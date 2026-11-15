A China criou um robô de 4 metros que levanta meia tonelada — só falta ele aprender a andar

Em outubro, numa feira industrial em Xangai, a NeodraDynamics apresentou um robô de quatro metros de altura, com mãos hidráulicas e dois braços projetados para erguer meia tonelada.

Para pôr o Neo1 para trabalhar, a empresa chinesa estuda aproveitar justamente os braços, que poderiam ser montados sobre uma base com rodas, enquanto o controle das pernas do humanoide ainda está em desenvolvimento.

Um dos primeiros lugares onde a empresa quer usar o robô é um porto. Ali, ele poderia movimentar cargas pesadas ou abrir portas de contêineres, duas tarefas para as quais o formato das mãos pode ser mais importante que a capacidade de caminhar.

A versão exibida em Xangai ainda depende de um cabo para receber energia e de um computador externo que executa um programa predefinido. A inteligência artificial que permitiria ao Neo1 agir por conta própria ainda precisa ser treinada, disse Cui Dalong, da fabricante, à revista New Atlas.

O que o Neo1 teria de fazer para trabalhar em um porto?

O Neo1 pesa 1,2 tonelada e tem 41 articulações controláveis. Em 39 delas, o movimento vem de pequenos pistões acionados por óleo sob pressão, pelo mesmo princípio usado no braço de uma escavadeira. A hidráulica chega até as mãos. Os únicos acionamentos elétricos ficam nas duas juntas que giram os antebraços.

A capacidade de 500 quilos foi anunciada pela fabricante para os dois braços trabalhando juntos. Em um porto, a carga pode estar apoiada de lado ou mudar de posição assim que sai do chão.

Para lidar com isso sozinho, o robô teria de identificar onde agarrá-la, dosar a força e corrigir a trajetória durante o movimento. Uma sequência predefinida pode repetir um gesto. Para adaptar esse gesto à posição de cada carga, a máquina precisa perceber o que mudou e ajustar os movimentos enquanto trabalha.

A passagem da feira para o porto é o que a NeodraDynamics pretende testar com a JD Industrial, braço de suprimentos industriais da JD.com. As duas empresas exibiram o Neo1 juntas na China International Industry Fair, após a estreia do robô na World Robot Conference, em Pequim. A parceria prevê usar a rede de clientes da JD Industrial para identificar tarefas e testar aplicações. O anúncio não informa onde esses pilotos ocorrerão nem quando começarão.

O mercado de humanoides cresceu 432%. Para onde foram os robôs?

Os fabricantes despacharam quase 25 mil humanoides no primeiro semestre de 2026, alta de 432% sobre o mesmo período do ano anterior, segundo a consultoria IDC.

Em seis meses, o setor já superou os cerca de 18,5 mil embarques de todo o ano de 2025. Empresas chinesas responderam por mais de 95% dos despachos no semestre, e aproximadamente 78% das unidades tiveram a China como destino.

A maior parte das máquinas ainda foi para ambientes em que elas são estudadas, treinadas ou exibidas. Pesquisa e educação, apresentações e exposições e centros governamentais de coleta de dados responderam por 69% dos embarques, segundo a IDC.

Em 2025, essas categorias representavam cerca de 84%. A fatia caiu enquanto o volume total subiu, o que indica que os embarques para aplicações práticas ganharam espaço.

Essa fase de treinamento já movimenta negócios próprios. No Robot Park da Apptronik, nos Estados Unidos, operadores controlam humanoides à distância para repetir tarefas como separar produtos e movimentar caixas.

Os registros ajudam a treinar o software a reconhecer objetos e executar movimentos semelhantes por conta própria. É uma etapa de desenvolvimento pela qual o Neo1 ainda precisa passar.

A China já tem escala na automação industrial. Em 2025, o país respondeu por 59% das novas instalações de robôs industriais no mundo, segundo a Federação Internacional de Robótica (IFR). Essa contagem inclui braços que soldam e pintam em linhas de montagem. A IDC acompanha embarques de humanoides, inclusive os que vão para escolas, laboratórios e feiras.

Como a autonomia começa a ser medida nas fábricas?

Em uma linha da Mercedes-Benz, o Apollo 2, da Apptronik, recebeu uma tarefa delimitada. O robô precisava retirar suportes metálicos de caixas e colocá-los em recipientes na ordem em que seriam usados na montagem.

Segundo o Google DeepMind, o teste com o Gemini Robotics 2.5 atingiu 96% de sucesso. Um modelo acompanhava a sequência de trabalho, enquanto outro controlava os braços e as mãos.

A Nvidia também desenvolve modelos para controlar movimentos e adaptar robôs a tarefas diferentes.

No caso do Neo1, um teste em um porto poderia começar com uma tarefa tão específica quanto a do Apollo 2: retirar uma carga de um ponto e depositá-la em outro. A avaliação teria de medir quanto tempo a operação leva, quantas vezes o robô a conclui e em que situações um operador precisa assumir o controle.

A capacidade anunciada de erguer meia tonelada diz quanto peso os braços foram projetados para suportar. O teste mostraria se o Neo1 consegue repetir o trabalho quando a carga muda de posição entre uma operação e outra.