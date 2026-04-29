YouTube TV lança tela dividida para até 4 canais e amplia opções de conteúdo

O YouTube TV liberou a opção de tela dividida para até quatro canais de forma simultânea. A funcionalidade chega para todos os assinantes da plataforma e, diferentemente da versão anterior, permite que todo tipo de conteúdo seja escolhido para ser exibido.

Em março de 2023, quando o serviço chegou pela primeira vez, a possibilidade de escolha era limitada. Usuários podiam combinar somente exibição simultânea de conteúdos sobre eventos esportivos pré-selecionados e canais de notícia. Agora, os assinantes podem combinar qualquer canal que esteja acessível no plano escolhido e opções de complementos pagos. A única restrição mencionada pelo serviço é que conteúdos classificados como "family friendly" não estão disponíveis para a exibição de várias telas ao mesmo tempo.m

“Nossas equipes do @youtube aprimoraram ainda mais um dos nossos recursos mais populares. O novo construtor de multivisualização oferece controle total para combinar transmissões ao vivo (incluindo complementos como o @nfl Sunday Ticket) e criar a experiência de visualização personalizada que você tanto pediu", comentou Neal Mohan, CEO do YouTube, em publicação na rede social X.

A mudança vem sendo redesenhada desde o ano passado, quando o YouTube TV começou a permitir alguns canais que estivessem recomendados como populares. Agora, há o adicional de uma área para conteúdo organizado em categorias como "Recomendados", "Esportes" e "Notícias". O assinante pode selecionar até quatro transmissões ao vivo e monta a combinação que quiser. O plano base do serviço, a US$ 82,99 por mês, dá acesso a mais de 100 canais, incluindo as principais redes abertas americanas.

Um detalhe técnico relevante: todo o processamento da imagem dividida acontece diretamente dos servidores do YouTube, não no dispositivo do usuário. Isso significa que não é necessário nenhum hardware especial em casa para usar o recurso. No momento, apenas uma assinatura ativa é o suficiente para que a modalidade de visualização simultânea funcione.

O que é o YouTube TV e como assinar

O YouTube TV funciona como um serviço de streaming para conteúdos adicionais da plataforma. Entre as opções, estão "TV ao vivo das principais redes de TV aberta, esportes ao vivo e principais canais a cabo e redes Premium". O serviço é um aplicativo à parte do app principal da marca, mas funciona normalmente para smartphones, tablets, computadores e televisões smart. O plano mensal custa US 82,99 e pode ser contratado no site oficial.