Melhor ar-condicionado: conheça alguns modelos para comprar em 2023

O último split em nossa lista do melhor ar-condicionado de 2023 é o Springer Midea Xtreme Save Connect. Mais um compatível com assistente virtual, para ser controlado a distância pelo celular, ele tem muitos outros destaques. Tem compressor Inverter, que garante economia de até 60% no modo normal e até 70% na função Eco Noite.

Conta ainda com sistema AR+PURO HD ION, que faz uma filtragem tripla, eliminando até 99,9% dos microrganismos do ar. No demais, tem selo Procel A, função dormir, que deixa a temperatura agradável durante a noite, função Turbo, que aumenta a potência de refrigeração e autolimpeza, que impede a formação de mofo em seu interior.

Por que Midea Save Connect está na lista do melhor ar-condicionado split?