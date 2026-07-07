Quais são os modelos do ChatGPT? Entenda as diferenças entre eles

O ChatGPT, chatbot de inteligência artificial da OpenAI, não funciona com um único modelo. Desde o lançamento do GPT-5, a empresa unificou boa parte das capacidades de raciocínio, escrita e programação em uma mesma família, mas manteve variações pensadas para diferentes níveis de complexidade de tarefa.

Como o ChatGPT organiza seus modelos atualmente

A geração em uso na plataforma em 2026 é o GPT-5.5, sucessora do GPT-5.4. Segundo o Help Center da OpenAI, ela está organizada em três frentes principais, com nomes que podem variar conforme o plano contratado.

GPT-5.5 Instant: o modelo padrão do dia a dia

O GPT-5.5 Instant é o modelo padrão para todos os usuários conectados ao ChatGPT, funcionando como um sistema de troca automática que direciona a pergunta para a versão mais adequada dentro da própria família Instant. Ele é indicado para tarefas cotidianas como busca de informações, tutoriais, redação técnica e tradução, com respostas rápidas e tom conversacional.

GPT-5.5 Thinking: raciocínio para tarefas complexas

O GPT-5.5 Thinking foi desenvolvido para raciocinar de forma mais aprofundada em tarefas difíceis, mantendo melhor o histórico do que já foi feito na conversa. Antes de responder, o modelo pode mostrar um resumo do que pretende fazer, permitindo ajustes antes da conclusão da resposta.

GPT-5.5 Pro: inteligência de nível avançado

O GPT-5.5 Pro é descrito pela OpenAI como uma opção de inteligência de nível de pesquisa, voltada a tarefas de maior dificuldade. O acesso a essa versão fica restrito a planos mais avançados, como Pro, Business, Enterprise e Edu.

Modelos voltados à programação

Além da linha principal, a OpenAI mantém modelos específicos para tarefas de código. A divisão separa o trabalho de raciocínio que não precisa estar embutido em um fluxo automatizado, tarefas de programação autônoma de longa duração e o feedback em tempo real dentro de editores de código, cada um atendendo a um ponto diferente da relação entre velocidade, profundidade e uso de contexto.

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O que vem a seguir: a prévia do GPT-5.6

Em 26 de junho de 2026, a OpenAI apresentou a prévia de uma nova geração, o GPT-5.6, organizada em três níveis de capacidade: Sol, o modelo principal; Terra, uma opção intermediária; e Luna, a versão mais rápida e econômica. Por enquanto, o acesso está limitado à API e ao Codex, reservado a um grupo de parceiros avaliados, e o ChatGPT segue funcionando com o GPT-5.5.

Como escolher o modelo certo em cada situação

Na prática, a escolha do modelo depende do tipo de tarefa. Para perguntas rápidas, traduções e redações simples, o Instant costuma ser suficiente — e já ajusta automaticamente o nível de raciocínio quando percebe que a pergunta é mais complexa.

Para análises que exigem várias etapas, revisão de documentos extensos ou programação mais elaborada, o Thinking tende a apresentar resultados mais consistentes. Já o Pro é reservado a tarefas que demandam profundidade equivalente à de um trabalho de pesquisa, geralmente disponível apenas em planos pagos superiores.

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