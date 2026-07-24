CEO do Goldman Sachs diz que 'Clarity Act' não é perfeito, mas merece aprovação

David Solomon, presidente e CEO do gigante financeiro Goldman Sachs, manifestou seu apoio a um projeto de lei que "não é perfeito" e que está sendo analisado no Senado dos Estados Unidos, embora muitas de suas disposições continuem a dividir os legisladores e seus colegas líderes do setor.

Segundo uma reportagem da Politico publicada na quinta-feira, 23, Solomon afirmou que a Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais (Clarity, na sigla em inglês) “não é perfeita”, mas é necessária para criar “condições equitativas para aumentar a estabilidade do mercado”.

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Solomon se destaca como o chefe de uma grande empresa financeira que apoia a legislação, à qual muitos de seus pares se opõem, argumentando que o projeto permite que empresas de criptomoedas paguem juros ou rendimentos a usuários de stablecoins fora das regras padrão para instituições financeiras.

“O Clarity Act — como toda legislação — não é perfeito”, disse Solomon, segundo o Politico. “E há muitas coisas que poderiam ser debatidas e discutidas. Mas acho que uma das coisas mais importantes que ele faz é criar condições equitativas para aumentar a estabilidade do mercado e permitir que esses mercados se desenvolvam adequadamente.”

Na quarta-feira, legisladores republicanos divulgaram o texto do Clarity Act, antes de uma possível votação no Senado, incluindo disposições sobre ética que preocupam muitos democratas devido aos investimentos em criptomoedas do presidente dos EUA, Donald Trump. Até quinta-feira, os líderes do Senado não haviam agendado uma votação sobre o projeto de lei.

Solomon foi um dos poucos líderes de empresas financeiras tradicionais a apoiar o projeto de lei sobre criptomoedas. Jamie Dimon, presidente do JPMorgan Chase, afirmou em uma entrevista em maio que o Clarity Act permite que empresas de criptomoedas paguem juros sobre stablecoins "sem a proteção que deveriam ter", algo que os bancos não aceitariam.

Democratas criticam regras éticas do Clarity Act

Embora se espere que o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de criptomoedas seja votado em breve no Senado, os republicanos precisarão de algum apoio democrata para atingir o limite de 60 votos. No entanto, muitos democratas afirmaram que as disposições éticas defendidas pelos republicanos não são suficientes para conquistar seus votos, em parte porque deixam a fiscalização a cargo do Departamento de Justiça dos EUA, em vez das autoridades estaduais.

"O projeto de lei vai ainda mais longe para proteger os lucros do presidente com criptomoedas, impedindo que o próximo Departamento de Justiça responsabilize Trump", disse a senadora Elizabeth Warren na quarta-feira. "Além de tudo isso, o projeto de lei em si ainda falha em proteger adequadamente os investidores, nosso sistema financeiro e nossa segurança nacional. Este projeto de lei deveria ser rejeitado de imediato", afirmou a democrata de Massachusetts.

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