Os notebooks da Apple são conhecidos no mercado por sua durabilidade e longevidade. Não é incomum encontrar pessoas que ficaram com o mesmo MacBook por quase uma década sem sentir a necessidade de trocar, tanto pela qualidade do hardware quanto pelo sistema, que recebe atualizações por muitos anos. O MacBook Air M3 é um exemplo: lançado em março de 2024, dois anos depois ainda roda o macOS Tahoe, mantém autonomia de até 18 horas de bateria e entrega desempenho de sobra para uso cotidiano. Na maioria dos casos, o investimento alto se justifica pelos anos de uso.

À primeira vista, o Air M3 não apresenta nenhum sinal de envelhecimento. A única questão é que ele foi o último da linhagem dos MacBooks antes do Apple Intelligence, o pacote de IA generativa integrada ao sistema da Apple, cujos recursos foram liberados em outubro de 2024. O MacBook Air M4, de março de 2025, já nasceu com 16 GB de RAM como mínimo de fábrica para dar conta das novas demandas de processamento local, e já tem um sucessor em 2026 — o MacBook Air M5.

Com os preços em queda no varejo brasileiro, o dispositivo da geração anterior virou opção para quem quer um Mac sem pagar valor de lançamento. Mas será que o MacBook Air M3 ainda vale a pena em 2026?

Ficha técnica do MacBook Air M3

O MacBook Air M3 usa o chip Apple M3, com CPU de 8 núcleos e GPU de 8 ou 10 núcleos, montado em um chassi de alumínio sem ventoinha que pesa 1,24 kg na versão de 13 polegadas. A tela Liquid Retina de 13,6 polegadas entrega 500 nits de brilho e suporte a um bilhão de cores (P3). A bateria promete até 18 horas de reprodução de vídeo, e tanto a RAM quanto o SSD são soldados à placa e não podem ser trocados depois da compra.

O modelo também está disponível com tela de 15,3 polegadas, que eleva a resolução para 2.880 x 1.864 pixels e traz sistema de seis alto-falantes. Veja a ficha técnica completa:

Chip: Apple M3 — CPU de 8 núcleos (4 de desempenho, 4 de eficiência), GPU de 8 ou 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos;

Apple M3 — CPU de 8 núcleos (4 de desempenho, 4 de eficiência), GPU de 8 ou 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos; Tela: Liquid Retina de 13,6 polegadas (2.560 x 1.664 pixels), 500 nits, suporte a P3 e True Tone;

Liquid Retina de 13,6 polegadas (2.560 x 1.664 pixels), 500 nits, suporte a P3 e True Tone; RAM: 8, 16 ou 24 GB de memória unificada LPDDR5 (não expansível);

8, 16 ou 24 GB de memória unificada LPDDR5 (não expansível); Armazenamento: 256 GB a 2 TB de SSD soldado (não expansível);

256 GB a 2 TB de SSD soldado (não expansível); Bateria: até 18 horas de reprodução de vídeo, até 15 horas de navegação Wi-Fi;

até 18 horas de reprodução de vídeo, até 15 horas de navegação Wi-Fi; Peso: 1,24 kg (13 polegadas); 1,51 kg (15 polegadas);

1,24 kg (13 polegadas); 1,51 kg (15 polegadas); Portas: 2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, entrada de fone de 3,5 mm;

2x Thunderbolt/USB 4, MagSafe 3, entrada de fone de 3,5 mm; Conectividade: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3;

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3; Câmera: FaceTime HD de 1080p;

FaceTime HD de 1080p; Design: chassi de alumínio, sem ventoinha, 1,13 cm de espessura.

O dilema dos 8 GB de RAM em 2026

Em março de 2024, o modelo de entrada do MacBook Air M3 vinha com 8 GB de RAM. É um volume que funciona para o uso cotidiano — navegação com poucas abas, edição de texto e streaming —, já que o macOS gerencia a memória de forma eficiente e usa o SSD como extensão (swap).

A questão é a vida útil. Com o avanço do Apple Intelligence e o aumento no consumo de memória pelas versões mais recentes do macOS, 8 GB limita a multitarefa e pode gerar lentidão ao alternar entre várias atividades ao mesmo tempo.

Por isso, a primeira recomendação para quem pretende usar o notebook por mais de dois anos é buscar a versão com 16 GB — um upgrade que pode custar entre R$ 1.000 e R$ 1.500 a mais, dependendo do varejista. No M4, essa quantidade de RAM já é a mínima de fábrica.

Para quem o MacBook Air M3 ainda faz sentido em 2026?

O M3 roda navegação em múltiplas abas, suítes de escritório, videochamadas e streaming sem esforço. Em dias de tarefas mais pesadas — como edição de fotos no Lightroom ou montagem de apresentações com arquivos grandes —, o chip ainda dá conta sem travar. O notebook também mantém a mesma integração com o iPhone que os modelos mais recentes. Por isso, é recomendado para perfis como:

Estudantes universitários ou do ensino médio;

Profissionais de comunicação;

Trabalhadores remotos;

Usuários Apple que querem mais integração no dia a dia.

Quem deve evitar o MacBook Air M3?

O chip M3 pode não atender cargas de trabalho que exigem processamento gráfico pesado ou multitarefa extrema. Editores de vídeo em 4K com múltiplas faixas, engenheiros que usam modelagem 3D e desenvolvedores que rodam máquinas virtuais em paralelo podem encontrar gargalos — tanto na GPU quanto na limitação térmica do design sem ventoinha.

Quem trabalha com softwares exclusivos de Windows via emulação (como Parallels) também enfrenta perda de desempenho em comparação com o M4 ou com o MacBook Pro. Para jogos AAA modernos em alta qualidade, o Air M3 fica atrás de notebooks com GPU dedicada.

Quanto custa o MacBook Air M3 no Brasil?

No site oficial da Apple, o MacBook Air M3 de 13 polegadas foi lançado por R$ 12.499 na versão de 8 GB/256 GB. Com a chegada do M4, os modelos com 16 GB de RAM aparecem na faixa de R$ 9.000 a R$ 10.500 em promoções nas principais varejistas.

Entre usados e seminovos, a faixa gira em torno de R$ 7.000 a R$ 8.500, dependendo da configuração e do estado de conservação. O valor de revenda do MacBook Air costuma se manter acima da média do segmento — notebooks Apple retêm entre 70% e 80% do preço de compra nos dois primeiros anos.

Para efeito de comparação, o MacBook Air M4 de 13 polegadas (16 GB/256 GB) parte de R$ 12.999 no site da Apple. O MacBook Neo (8 GB/256 GB) parte de R$ 7.299.

Suporte e atualizações: até quando o M3 recebe macOS?

A Apple mantém o histórico de oferecer atualizações do macOS por cerca de 7 a 8 anos após o lançamento de Macs com chips da série M. Com base nesse padrão, o MacBook Air M3 (lançado em 2024) deve receber novas versões do sistema operacional até por volta de 2031 ou 2032. Após esse período, patches de segurança podem continuar por mais um ou dois anos.

O modelo já recebeu o macOS Sequoia e roda o macOS Tahoe (macOS 26) com suporte ao Apple Intelligence. Para tarefas de produtividade e navegação, a expectativa é de pelo menos mais cinco anos de uso funcional sem perda de compatibilidade com os principais aplicativos.

Vale a pena pegar um modelo mais recente?

O MacBook Air M4, lançado em março de 2025, é o sucessor direto. Traz CPU de 10 núcleos (contra 8 do M3), câmera de 12 MP com Center Stage para videochamadas, suporte a dois monitores externos com a tampa aberta e 16 GB de RAM como configuração mínima. Quem pretende usar o Apple Intelligence com frequência encontra no M4 uma base mais preparada. O preço no site da Apple parte de R$ 12.999 para a versão de 13 polegadas.

Já o MacBook Neo, lançado em março de 2026, é o notebook mais barato que a Apple já vendeu, com preço a partir de R$ 7.299 no Brasil. Usa o chip A18 Pro, o mesmo do iPhone 16 Pro — potente para navegação, streaming, apps de produtividade e até edição leve de fotos, mas com uma GPU de 5 núcleos, menor do que a do Air M3 (8 ou 10 núcleos). É a porta de entrada para quem quer conhecer o macOS e a integração com o iPhone sem gastar o que custa um Air.

Entre os dois, o MacBook Air M3 ocupa a faixa do meio. Quem o encontra em promoção por volta de R$ 9.000 a R$ 10.500 paga menos do que no M4 e recebe mais potência do que o Neo oferece — desde que escolha a versão com 16 GB de RAM.

MacBook Air M3 vale a pena em 2026?

A resposta depende do preço encontrado e da configuração de memória. Quem achar o modelo com 16 GB de RAM por valor ao menos 20% abaixo do MacBook Air M4 equivalente faz um bom negócio — o desempenho em single-core do M3 ainda se aproxima do M4 para tarefas cotidianas, e a bateria entrega autonomia equivalente.

Quem encontrar apenas a versão de 8 GB deve pesar se o uso previsto se limita a tarefas leves. Para produtividade com múltiplos aplicativos abertos, a versão de 8 GB não é recomendada como investimento de longo prazo.

O MacBook Neo custa menos, mas usa um chip derivado de smartphone, sem GPU de 8 ou 10 núcleos. Para quem precisa de algo além de navegação e produtividade básica, o Air M3 ainda entrega mais poder de processamento por real investido — desde que a configuração de memória esteja adequada ao perfil de uso.