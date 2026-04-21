Como configurar o USB-C do iPhone 16 para transferência de dados em alta velocidade

iPhone 16 e USB-C: como escolher o cabo certo para transferir dados a 10 Gbps (Divulgação)
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Publicado em 21 de abril de 2026 às 11h13.
Todos os modelos do iPhone 16 têm porta USB-C, mas isso não significa que todos transferem dados na mesma velocidade. O segredo está no modelo do aparelho e, principalmente, no cabo. Quem tem um iPhone 16 Pro ou Pro Max pode copiar arquivos a até 10 Gbps — rápido o bastante para passar um filme inteiro em 4K em poucos segundos.
Já o iPhone 16 e o 16 Plus ficam em 480 Mbps, uma velocidade até 20 vezes menor. Entender essa diferença evita frustração na hora de mover os arquivos.
Só os modelos Pro. O iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max usam o chip A18 Pro, que traz um controlador USB 3.2 de segunda geração embutido, o que significa que a porta USB-C desses aparelhos consegue trafegar dados a até 10 Gbps.
O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus têm o chip A18, que limita a porta ao padrão USB 2.0 — os mesmos 480 Mbps que o antigo conector Lightning já entregava. A entrada mudou de formato, mas a velocidade ficou igual. E não há ajuste de software que contorne isso: a limitação vem do hardware.
O cabo USB-C que vem na caixa de qualquer iPhone 16 — inclusive dos modelos Pro — funciona apenas no padrão USB 2.0. Ou seja, mesmo com um iPhone 16 Pro Max nas mãos, quem usa o cabo incluso está transferindo arquivos na velocidade mínima.
Para aproveitar os 10 Gbps dos modelos Pro, o caminho é comprar um cabo USB-C certificado para USB 3.2 Gen 2 ou superior. A Apple vende o cabo Thunderbolt 4 (USB-C) Pro de 1 metro, mas existem boas opções de outros fabricantes.
A dica é olhar a embalagem ou a ficha técnica do cabo. Se não mencionar suporte a 10 Gbps, ele deve operar em USB 2.0.
O processo é simples e dispensa apps extras:
Se a transferência parecer lenta mesmo com o cabo certo, verifique a porta do computador. Portas USB 2.0 no notebook ou desktop também limitam a velocidade — o cabo rápido só faz diferença se os dois lados da conexão suportarem USB 3.0 ou superior.
O app Arquivos, que já vem instalado no iPhone, reconhece pen drives e SSDs conectados pela porta USB-C sem precisar de nenhum app adicional. Basta que o dispositivo esteja formatado em APFS, exFAT ou FAT32 — os formatos mais comuns do mercado.
Quem usa o iPhone 16 Pro para gravar vídeos ganha um bônus: é possível filmar em ProRes 4K a 60 quadros por segundo direto no SSD externo, sem gastar espaço no armazenamento interno. Para isso, a Apple recomenda SSDs com velocidade de escrita de pelo menos 220 MB/s.
Trocou de iPhone? O cabo USB-C ajuda a transferir suas informações de uma forma mais rápida que pelo Wi-Fi ou pelo iCloud, especialmente quando o volume de dados passa dos 100 GB entre fotos, vídeos e apps.
No iPhone antigo, acesse Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir iPhone. Conecte os dois aparelhos com um cabo USB-C. Se o modelo anterior usar Lightning, um cabo USB-C para Lightning resolve.
Siga as instruções na tela para iniciar a migração.
Antes de suspeitar do cabo ou do acessório, confira uma configuração de segurança que costuma passar despercebida.
Acesse Ajustes > Privacidade e Segurança > Acessórios. Se a permissão para acessórios com fio estiver desativada, o iPhone ignora tudo o que for conectado pela porta USB-C. Ativar essa opção costuma resolver o problema na hora.
Sim, tanto que a própria Apple reconhece que cabos e acessórios USB-C de baixa qualidade às vezes geram interferência no Wi-Fi e no sinal celular. Se a internet ficar lenta com algo plugado na porta USB-C, basta desconectar o acessório para confirmar se era ele o culpado.
Cabos com boa blindagem reduzem esse risco. O Thunderbolt 4 (USB-C) Pro da Apple, por exemplo, foi projetado para minimizar interferências. Para cabos de outros fabricantes, buscar modelos com blindagem dupla é uma boa precaução.
O iPhone 16 e o iPhone 16 Plus trabalham com USB 2.0, limitados a 480 Mbps com qualquer cabo. O iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max suportam USB 3.2 Gen 2, alcançando 10 Gbps, mas só com cabo compatível.
Essa diferença não muda com atualização de sistema. Quem lida com arquivos pesados no dia a dia — edição de vídeo, fotografia RAW, backups volumosos — sente o impacto de um cabo adequado nos modelos Pro.