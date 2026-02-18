70% das empresas já usam IA no RH e ampliam eficiência nos recrutamentos, revela estudo

Sete em cada dez empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial em alguma etapa do recrutamento, segundo levantamento do Pandapé em parceria com a Adecco.

A pesquisa, realizada com 460 profissionais de Recursos Humanos, mostra que 70% das companhias incorporaram a tecnologia aos processos seletivos e que 77% dos respondentes afirmam utilizá-la diariamente.

O dado consolida uma mudança estrutural na gestão corporativa. A inteligência artificial deixa de ser uma promessa futura para se tornar instrumento concreto de eficiência operacional, redução de custos e melhoria na assertividade das contratações.

Ao longo de 2025, a digitalização dos fluxos de RH acompanhou a pressão das empresas por maior produtividade e decisões mais orientadas por dados.

A digitalização do RH e seus reflexos nas finanças corporativas

A pesquisa indica que as aplicações mais frequentes da IA concentram se em Recrutamento e Seleção, com 72,2%, seguidas por Análise de Dados, com 52,2%, Treinamento e Desenvolvimento, com 35,1%, e Atendimento ao Cliente, com 32%.

Mais da metade dos entrevistados, 54,8%, percebeu melhorias relevantes nos processos internos após a adoção das ferramentas.

Na prática, a automação de etapas repetitivas reduz o tempo de contratação, diminui retrabalho e melhora a organização de informações estratégicas. Esses fatores têm impacto direto na estrutura de custos e na previsibilidade financeira.

Processos seletivos mais rápidos reduzem períodos de vacância, minimizam perdas de produtividade e contribuem para decisões mais alinhadas ao planejamento corporativo.

A digitalização do RH, portanto, passa a dialogar diretamente com a agenda de finanças corporativas.

A tecnologia fortalece o controle sobre indicadores, amplia a capacidade de análise e oferece maior segurança nas decisões que impactam folha salarial, orçamento e crescimento sustentável.

Eficiência operacional e novas ferramentas no mercado

As conclusões do levantamento acompanham os avanços implementados pelo Pandapé ao longo de 2025. O software ampliou iniciativas voltadas à eficiência e à experiência do candidato, com foco na redução de etapas operacionais e na geração de dados mais consistentes para apoiar decisões de contratação.

Entre os recursos que ganharam destaque estão o Pandapé Fast Apply, que permite candidaturas via WhatsApp e busca reduzir desistências em vagas de alto volume, e o Pandapé Genoma, ferramenta baseada em testes gamificados e princípios de neurociência para apoiar processos seletivos mais preditivos. A atualização de formatos como a Vídeo Oferta e melhorias nos fluxos de admissão digital também reforçam a automatização das etapas.

Setores como varejo, logística, saúde e tecnologia aparecem na liderança da adoção de soluções digitais. A expectativa apontada pelo estudo é de intensificação desse movimento em 2026, impulsionada pela busca por mais rapidez, integração entre etapas e segurança de dados.

Governança, capacitação e protagonismo estratégico

Apesar do avanço, a pesquisa revela desafios. Cerca de um terço dos profissionais demonstra preocupação com possíveis vieses e perda de humanização nas etapas automatizadas. Além disso, 30% das empresas nunca ofereceram treinamento específico sobre o uso de IA.

Para Patricia Suzuki, CHRO da Redarbor Brasil, grupo que detém o Pandapé, a tecnologia não reduz o papel do RH, mas transforma sua atuação. Segundo ela, ao automatizar partes repetitivas do processo seletivo, o recrutador ganha tempo para investir em etapas que exigem análise, senso crítico e empatia, como conduzir entrevistas e compreender o contexto das equipes.