O carregador de celular está entre os produtos que precisam de homologação da Anatel para serem vendidos no Brasil. O selo da Anatel impresso na fonte é o primeiro sinal de regularidade, mas não comprova nada sozinho.

A conferência segura é digitar o número de homologação na consulta pública da agência e checar se o fabricante e o modelo do registro correspondem ao carregador em mãos.

O que o selo da Anatel no carregador significa?

A homologação é o reconhecimento, pela Anatel, de que um modelo de produto passou pela avaliação de conformidade exigida para uso e venda no país. No caso dos carregadores, os ensaios envolvem segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética, para reduzir riscos como choque e superaquecimento.

O selo reúne a logomarca da Anatel e o número de homologação. Em acessórios pequenos, o fabricante pode colocar o selo completo na embalagem ou no manual e deixar apenas o número gravado no plástico ou em uma etiqueta discreta na carcaça.

Um detalhe muda a leitura do selo: a homologação vale para o modelo, não para cada unidade fabricada. Por isso, um número verdadeiro pode aparecer em um carregador que não pertence àquele registro.

Como ler o número de homologação

Desde 2016, o código segue o formato HHHHH-AA-FFFFF, com 12 dígitos. Os cinco primeiros identificam a homologação do produto, os dois do meio indicam o ano de emissão e os cinco finais identificam o fabricante.

Produtos mais antigos podem trazer a versão de 10 dígitos, no formato HHHH-AA-FFFF. O número de homologação não se confunde com código de barras, número de série ou código de lote, que costumam aparecer na mesma etiqueta.

Se a sequência não tiver o padrão em três blocos, a tendência é que não seja o código da Anatel.

Como consultar a homologação do carregador na Anatel

A consulta é gratuita e aberta ao público. O passo a passo:

Localize o número: procure a marca da Anatel e a sequência de 10 ou 12 dígitos no corpo do carregador, na etiqueta, na embalagem ou no manual; Acesse a página oficial: entre na consulta pública de produtos homologados da Anatel, no portal gov.br; Pesquise nas duas bases: desde 8 de setembro de 2026, novos pedidos de homologação são processados no sistema Certifica, que substituiu o antigo SCH, acessado pelo portal Mosaico. Certificados emitidos antes continuam no SCH. A Anatel orienta consultar as duas bases e, se o número aparecer em ambas, vale a informação do Certifica; Digite o código: informe o número completo no campo de homologação, com ou sem hífens; Compare o resultado: confira o tipo de produto, o fabricante, o modelo e a situação do certificado exibidos na tela com os dados impressos no carregador.

Como saber se o número de homologação pertence ao modelo do carregador?

O ponto central da conferência é o código do modelo, que costuma vir gravado na carcaça perto das especificações elétricas (tensão de entrada e potência de saída). Esse código deve ser idêntico ao que aparece no registro da Anatel.

O tipo de produto também precisa ser carregador: um número que pertence a um roteador ou a um fone de ouvido não serve para uma fonte de celular. O resultado da consulta pode cair em quatro situações:

Tudo corresponde: número encontrado, fabricante e modelo iguais aos do acessório e certificado válido. O carregador tem indicação consistente de homologação;

número encontrado, fabricante e modelo iguais aos do acessório e certificado válido. O carregador tem indicação consistente de homologação; Número não encontrado: revise a digitação e repita a busca na outra base. Se o número continuar sem registro, o selo pode estar incorreto ou o produto pode não ser homologado;

revise a digitação e repita a busca na outra base. Se o número continuar sem registro, o selo pode estar incorreto ou o produto pode não ser homologado; Número de outro produto: o registro existe, mas o fabricante ou o modelo é diferente. A homologação não vale para aquele carregador, e a causa pode ser erro de etiquetagem ou uso indevido do número;

o registro existe, mas o fabricante ou o modelo é diferente. A homologação não vale para aquele carregador, e a causa pode ser erro de etiquetagem ou uso indevido do número; Certificado irregular: o registro aparece como cancelado ou suspenso. O produto não deve ser tratado como homologado de forma regular.

O selo confere. Isso basta para usar o carregador?

Não. A consulta confirma que o modelo foi aprovado, mas não atesta o estado daquela unidade.

A própria Anatel abriu em junho de 2026 a consulta pública nº 26, que discute um modelo de identificação com elementos físicos e digitais e um identificador único para cada equipamento, com o objetivo de ampliar a rastreabilidade de carregadores, baterias e celulares. Antes de usar o acessório, uma inspeção rápida ajuda a descartar riscos:

Pinos: devem seguir o padrão brasileiro de tomada, sem adaptadores improvisados;

devem seguir o padrão brasileiro de tomada, sem adaptadores improvisados; Carcaça: não pode ter trincas, partes soltas, deformação ou marcas de derretimento;

não pode ter trincas, partes soltas, deformação ou marcas de derretimento; Cabo e conectores: fios expostos, oxidação ou mau contato indicam que o acessório deve ser trocado;

fios expostos, oxidação ou mau contato indicam que o acessório deve ser trocado; Funcionamento: aquecimento anormal, cheiro de queimado, faíscas ou ruído durante a recarga são motivo para desligar o carregador da tomada e parar de usá-lo.

Preço muito abaixo do praticado pela marca, embalagem sem dados do fabricante e anúncio sem foto do selo também são sinais de alerta na hora da compra.

O que fazer se o número da Anatel não bater com o carregador

Uma divergência na consulta não prova, sozinha, que houve fraude. Etiqueta ilegível, erro de digitação e mudanças de cadastro entre os sistemas também explicam resultados inconsistentes. O caminho mais seguro segue esta ordem:

Reúna as provas: fotografe o selo, a etiqueta com o modelo, a embalagem e a nota fiscal, e salve a tela com o resultado da consulta; Procure o vendedor ou o fabricante: apresente as evidências e peça esclarecimento, troca ou devolução. Pelo Código de Defesa do Consumidor, o prazo para reclamar de vício em produto durável, como um carregador, é de 90 dias, e compras feitas pela internet admitem desistência em até sete dias após o recebimento; Acione os órgãos de defesa: sem acordo, registre reclamação no Procon ou na plataforma consumidor.gov.br; Informe a Anatel: indícios de produto sem homologação ou com número usado de forma indevida podem ser comunicados pelos canais de atendimento da agência, no site ou pelo telefone 1331.

Enquanto a situação não for esclarecida, o carregador não deve ser usado.