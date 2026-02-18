Carreira

70% das empresas já usam IA no RH e ampliam eficiência nos recrutamentos, revela estudo

Pesquisa aponta uso diário da tecnologia no recrutamento e avanço estratégico na gestão corporativa

(Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13h38.

Sete em cada dez empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial em alguma etapa do recrutamento, segundo levantamento do Pandapé em parceria com a Adecco.

A pesquisa, realizada com 460 profissionais de Recursos Humanos, mostra que 70% das companhias incorporaram a tecnologia aos processos seletivos e que 77% dos respondentes afirmam utilizá-la diariamente.

O dado consolida uma mudança estrutural na gestão corporativa. A inteligência artificial deixa de ser uma promessa futura para se tornar instrumento concreto de eficiência operacional, redução de custos e melhoria na assertividade das contratações.

Ao longo de 2025, a digitalização dos fluxos de RH acompanhou a pressão das empresas por maior produtividade e decisões mais orientadas por dados.

A digitalização do RH e seus reflexos nas finanças corporativas

A pesquisa indica que as aplicações mais frequentes da IA concentram se em Recrutamento e Seleção, com 72,2%, seguidas por Análise de Dados, com 52,2%, Treinamento e Desenvolvimento, com 35,1%, e Atendimento ao Cliente, com 32%.

Mais da metade dos entrevistados, 54,8%, percebeu melhorias relevantes nos processos internos após a adoção das ferramentas.

Na prática, a automação de etapas repetitivas reduz o tempo de contratação, diminui retrabalho e melhora a organização de informações estratégicas. Esses fatores têm impacto direto na estrutura de custos e na previsibilidade financeira.

Processos seletivos mais rápidos reduzem períodos de vacância, minimizam perdas de produtividade e contribuem para decisões mais alinhadas ao planejamento corporativo.

A digitalização do RH, portanto, passa a dialogar diretamente com a agenda de finanças corporativas.

A tecnologia fortalece o controle sobre indicadores, amplia a capacidade de análise e oferece maior segurança nas decisões que impactam folha salarial, orçamento e crescimento sustentável.

Eficiência operacional e novas ferramentas no mercado

As conclusões do levantamento acompanham os avanços implementados pelo Pandapé ao longo de 2025. O software ampliou iniciativas voltadas à eficiência e à experiência do candidato, com foco na redução de etapas operacionais e na geração de dados mais consistentes para apoiar decisões de contratação.

Entre os recursos que ganharam destaque estão o Pandapé Fast Apply, que permite candidaturas via WhatsApp e busca reduzir desistências em vagas de alto volume, e o Pandapé Genoma, ferramenta baseada em testes gamificados e princípios de neurociência para apoiar processos seletivos mais preditivos. A atualização de formatos como a Vídeo Oferta e melhorias nos fluxos de admissão digital também reforçam a automatização das etapas.

Setores como varejo, logística, saúde e tecnologia aparecem na liderança da adoção de soluções digitais. A expectativa apontada pelo estudo é de intensificação desse movimento em 2026, impulsionada pela busca por mais rapidez, integração entre etapas e segurança de dados.

Governança, capacitação e protagonismo estratégico

Apesar do avanço, a pesquisa revela desafios. Cerca de um terço dos profissionais demonstra preocupação com possíveis vieses e perda de humanização nas etapas automatizadas. Além disso, 30% das empresas nunca ofereceram treinamento específico sobre o uso de IA.

Para Patricia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, grupo que detém o Pandapé, a tecnologia não reduz o papel do RH, mas transforma sua atuação. Segundo ela, ao automatizar partes repetitivas do processo seletivo, o recrutador ganha tempo para investir em etapas que exigem análise, senso crítico e empatia, como conduzir entrevistas e compreender o contexto das equipes.

