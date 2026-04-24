Com limitação de vendas à China, Nvidia fez da IA 'soberana' vetor de crescimento

Quando o governo dos Estados Unidos decidiu barrar a exportação dos chips mais avançados da Nvidia para a China, o mercado reagiu com preocupação. Afinal, fechar esse mercado valioso deixaria a companhia em desvantagem. O que não estava no roteiro foi o efeito colateral, um ciclo de investimentos em infraestrutura de IA soberana. São contratos com governos e entidades estatais que hoje movimentam mais de US$ 30 bilhões por ano nos cofres da Nvidia.

O número consta no mais recente relatório do BTG Pactual sobre a companhia. Segundo o banco, o negócio de IA soberana da Nvidia mais do que triplicou de tamanho em um único ano fiscal, justamente quando as restrições à China se tornavam mais severas.

O custo da China

A trajetória das restrições foi gradual. GPUs avançadas para data centers — H100, H200 e os sistemas da arquitetura Blackwell — já estavam vedadas ao mercado chinês. Em abril de 2025, o H20, chip desenvolvido com especificações reduzidas para contornar as restrições, passou a exigir licença de exportação americana.

O impacto foi direto. A Nvidia registrou despesa de US$ 4,5 bilhões relacionada a estoques e compromissos de compra. A gestão declarou que, sob as regras em vigor, não consegue desenvolver nem entregar um produto competitivo para o mercado chinês de data centers. Em fevereiro de 2026, autoridades americanas confirmaram que nenhum chip H200 havia sido enviado à China.

O BTG modelou ausência total de receita de data centers no país em seus cenários de projeção e ainda assim chegou a preço-alvo de US$ 237 por ação, com potencial de valorização de 20%.

A corrida pela soberania digital

A tensão geopolítica acelerou uma percepção que o mercado já tinha. Depender de infraestrutura de nuvem estrangeira para processar dados sensíveis e operar sistemas críticos passou a ser visto como risco estratégico por governos ao redor do mundo.

O BTG descreve essa visão como a ascensão da "IA soberana", com cada vez mais iniciativas nacionais para construir capacidade doméstica de computação em IA. O relatório cita exemplos disso em diferentes continentes: o Reino Unido planeja um recurso nacional de computação para IA; Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos investem em grandes clusters de pesquisa; França e Alemanha financiam supercomputadores acadêmicos.

A premissa comum é proteger dados e localizar modelos. Isso implica que cada país construa sua própria infraestrutura em vez de terceirizar para grandes nuvens americanas.

Para a Nvidia, isso se traduz em contratos de alto valor e alta margem. O relatório aponta que projetos soberanos tendem a adquirir soluções completas, incluindo os sistemas mais caros e elevado conteúdo de memória.

O efeito multiplicador

Para o BTG, o segmento caminha para um ciclo de capex duplicado, com múltiplos países construindo infraestruturas em paralelo. Para cada venda restringida à China, há um incentivo com recursos públicos para que as empresas invistam em capacidade dentro do próprio país.

O banco projeta que os segmentos soberano e neocloud (de GPU as a service), hoje com participação de dois dígitos baixos na receita de data center da Nvidia, podem responder por 20% a 35% da receita de data centers da Nvidia até o ano fiscal de 2027.

Incerteza real, compensação projetada

O BTG não ignora riscos adicionais para a Nvidia: restrições americanas sobre equipamentos de fabricação avançada poderiam impactar a TSMC — principal produtora dos chips da empresa — limitando indiretamente o fornecimento. Pressões regulatórias sobre precificação de chips estratégicos poderiam comprimir margens. E políticas comerciais, como a adoção de tarifas, trazem incerteza adicional. Sobre vendas para a China, especificamente, o banco mantém posição conservadora. Há relatos de possível flexibilização, mas o quadro permanece altamente incerto.

O cenário-base do BTG é aquele em que a demanda soberana de países aliados compensa as restrições contínuas na China. A conclusão do relatório é direta: a geopolítica introduz incerteza, mas a Nvidia tende a se beneficiar da dinâmica de corrida pela IA. As iniciativas de IA soberana devem funcionar como compensação positiva para perdas decorrentes de fricções geopolíticas — e o efeito líquido, no médio prazo, é avaliado como favorável.