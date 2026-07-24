Seguradora brasileira compra empresa do México e acelera expansão na América Latina

A Hero Seguros deu mais um passo em sua estratégia de expansão internacional. A insurtech brasileira anunciou a aquisição de 100% do Grupo CAM, representante e Agente Geral de Vendas (GSA) da Europ Assistance no México. A operação marca o primeiro movimento de fusões e aquisições da empresa e sua entrada no mercado mexicano, considerado um dos mais relevantes para o segmento de seguro-viagem.

O valor da transação não é informado pela empresa. Com a aquisição, a Hero incorpora uma estrutura local, uma rede de parceiros e relacionamentos comerciais já estabelecidos no país. O México é estratégico para a empresa por ser um dos principais mercados emissores de turistas para os Estados Unidos.

Apenas em 2025, cerca de 18 milhões de mexicanos viajaram ao país vizinho, segundo dados do National Travel and Tourism Office, ligado ao Departamento de Comércio dos EUA.

"O México sempre esteve nos nossos planos de expansão. A aquisição reduz nossa curva de entrada ao incorporar uma operação local, uma equipe experiente e relacionamentos já consolidados. Isso nos permitirá avançar com mais velocidade e conhecimento das particularidades comerciais e regulatórias do país", afirma Guilherme Wroclawski, cofundador e co-CEO da Hero Seguros.

A operação mexicana passará a utilizar a tecnologia de distribuição, atendimento e gestão de sinistros desenvolvida pela Hero no Brasil. O atual country manager do Grupo CAM permanecerá à frente da empresa durante a transição, que passará a operar sob a marca Hero Seguros.

"Contar com uma rede sólida de relacionamentos com diferentes players do ecossistema de viagens é fundamental. O Grupo CAM já possui conexões estratégicas no mercado mexicano, o que amplia nossa capacidade de penetração", afirma Raphael Swierczynski, cofundador e co-CEO da companhia.

Expansão na América Latina

Com a compra, a Hero passa a atuar em oito países. Além do Brasil, a empresa já opera na Argentina, Uruguai e Chile e, por meio da estrutura do Grupo CAM, amplia sua presença também para Colômbia, Honduras e Costa Rica. Parte dos recursos captados na primeira rodada de investimentos da companhia, de R$ 35 milhões, foi destinada à aquisição.

Segundo a empresa, a operação internacional deverá representar cerca de 10% do faturamento ao fim deste ano. A projeção para 2026 é encerrar o período com receita próxima de R$ 400 milhões, já considerando a contribuição da operação mexicana. Em 2025, a Hero faturou R$ 215 milhões e alcançou cerca de 15% de participação no mercado brasileiro de seguro-viagem.

Qual é a origem da Hero

Fundada em 2022 por Guilherme Wroclawski e Raphael Swierczynski, a Hero nasceu da experiência dos dois executivos na Ciclic, insurtech ligada à BB Seguros. Antes disso, Wroclawski havia empreendido no mercado digital e vendido uma startup ao Buscapé, enquanto Swierczynski construiu carreira em grandes seguradoras e presidiu a operação brasileira da QBE.

A empresa opera no modelo B2B2C, distribuindo seguros por meio de bancos, fintechs, agências de viagens, corretores e outras empresas parceiras. Desde a fundação, ultrapassou a marca de 4 milhões de segurados e vem expandindo seu portfólio para além do seguro-viagem, com produtos de proteção financeira e garantia estendida.