Tecnologia

Como usar o modo convidado no Android e apagar a sessão depois

Perfil temporário do modo convidado permite emprestar o celular sem expor fotos e conversas do dono; veja como ativar o recurso e remover os dados do visitante ao final

Modo convidado no Android: perfil temporário separa apps e arquivos do visitante dos dados do dono do celular (Reprodução)

Modo convidado no Android: perfil temporário separa apps e arquivos do visitante dos dados do dono do celular (Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08h30.

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O modo convidado do Android cria um perfil separado para emprestar o celular sem dar acesso aos dados do dono. A disponibilidade varia conforme o aparelho. Remover o convidado apaga definitivamente os apps e arquivos locais daquela sessão; antes de encerrar, é preciso enviar para outro lugar o que se deseja guardar.

O modo convidado no Android cria um perfil temporário, com apps e armazenamento separados, para que outra pessoa use o celular sem acessar os arquivos e as mensagens do dono. Quando o empréstimo termina, remover o convidado apaga tudo o que foi instalado ou salvo naquela sessão.

O perfil serve para usos curtos, como fazer uma ligação ou consultar um endereço no mapa. Segundo a central de ajuda do Google, a função existe em muitos smartphones, como os Pixel, mas não em todos os Android. Alguns passos só funcionam a partir do Android 5.0.

O que o convidado consegue ver no celular?

Cada perfil ocupa um espaço próprio no aparelho. Fotos e conversas ficam restritas ao perfil de quem as criou, assim como os dados de apps instalados por outra pessoa. O convidado não vê o conteúdo do dono, e o dono não encontra no próprio perfil o que o convidado baixou.

Dois itens são compartilhados entre os perfis, de acordo com o Google:

  • Atualizações de apps: quando o mesmo app está instalado nos dois perfis, a atualização vale para ambos;
  • Configurações de conexão: ajustes como Wi-Fi e Bluetooth são comuns a todos os perfis.

Ligações dependem de autorização do dono. Em celulares Motorola, a fabricante informa que liberar o telefone para o visitante também deixa o histórico de chamadas visível no perfil de convidado.

Quais celulares Android têm modo convidado?

A disponibilidade depende da fabricante, que pode manter ou retirar a função da sua versão do sistema. O nome também muda: o Pixel usa "convidado", enquanto a Motorola alterna entre "convidado" e "visitante" no mesmo menu.

Para conferir se o aparelho tem o recurso, abra o app Configurações e digite "usuários" na busca. Se nenhum resultado aparecer, o modelo não oferece perfis separados.

O modo convidado do Android não se confunde com o Modo de manutenção da Samsung, criado para proteger os dados do dono quando o celular vai para conserto. Também não se trata do modo convidado do Chrome, que vale só para o navegador.

Como ativar o modo convidado no Android

  1. Deslize o dedo duas vezes do topo da tela para baixo para abrir as configurações rápidas;
  2. Toque no ícone de Usuário;
  3. Toque em Adicionar convidado.

Se já houver uma sessão anterior, o Android pergunta como seguir. Recomeçar apaga os dados do convidado anterior e abre um perfil limpo. Sim, continuar retoma a sessão antiga, com os apps e arquivos deixados por quem usou o celular antes.

Se o ícone de usuário não aparecer nas configurações rápidas, o recurso pode estar desligado. No Pixel, o caminho é Configurações > Sistema > Vários usuários, com a opção Permitir vários usuários ativada. Na Motorola, o menu pode aparecer como Sistema > Usuários.

Como configurar o convidado antes de emprestar o celular?

Nos aparelhos Motorola, o menu de usuários traz dois ajustes que valem ser definidos antes de entregar o celular:

  • Excluir atividade de convidado: apaga apps e dados da sessão assim que o visitante sai, sem etapa manual;
  • Permitir que o visitante use o telefone: libera chamadas no perfil de convidado, com acesso ao histórico de ligações.

No Pixel, a permissão para ligações e SMS fica em Configurações > Sistema > Vários usuários, ao tocar no perfil e ativar Ativar chamadas telefônicas. Os nomes variam em outras marcas, mas costumam ficar no mesmo menu de usuários.

Como voltar ao perfil do dono?

  1. Abra as configurações rápidas;
  2. Toque no ícone de Usuário;
  3. Selecione o seu perfil, identificado pelo seu nome.

Trocar de perfil não apaga a sessão do convidado, a menos que a exclusão automática esteja ligada. Os apps e arquivos do visitante continuam guardados até que alguém escolha Recomeçar ou remova o convidado.

Na Motorola, o botão equivalente se chama Sair do modo visitante. Se a exclusão automática estiver desligada, o sistema pergunta se os dados da sessão devem ser excluídos ou salvos.

Como apagar os dados do modo convidado no Android

A remoção é definitiva, sem como recuperar o que foi salvo no perfil depois. Quem usou o celular para baixar um documento ou tirar fotos precisa enviar esses arquivos para outro lugar antes. Há dois caminhos, conforme quem está com o aparelho.

Se o convidado ainda estiver no perfil:

  1. Abra as configurações rápidas;
  2. Toque no ícone de Usuário;
  3. Toque em Remover convidado e confirme em Remover.

Se o dono quiser limpar uma sessão anterior:

  1. Abra as configurações rápidas;
  2. Toque no ícone de Usuário e depois em Convidado;
  3. Escolha Recomeçar.

O celular apaga os dados do convidado anterior e abre um perfil limpo. Para voltar ao seu espaço, basta repetir a troca de usuário. Em aparelhos Motorola, o menu Sistema > Usuários traz a opção Redefinir sessão de visitante, que faz a mesma limpeza.

Para confirmar que o perfil foi esvaziado, abra Configurações > Armazenamento. A área Outros usuários mostra quanto espaço cada perfil ocupa no aparelho.

Perguntas frequentes

Remover o convidado apaga os dados do dono?

Não. A remoção atinge só o que foi criado no perfil de convidado. Apps e fotos do dono continuam no lugar.

O convidado consegue ver minhas fotos e mensagens?

Não. O perfil de convidado tem armazenamento separado. Em celulares Motorola, a exceção é o histórico de chamadas, visível quando o dono libera ligações para o visitante.

Qual a diferença entre usuário e convidado no Android?

O usuário é um perfil fixo para quem usa o aparelho com frequência, como um familiar. O convidado serve para uso curto e foi pensado para ser apagado com facilidade.

O modo convidado do Android é o mesmo do Chrome?

Não. O do Chrome abre só uma janela do navegador. O do Android cria um perfil inteiro no sistema, com apps e armazenamento próprios.

Dá para recuperar os dados depois de remover o convidado?

Não. A exclusão é definitiva. Arquivos importantes precisam ser enviados para a nuvem ou para outro aparelho antes da remoção.

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