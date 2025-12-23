A nova forma secreta de sair de grupos no WhatsApp

'Saída francesa': WhatsApp irá notificar apenas os administradores de um grupo quando uma pessoa sair (HStocks/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 09h20.
O WhatsApp passou a permitir que usuários saiam de grupos de forma discreta, sem notificar todos os participantes da conversa. Com a atualização, somente os administradores do grupo recebem a notificação quando alguém decide sair.
Segundo o WhatsApp, a mudança reforça o foco da plataforma em privacidade. “O WhatsApp é construído com a sua privacidade em mente. Por isso, apenas os administradores são notificados quando você sai de um grupo”, informou a empresa em comunicado oficial.
A funcionalidade evita situações constrangedoras e atende a uma demanda antiga de usuários que desejavam deixar conversas coletivas sem chamar atenção.
O processo para sair de um grupo de forma silenciosa é simples e pode ser feito em poucos passos:
Após esses passos, o usuário deixa o grupo sem que os demais participantes sejam avisados. Apenas os administradores recebem a notificação da saída.
Com a novidade, o WhatsApp amplia o controle do usuário sobre sua participação em grupos, oferecendo mais discrição em conversas coletivas e reforçando sua política de proteção à privacidade.