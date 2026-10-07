Internet cai à noite? Como ajustar o roteador e o sinal

RESUMO | Quando a internet cai ou fica lenta à noite, o primeiro passo é comparar a conexão por cabo e por Wi-Fi no horário ruim. Se o cabo também falha, o problema está na operadora e cabe reclamação. Se só o Wi-Fi piora, trocar o canal do roteador, usar a rede de 5 GHz perto do aparelho, reduzir a largura de canal e ativar o QoS tendem a devolver a estabilidade.

O sinal de internet cai com frequência à noite? A falha pode estar em dois lugares: na rede da operadora ou no Wi-Fi dentro de casa. A distinção importa porque a internet sem fio é está na maioria dos lares brasileiros. Segundo a TIC Domicílios 2025, do Cetic.br, 86% dos domicílios têm internet, 73% dos conectados usam cabo ou fibra óptica como conexão principal e 91% contam com Wi-Fi.

Só o problema no Wi-Fi responde a mudanças no roteador, como troca de canal, uso da banda de 5 GHz e ativação do QoS. Por isso, a ordem é identificar o gargalo antes e alterar uma configuração de cada vez.

Como saber se o problema é da operadora ou do Wi-Fi?

O diagnóstico exige fazer duas medições — uma num horário mais tranquilo, como a manhã, e o crítico à noite. Antes, pause downloads e backups e desligue a VPN, que altera velocidade e latência.

Teste por cabo: conecte um computador direto ao roteador com cabo de rede e meça a conexão;

Teste em 5 GHz: repita a medição a poucos metros do roteador, conectado à rede de 5 GHz;

Teste em 2,4 GHz: faça o mesmo na rede de 2,4 GHz, no mesmo ponto;

Anote os números: registre download, upload, latência e perda de pacotes nos dois horários.

O SIMET, do NIC.br, mede esses indicadores. O teste da Cloudflare mostra também como a latência se comporta quando a conexão está sob carga.

Como interpretar o resultado do teste?

Cabo e Wi-Fi ruins à noite: o gargalo está fora de casa, no modem/ONT ou no congestionamento da rede da operadora. Trocar o canal do roteador não resolve;

Cabo normal e Wi-Fi ruim perto do roteador: a suspeita recai sobre interferência de redes vizinhas, canal congestionado, largura de canal excessiva ou roteador sobrecarregado;

Só um aparelho falha: esqueça a rede no dispositivo, conecte de novo e atualize o sistema antes de tratar o caso como pane geral;

Só um app ou site trava: teste outros serviços, porque o desempenho também depende de onde o conteúdo está hospedado.

O que fazer quando a falha é da operadora?

Guarde capturas de tela com horário e resultado de cada teste e o protocolo do atendimento. O histórico sustenta reclamações na operadora e na Anatel.

Nas interrupções do serviço, a Anatel determina ressarcimento automático, proporcional ao tempo sem conexão e creditado até o segundo mês após o evento, conforme o ciclo de faturamento. Lentidão e falhas individuais não entram na regra e seguem o contrato e o Código de Defesa do Consumidor.

Quando mudar o canal do roteador?

O canal é a faixa de rádio que a rede Wi-Fi ocupa. Em prédios, dezenas de roteadores disputam as mesmas faixas, e a disputa cresce à noite.

A troca ajuda quando o sinal chega forte, mas a conexão oscila à noite. Ela não aumenta a velocidade contratada.

Na banda de 2,4 GHz: use os canais 1, 6 ou 11, os únicos que não se sobrepõem;

Na banda de 5 GHz: comece pelos canais 36, 40, 44 ou 48, faixa que a ASUS indica pela compatibilidade com a maior parte dos aparelhos.

Um analisador de redes, como o WiFi Analyzer no Android ou o NetSpot no computador, mostra o canal menos ocupado no cômodo do roteador. A Consumer Reports orienta testar o modo automático primeiro e fixar um canal só se ele escolher uma faixa congestionada.

Como trocar o canal do roteador

Acesse o painel: abra o navegador ou o app do fabricante. Endereço e senha costumam estar na etiqueta do aparelho, e os endereços mais comuns são 192.168.0.1 e 192.168.1.1;

Abra as configurações sem fio: o menu pode se chamar Wi-Fi, Sem fio, Wireless ou WLAN;

Escolha a banda: selecione 2,4 GHz ou 5 GHz;

Defina o canal: troque "Automático" pelo número escolhido na análise;

Salve as mudanças: aguarde o roteador reiniciar a rede;

Teste de novo: meça no mesmo local e horário em que o problema ocorria.

Vale usar a rede de 5 GHz?

Vale para aparelhos próximos ao roteador. A banda de 5 GHz entrega mais velocidade e sofre menos disputa que a de 2,4 GHz, mas alcança menos e perde força ao atravessar paredes e lajes. A Anatel resume a diferença: 5 GHz tende a ser mais rápida, e 2,4 GHz cobre áreas maiores.

Rede de 5 GHz: notebook, celular, console e TV no mesmo cômodo ou perto do roteador, sobretudo para streaming em 4K e videochamadas;

Rede de 2,4 GHz: aparelhos distantes e itens de casa conectada, como câmeras e lâmpadas, que precisam mais de alcance que de velocidade.

Roteadores com Smart Connect juntam as duas redes sob um só nome. Se um aparelho alterna entre elas, desative o recurso e crie nomes separados, como "Casa-2G" e "Casa-5G".

Qual largura de canal usar?

A largura, medida em MHz, define quanto espectro a rede ocupa. Mais largura eleva a velocidade máxima, mas amplia a exposição a interferências. Quando a rede cai à noite, a prioridade é estabilidade:

Em 2,4 GHz: use 20 MHz;

Em 5 GHz: comece por 80 MHz e reduza para 40 MHz se houver quedas ou muitas redes vizinhas;

Em 160 MHz: evite como padrão, porque o ganho só aparece em ambientes com pouca interferência e aparelhos compatíveis.

ASUS e TP-Link recomendam reduzir a largura quando a rede desconecta, mesmo com perda na velocidade de pico.

O que o QoS faz no roteador?

O QoS (Quality of Service, ou Qualidade de Serviço) não cria banda. Ele organiza a fila de dados quando vários aparelhos disputam a conexão ao mesmo tempo e dá passagem ao tráfego que não tolera atraso, como chamadas e jogos.

O recurso ataca o bufferbloat: filas de dados que crescem sob uso intenso e elevam a latência, mesmo com boa velocidade em Mbps, segundo a Cloudflare.

O QoS faz diferença quando downloads travam videochamadas, quando muitos aparelhos ficam ativos à noite, quando o upload é baixo ou quando é preciso priorizar um computador. Não resolve queda que também aparece no cabo nem sinal fraco no cômodo. Roteadores antigos, com processador limitado, também tendem a não dar conta do recurso. Em planos rápidos, a ASUS alerta que o recurso pode limitar a velocidade máxima.

Como configurar o QoS no roteador