Em três anos, a IA generativa chegou a cerca de 53% da população mundial, faster than the personal computer or the internet, segundo o AI Index 2026, relatório anual do Stanford Institute for Human-Centered AI (Stanford HAI), divulgado em 13 de abril. De acordo com o estudo, a velocidade supera a do computador pessoal e a da internet em estágios comparáveis de difusão.

Adoção rápida, mas desigual entre países

O uso acompanha de perto a renda: o relatório aponta forte correlação entre adoção e PIB per capita. Emirados Árabes Unidos (64%) e Singapura (61%) ficam acima do que a renda prevê. Os Estados Unidos, que lideram o desenvolvimento da tecnologia, ocupam a 24ª posição, com 28,3% da população.

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O que investimento e agentes mostram

Capital em alta

O investimento corporativo global em IA somou US$ 581,7 bilhões em 2025, alta de cerca de 130% sobre 2024. O total reúne fusões e aquisições, participações minoritárias, investimento privado e ofertas públicas. Só o investimento privado foi de US$ 344,7 bilhões.

Agentes avançam, com limites

Entre os agentes de IA, o salto foi expressivo. No Terminal-Bench, referência que o Stanford HAI usa para tarefas do mundo real, a taxa de sucesso passou de 20% em 2025 para 77,3%. No OSWorld, que avalia tarefas em sistemas operacionais, o resultado chegou a 66,3%, ainda abaixo da referência humana, de 72,35%.

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O que ainda falta

O uso em escala é incipiente. Embora 88% das organizações pesquisadas já usem IA, contra 78% em 2024, o relatório indica que agentes estão na casa de um dígito na maioria das funções de negócio. Em segurança, o Stanford HAI afirma que a IA responsável não acompanha a evolução da capacidade dos modelos, com incidentes em alta.

A formação também aparece defasada. Nos Estados Unidos, quatro em cada cinco estudantes do ensino médio e superior usam IA em trabalhos escolares, mas só metade das escolas de ensino fundamental II e médio tem política sobre o tema. Apenas 6% dos professores consideram essas regras claras.

No mercado de trabalho, o emprego de desenvolvedores de software de 22 a 25 anos caiu quase 20%, enquanto perdas em larga escala ainda não aparecem nos dados gerais de emprego.

Formação para acompanhar a mudança

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O AI Index 2026 completo está disponível no site do Stanford HAI, com capítulos sobre economia, educação, governança e opinião pública.

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