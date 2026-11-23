Selo da Anatel: número de 12 dígitos no carregador permite checar fabricante e modelo na base oficial (thinkstock/Thinkstock)
Colaboradora
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16h31.
Carregadores de celular só podem ser vendidos no Brasil com homologação da Anatel. O selo é o primeiro indício, mas a conferência segura é consultar o número na base pública da agência e comparar fabricante e modelo com o acessório.
O carregador de celular está entre os produtos que precisam de homologação da Anatel para serem vendidos no Brasil. O selo da Anatel impresso na fonte é o primeiro sinal de regularidade, mas não comprova nada sozinho.
A conferência segura é digitar o número de homologação na consulta pública da agência e checar se o fabricante e o modelo do registro correspondem ao carregador em mãos.
A homologação é o reconhecimento, pela Anatel, de que um modelo de produto passou pela avaliação de conformidade exigida para uso e venda no país. No caso dos carregadores, os ensaios envolvem segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética, para reduzir riscos como choque e superaquecimento.
O selo reúne a logomarca da Anatel e o número de homologação. Em acessórios pequenos, o fabricante pode colocar o selo completo na embalagem ou no manual e deixar apenas o número gravado no plástico ou em uma etiqueta discreta na carcaça.
Um detalhe muda a leitura do selo: a homologação vale para o modelo, não para cada unidade fabricada. Por isso, um número verdadeiro pode aparecer em um carregador que não pertence àquele registro.
Desde 2016, o código segue o formato HHHHH-AA-FFFFF, com 12 dígitos. Os cinco primeiros identificam a homologação do produto, os dois do meio indicam o ano de emissão e os cinco finais identificam o fabricante.
Produtos mais antigos podem trazer a versão de 10 dígitos, no formato HHHH-AA-FFFF. O número de homologação não se confunde com código de barras, número de série ou código de lote, que costumam aparecer na mesma etiqueta.
Se a sequência não tiver o padrão em três blocos, a tendência é que não seja o código da Anatel.
A consulta é gratuita e aberta ao público. O passo a passo:
O ponto central da conferência é o código do modelo, que costuma vir gravado na carcaça perto das especificações elétricas (tensão de entrada e potência de saída). Esse código deve ser idêntico ao que aparece no registro da Anatel.
O tipo de produto também precisa ser carregador: um número que pertence a um roteador ou a um fone de ouvido não serve para uma fonte de celular. O resultado da consulta pode cair em quatro situações:
Não. A consulta confirma que o modelo foi aprovado, mas não atesta o estado daquela unidade.
A própria Anatel abriu em junho de 2026 a consulta pública nº 26, que discute um modelo de identificação com elementos físicos e digitais e um identificador único para cada equipamento, com o objetivo de ampliar a rastreabilidade de carregadores, baterias e celulares. Antes de usar o acessório, uma inspeção rápida ajuda a descartar riscos:
Preço muito abaixo do praticado pela marca, embalagem sem dados do fabricante e anúncio sem foto do selo também são sinais de alerta na hora da compra.
Uma divergência na consulta não prova, sozinha, que houve fraude. Etiqueta ilegível, erro de digitação e mudanças de cadastro entre os sistemas também explicam resultados inconsistentes. O caminho mais seguro segue esta ordem:
Enquanto a situação não for esclarecida, o carregador não deve ser usado.
Sim, para ser vendido no Brasil. Carregadores de celular estão entre os produtos sujeitos à homologação obrigatória da Anatel, ao lado de celulares e baterias.
Não. O selo indica que um modelo foi homologado, mas não comprova que aquela unidade é original ou que não foi adulterada. A consulta do número e a inspeção física se complementam.
Não. A consulta de produtos homologados é gratuita e aberta ao público no portal da Anatel.
Em geral, não, porque o modelo vendido em outro país não passa pela homologação brasileira. Em remessas internacionais, produtos sem homologação podem ficar retidos até a regularização junto à Anatel.
Não. A foto serve para ler o número, mas a confirmação depende da consulta na base oficial e da comparação entre fabricante, modelo e o produto recebido.
Glossário
Código de registro na Anatel
Sequência de 12 dígitos que identifica o modelo aprovado pela agência e permite consultar o certificado.
Testes exigidos para aprovação
Conjunto de ensaios que verifica se um produto atende às regras técnicas exigidas para venda no país.
Ausência de interferência
Capacidade de um aparelho funcionar sem causar ou sofrer interferências elétricas de outros equipamentos.
Identificação do produto
Referência do fabricante que deve coincidir com o modelo registrado no certificado da Anatel.