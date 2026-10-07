Internet cai à noite? Como ajustar o roteador e o sinal

Internet caindo à noite: teste por cabo e ajustes de canal, banda e QoS no roteador resolvem parte dos casos
Colaboradora
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11h01.
RESUMO | Quando a internet cai ou fica lenta à noite, o primeiro passo é comparar a conexão por cabo e por Wi-Fi no horário ruim. Se o cabo também falha, o problema está na operadora e cabe reclamação. Se só o Wi-Fi piora, trocar o canal do roteador, usar a rede de 5 GHz perto do aparelho, reduzir a largura de canal e ativar o QoS tendem a devolver a estabilidade.
O sinal de internet cai com frequência à noite? A falha pode estar em dois lugares: na rede da operadora ou no Wi-Fi dentro de casa. A distinção importa porque a internet sem fio é está na maioria dos lares brasileiros. Segundo a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br, 86% dos domicílios têm internet, 73% dos conectados usam cabo ou fibra óptica como conexão principal e 91% contam com Wi-Fi.
Só o problema no Wi-Fi responde a mudanças no roteador, como troca de canal, uso da banda de 5 GHz e ativação do QoS. Por isso, a ordem é identificar o gargalo antes e alterar uma configuração de cada vez.
O diagnóstico exige fazer duas medições — uma num horário mais tranquilo, como a manhã, e o crítico à noite. Antes, pause downloads e backups e desligue a VPN, que altera velocidade e latência.
O SIMET, do NIC.br, mede esses indicadores. O teste da Cloudflare mostra também como a latência se comporta quando a conexão está sob carga.
Guarde capturas de tela com horário e resultado de cada teste e o protocolo do atendimento. O histórico sustenta reclamações na operadora e na Anatel.
Nas interrupções do serviço, a Anatel determina ressarcimento automático, proporcional ao tempo sem conexão e creditado até o segundo mês após o evento, conforme o ciclo de faturamento. Lentidão e falhas individuais não entram na regra e seguem o contrato e o Código de Defesa do Consumidor.
O canal é a faixa de rádio que a rede Wi-Fi ocupa. Em prédios, dezenas de roteadores disputam as mesmas faixas, e a disputa cresce à noite.
A troca ajuda quando o sinal chega forte, mas a conexão oscila à noite. Ela não aumenta a velocidade contratada.
Um analisador de redes, como o WiFi Analyzer no Android ou o NetSpot no computador, mostra o canal menos ocupado no cômodo do roteador. A Consumer Reports orienta testar o modo automático primeiro e fixar um canal só se ele escolher uma faixa congestionada.
Vale para aparelhos próximos ao roteador. A banda de 5 GHz entrega mais velocidade e sofre menos disputa que a de 2,4 GHz, mas alcança menos e perde força ao atravessar paredes e lajes. A Anatel resume a diferença: 5 GHz tende a ser mais rápida, e 2,4 GHz cobre áreas maiores.
Roteadores com Smart Connect juntam as duas redes sob um só nome. Se um aparelho alterna entre elas, desative o recurso e crie nomes separados, como "Casa-2G" e "Casa-5G".
A largura, medida em MHz, define quanto espectro a rede ocupa. Mais largura eleva a velocidade máxima, mas amplia a exposição a interferências. Quando a rede cai à noite, a prioridade é estabilidade:
ASUS e TP-Link recomendam reduzir a largura quando a rede desconecta, mesmo com perda na velocidade de pico.
O QoS (Quality of Service, ou Qualidade de Serviço) não cria banda. Ele organiza a fila de dados quando vários aparelhos disputam a conexão ao mesmo tempo e dá passagem ao tráfego que não tolera atraso, como chamadas e jogos.
O recurso ataca o bufferbloat: filas de dados que crescem sob uso intenso e elevam a latência, mesmo com boa velocidade em Mbps, segundo a Cloudflare.
O QoS faz diferença quando downloads travam videochamadas, quando muitos aparelhos ficam ativos à noite, quando o upload é baixo ou quando é preciso priorizar um computador. Não resolve queda que também aparece no cabo nem sinal fraco no cômodo. Roteadores antigos, com processador limitado, também tendem a não dar conta do recurso. Em planos rápidos, a ASUS alerta que o recurso pode limitar a velocidade máxima.