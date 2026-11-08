Como usar o modo convidado no Android e apagar a sessão depois

Modo convidado no Android: perfil temporário separa apps e arquivos do visitante dos dados do dono do celular (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08h30.
O modo convidado do Android cria um perfil separado para emprestar o celular sem dar acesso aos dados do dono. A disponibilidade varia conforme o aparelho. Remover o convidado apaga definitivamente os apps e arquivos locais daquela sessão; antes de encerrar, é preciso enviar para outro lugar o que se deseja guardar.
O modo convidado no Android cria um perfil temporário, com apps e armazenamento separados, para que outra pessoa use o celular sem acessar os arquivos e as mensagens do dono. Quando o empréstimo termina, remover o convidado apaga tudo o que foi instalado ou salvo naquela sessão.
O perfil serve para usos curtos, como fazer uma ligação ou consultar um endereço no mapa. Segundo a central de ajuda do Google, a função existe em muitos smartphones, como os Pixel, mas não em todos os Android. Alguns passos só funcionam a partir do Android 5.0.
Cada perfil ocupa um espaço próprio no aparelho. Fotos e conversas ficam restritas ao perfil de quem as criou, assim como os dados de apps instalados por outra pessoa. O convidado não vê o conteúdo do dono, e o dono não encontra no próprio perfil o que o convidado baixou.
Dois itens são compartilhados entre os perfis, de acordo com o Google:
Ligações dependem de autorização do dono. Em celulares Motorola, a fabricante informa que liberar o telefone para o visitante também deixa o histórico de chamadas visível no perfil de convidado.
A disponibilidade depende da fabricante, que pode manter ou retirar a função da sua versão do sistema. O nome também muda: o Pixel usa "convidado", enquanto a Motorola alterna entre "convidado" e "visitante" no mesmo menu.
Para conferir se o aparelho tem o recurso, abra o app Configurações e digite "usuários" na busca. Se nenhum resultado aparecer, o modelo não oferece perfis separados.
O modo convidado do Android não se confunde com o Modo de manutenção da Samsung, criado para proteger os dados do dono quando o celular vai para conserto. Também não se trata do modo convidado do Chrome, que vale só para o navegador.
Se já houver uma sessão anterior, o Android pergunta como seguir. Recomeçar apaga os dados do convidado anterior e abre um perfil limpo. Sim, continuar retoma a sessão antiga, com os apps e arquivos deixados por quem usou o celular antes.
Se o ícone de usuário não aparecer nas configurações rápidas, o recurso pode estar desligado. No Pixel, o caminho é Configurações > Sistema > Vários usuários, com a opção Permitir vários usuários ativada. Na Motorola, o menu pode aparecer como Sistema > Usuários.
Nos aparelhos Motorola, o menu de usuários traz dois ajustes que valem ser definidos antes de entregar o celular:
No Pixel, a permissão para ligações e SMS fica em Configurações > Sistema > Vários usuários, ao tocar no perfil e ativar Ativar chamadas telefônicas. Os nomes variam em outras marcas, mas costumam ficar no mesmo menu de usuários.
Trocar de perfil não apaga a sessão do convidado, a menos que a exclusão automática esteja ligada. Os apps e arquivos do visitante continuam guardados até que alguém escolha Recomeçar ou remova o convidado.
Na Motorola, o botão equivalente se chama Sair do modo visitante. Se a exclusão automática estiver desligada, o sistema pergunta se os dados da sessão devem ser excluídos ou salvos.
A remoção é definitiva, sem como recuperar o que foi salvo no perfil depois. Quem usou o celular para baixar um documento ou tirar fotos precisa enviar esses arquivos para outro lugar antes. Há dois caminhos, conforme quem está com o aparelho.
Se o convidado ainda estiver no perfil:
Se o dono quiser limpar uma sessão anterior:
O celular apaga os dados do convidado anterior e abre um perfil limpo. Para voltar ao seu espaço, basta repetir a troca de usuário. Em aparelhos Motorola, o menu Sistema > Usuários traz a opção Redefinir sessão de visitante, que faz a mesma limpeza.
Para confirmar que o perfil foi esvaziado, abra Configurações > Armazenamento. A área Outros usuários mostra quanto espaço cada perfil ocupa no aparelho.
Não. A remoção atinge só o que foi criado no perfil de convidado. Apps e fotos do dono continuam no lugar.
Não. O perfil de convidado tem armazenamento separado. Em celulares Motorola, a exceção é o histórico de chamadas, visível quando o dono libera ligações para o visitante.
O usuário é um perfil fixo para quem usa o aparelho com frequência, como um familiar. O convidado serve para uso curto e foi pensado para ser apagado com facilidade.
Não. O do Chrome abre só uma janela do navegador. O do Android cria um perfil inteiro no sistema, com apps e armazenamento próprios.
Não. A exclusão é definitiva. Arquivos importantes precisam ser enviados para a nuvem ou para outro aparelho antes da remoção.