje é muito mais difícil. Funcionários falam. Clientes avaliam. Executivos publicam. Consumidores gravam. Experiências circulam. A imprensa investiga. Redes sociais transformam episódios individuais em conversas públicas.

E agora a inteligência artificial adiciona mais uma camada, ao conseguir reunir e sintetizar uma quantidade enorme desses sinais. Isso significa que a empresa não é mais apenas aquilo que publica sobre si. Ela é também a soma das evidências que existem sobre ela. Quanto maior a diferença entre as duas coisas, maior o Gap da Coerência.

Coerência não significa perfeição

Existe, porém, uma distinção importante. Nenhuma empresa consegue cumprir sua promessa 100% do tempo. Pessoas erram. Sistemas falham. Produtos apresentam problemas. Empresas tomam decisões ruins. Coerência não é perfeição.

Coerência é direção.

É existir alinhamento suficiente entre aquilo em que a empresa acredita, aquilo que promete, as decisões que toma e a experiência que entrega. E, quando algo dá errado, a forma como a empresa reage também faz parte da marca. Às vezes, reconhecer um erro e corrigi-lo rapidamente gera mais confiança do que tentar sustentar uma imagem de perfeição que ninguém acredita.

Como medir o Gap da Coerência?

Eu começaria com um exercício simples. Pegue as três principais promessas da sua marca. Agora faça cinco perguntas para cada uma delas:

1. O que dizemos?

Qual é exatamente a promessa que estamos fazendo?

2. O que fazemos?

Nossos produtos, processos e decisões sustentam essa promessa?

3. O que nossos funcionários vivem?

A cultura interna é coerente com aquilo que comunicamos externamente?

4.O que nossos clientes experimentam?

A experiência confirma ou contradiz nosso discurso?

5. O que o mercado diz sobre nós?

Quando não estamos na sala, as pessoas nos descrevem da mesma maneira que nos descrevemos?

É na distância entre essas respostas que está o Gap da Coerência.

E talvez exista uma sexta pergunta ainda mais desconfortável: se apagássemos toda a nossa comunicação amanhã, as pessoas chegariam às mesmas conclusões sobre a nossa marca apenas observando nossas ações? Se a resposta for não, existe trabalho a fazer.

As marcas mais fortes não precisam gritar quem são

Quando existe coerência, algo interessante acontece. A empresa precisa explicar menos. Porque produto, cultura, experiência, liderança e comunicação começam a contar a mesma história.

Você reconhece determinadas empresas não apenas pela campanha que fazem, mas pela forma como desenvolvem produtos, atendem clientes, contratam pessoas, desenham lojas, tomam decisões e até pelas coisas para as quais dizem não.

É aí que marca deixa de ser uma camada de comunicação colocada sobre o negócio. A marca passa a ser uma consequência do negócio. E talvez essa seja uma das maiores vantagens competitivas que uma empresa pode construir. Produtos podem ser copiados. Campanhas podem ser imitadas. Funcionalidades podem ser replicadas. Mas é muito mais difícil copiar uma organização inteira quando cultura, produto, experiência, liderança e comunicação apontam para a mesma direção.

O que você fala precisa ser o que você entrega

No fim, construir uma marca forte talvez seja mais simples, e muito mais difícil, do que parece. Não começa escolhendo o que você gostaria que as pessoas pensassem sobre você. Começa decidindo quem você quer ser e construindo uma organização capaz de sustentar essa escolha. Depois, você comunica. Porque existe uma diferença enorme entre parecer uma marca e ser uma marca.

E, em um mundo em que clientes, funcionários, mercado e agora máquinas conseguem cruzar cada vez mais sinais sobre uma empresa, essa distância tende a ficar cada vez mais visível. Você pode controlar o que fala. Mas sua reputação será construída pelo que entrega. Quanto menor a distância entre os dois, mais forte a marca.

Esse é o Gap da Coerência.