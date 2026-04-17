Os bastidores do acordo que fez a OpenAI depender ainda mais da Microsoft

A OpenAI recuou em mais um movimento estratégico envolvendo infraestrutura de inteligência artificial ao desistir de avançar em um acordo direto para aquisição de capacidade computacional no data center “Stargate Norway”.

A decisão ocorre poucos dias após a empresa também suspender um projeto semelhante no Reino Unido, sinalizando uma revisão mais ampla em seus planos de expansão física.

A capacidade inicialmente prevista para a OpenAI será absorvida pela Microsoft, que amplia sua presença na disputa por infraestrutura crítica de IA na Europa e reforça seu papel como fornecedora central de recursos computacionais para grandes desenvolvedoras de tecnologia. As informações foram retiradas da CNBC.

Infraestrutura no centro da disputa por IA

O projeto “Stargate Norway” foi concebido como uma das apostas para sustentar o crescimento acelerado de aplicações de inteligência artificial. Com capacidade estimada em 230 megawatts, o data center em Narvik integrava os planos da OpenAI de ampliar seu acesso direto a poder computacional, um dos principais insumos para treinamento e operação de modelos avançados.

A empresa chegou a negociar a aquisição de cerca de metade da capacidade da instalação, desenvolvida pela startup britânica Nscale. No entanto, as negociações não avançaram, abrindo espaço para que a Microsoft assumisse integralmente essa capacidade e ampliasse sua presença na infraestrutura europeia.

Microsoft amplia presença estratégica

Com a mudança, a Microsoft passa a ocupar o espaço inicialmente destinado à OpenAI e reforça seu posicionamento como um dos principais provedores globais de infraestrutura para inteligência artificial. A expansão inclui a adição de mais de 30 mil GPUs Nvidia Rubin, chips especializados em processamento gráfico que também são usados para treinar e operar modelos de IA por sua capacidade de realizar muitos cálculos ao mesmo tempo, o que os torna essenciais para tarefas de alta performance.

A movimentação também evidencia o papel crescente de grandes empresas de tecnologia na oferta de capacidade computacional. Ao garantir acesso antecipado a esses recursos, a Microsoft amplia sua capacidade de atender à demanda crescente por soluções de IA em diferentes mercados.

Parceria redefine modelo operacional

Diante da dificuldade em fechar o acordo diretamente com a Nscale, a OpenAI passou a negociar o uso da infraestrutura por meio da própria Microsoft. A empresa indicou que essa alternativa se mostra mais compatível com sua estrutura de custos e com contratos já estabelecidos.

A relação entre as companhias já inclui acordos de grande escala. Em outubro, a OpenAI anunciou um contrato de US$ 250 bilhões em serviços de nuvem da Azure. Esse modelo reforça uma dinâmica em que empresas especializadas em IA dependem cada vez mais de provedores consolidados para escalar suas operações.

Expansão bilionária sob ajuste

Mesmo com ajustes pontuais, a OpenAI mantém planos ambiciosos de investimento. A empresa projeta alcançar cerca de US$ 600 bilhões em gastos com computação até 2030, dentro de um plano mais amplo que pode chegar a US$ 1,4 trilhão em compromissos de infraestrutura ao longo dos próximos anos.

Ao mesmo tempo, a companhia se aproxima de uma possível abertura de capital e busca equilibrar expansão com disciplina financeira. Esse contexto ajuda a explicar movimentos de reavaliação de projetos e priorização de parcerias estratégicas.