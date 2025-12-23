A nova forma secreta de sair de grupos no WhatsApp

O WhatsApp passou a permitir que usuários saiam de grupos de forma discreta, sem notificar todos os participantes da conversa. Com a atualização, somente os administradores do grupo recebem a notificação quando alguém decide sair.

Segundo o WhatsApp, a mudança reforça o foco da plataforma em privacidade. “O WhatsApp é construído com a sua privacidade em mente. Por isso, apenas os administradores são notificados quando você sai de um grupo”, informou a empresa em comunicado oficial.

A funcionalidade evita situações constrangedoras e atende a uma demanda antiga de usuários que desejavam deixar conversas coletivas sem chamar atenção.

Como fazer a “saída francesa”

O processo para sair de um grupo de forma silenciosa é simples e pode ser feito em poucos passos:

Abra o grupo do qual deseja sair no WhatsApp

Toque no nome do grupo, na parte superior da tela

Role a página e selecione a opção “Sair do grupo”

Confirme a ação

Após esses passos, o usuário deixa o grupo sem que os demais participantes sejam avisados. Apenas os administradores recebem a notificação da saída.

WhatsApp e a privacidade

Com a novidade, o WhatsApp amplia o controle do usuário sobre sua participação em grupos, oferecendo mais discrição em conversas coletivas e reforçando sua política de proteção à privacidade.