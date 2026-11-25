O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e sem previsão de alta hospitalar, informou o Hospital DF Star nesta quarta-feira, 25.

Segundo o novo boletim médico, Bolsonaro, diagnosticado com suboclusão intestinal e broncopneumonia, encontra-se estável clinicamente, seguindo tratamento clínico, jejum oral, fisioterapia e antibioticopterapia.

O ex-presidente está internado na UTI desde 21 de novembro. Ele foi levado ao hospital na sexta-feira, 20, com quadro de "dor e distensão abdominal". Exames apontaram uma obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.

Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou que a equipe médica colocou uma sonda em Bolsonaro durante a madrugada. O procedimento permitiu a retirada de aproximadamente 1 litro de resíduos alimentares.

O senador eleito também relatou que os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui.

Segundo ele, o pai volta a apresentar náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Carlos citou ainda a preocupação com possíveis complicações decorrentes de broncoaspiração e desidratação.

"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.

Histórico de internações

Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.

O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.

Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.

O primeiro boletim médico, divulgado por volta das 18h de sexta-feira, confirmou a internação por dor e distensão abdominal. A unidade informou que o ex-presidente passaria por exames para investigação diagnóstica.