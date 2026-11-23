Uma pergunta ao mesmo tempo delicada e importante: quanto tempo você gasta discutindo os problemas do País, como segurança, educação e economia? Indo além, quanto desse tempo você investe “colocando a mão na massa” para resolver algum problema, seja da cidade ou da sua rua?

Não precisamos ter respostas para todos os desafios de nossa sociedade. Precisamos escolher por onde começar.

Meus avós, João Batista e Suzana Villac, que eram vicentinos, me ensinaram o valor da ação. Mais adiante, aulas de liderança em Harvard me levaram a refletir sobre como ampliar minha contribuição: eu poderia oferecer dedicação, mas também mobilizar uma rede de relacionamentos para atrair pessoas à causa. Não precisava limitar minha participação àquilo que conseguiria fazer sozinho. Essa escolha ganhou forma há anos: fazer a diferença na vida das pessoas por meio da Associação Beneficente Santa Fé, que oferece novas oportunidades a crianças e jovens.

No terceiro setor, aprendi que conhecer a gestão de uma empresa não significa, automaticamente, compreender as necessidades de uma organização social. Antes de propor mudanças, é preciso escutar e compreender sua missão, sua cultura e a realidade das pessoas atendidas. Há uma diferença entre oferecer a ajuda que gostaríamos de dar e entender a ajuda da qual a organização social precisa. É quando essa escuta acontece que nossa experiência e nossos relacionamentos podem, de fato, ser úteis.

Vale lembrar que uma causa não se sustenta apenas no entusiasmo de quem acaba de conhecê-la. É preciso continuar presente e identificar com que área você mais se identifica. Talvez seja plantar árvores, dar aulas como voluntário ou ajudar a melhorar uma praça de seu bairro. Ao nos identificarmos com uma iniciativa, encontramos maneiras de colaborar. Dinheiro é importante, mas conhecimento e uma rede de contatos que aproxime novos apoiadores fazem diferença.

Minha relação com a Santa Fé é um compromisso de longo prazo com famílias em situação de vulnerabilidade, uma escolha que fiz há mais de 15 anos e que segue como prioridade. Nessa trajetória, minhas reflexões sobre liderança, escuta e responsabilidade ganharam uma nova dimensão, tanto pelo que pude oferecer quanto pelo que precisei aprender. É principalmente ao doar conhecimento e horas do meu tempo que expresso minha vontade de contribuir.

Uma das lições mais valiosas que levo da minha experiência é que o legado de um líder não se mede apenas pelos resultados que alcança, mas pelas pessoas que mobiliza e pelas causas que fortalece ao longo do caminho. Afinal, quando colocamos nossa influência a serviço de algo maior do que nós mesmos, ampliamos o impacto da nossa atuação para além das empresas e dos cargos que ocupamos.

É importante discutir o País que queremos, mas também precisamos reservar uma parte da nossa vida para ajudar a construí-lo no dia a dia.