Exportar conversa do WhatsApp serve como backup? Veja o que o arquivo permite

Exportar uma conversa do WhatsApp cria uma cópia do histórico de um chat específico em um arquivo de texto, que pode ser aberto em qualquer editor no celular ou no computador.

Esse arquivo, porém, não devolve as mensagens ao aplicativo. A Central de Ajuda do WhatsApp afirma que o histórico exportado é um arquivo de texto, e não de backup, e por isso não pode ser reimportado.

A confusão costuma aparecer na hora de trocar de celular ou reinstalar o app: quem guardou apenas a exportação descobre que não há botão para restaurar aquele conteúdo. A seguir, o que o arquivo exportado permite fazer, como gerá-lo e qual recurso salva as conversas de verdade.

Qual a diferença entre exportar conversa e fazer backup no WhatsApp?

A exportação funciona chat por chat e gera um registro para leitura externa. O usuário escolhe uma conversa individual ou de grupo, decide se inclui mídias e envia o arquivo para onde quiser, como o e-mail ou um serviço de armazenamento em nuvem.

O backup de conversas salva todo o histórico do aplicativo de uma vez, com mensagens e mídias, em um formato que o próprio WhatsApp sabe ler. É ele que permite restaurar os chats em um celular novo ou depois de reinstalar o app. A exportação não substitui esse processo em nenhuma situação.

Para que serve o arquivo exportado do WhatsApp?

O arquivo exportado é útil quando o objetivo é guardar ou consultar uma conversa fora do aplicativo. Os usos mais comuns são:

Registro de combinados: guardar uma cópia de negociações, orçamentos ou atendimentos feitos pelo WhatsApp;

guardar uma cópia de negociações, orçamentos ou atendimentos feitos pelo WhatsApp; Consulta fora do app: ler mensagens antigas mesmo depois de apagar a conversa no celular;

ler mensagens antigas mesmo depois de apagar a conversa no celular; Busca por termos: localizar palavras, datas ou valores com a busca de um editor de texto, sem rolar o chat inteiro;

localizar palavras, datas ou valores com a busca de um editor de texto, sem rolar o chat inteiro; Arquivo pessoal: manter no computador ou na nuvem o histórico de um grupo de trabalho encerrado.

Como exportar uma conversa do WhatsApp no Android

No Android, o caminho fica no menu da própria conversa:

Abra a conversa individual ou de grupo que deseja guardar; Toque no ícone de mais opções (os três pontos, no canto superior direito); Toque em Mais e depois em Exportar conversa; Escolha Sem mídia ou Incluir mídia; Selecione o destino do arquivo, como Gmail ou Quick Share.

Na opção com mídia, o WhatsApp anexa apenas as mídias mais recentes do chat. Fotos e vídeos antigos podem ficar de fora do arquivo.

Como exportar uma conversa do WhatsApp no iPhone

No iPhone, a opção fica na tela de informações do contato ou do grupo:

Abra a conversa; Toque no nome do contato ou do grupo, no topo da tela; Toque em Exportar conversa; Se houver mídias, escolha entre Com todas as mídias, Com as mídias selecionadas ou Sem mídia; Escolha onde enviar ou salvar, como Salvar em Arquivos ou o e-mail.

No iPhone, o histórico sai em um arquivo ZIP. Basta descompactá-lo no app Arquivos para acessar o texto e as mídias separadas.

Dá para exportar conversa pelo WhatsApp Web?

Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, a versão para navegador também permite exportar o histórico em um arquivo ZIP. A diferença está no conteúdo: a exportação pelo WhatsApp Web não inclui fotos, vídeos ou áudios, apenas o texto das mensagens.

O que fica de fora do arquivo exportado?

Mesmo com a opção de mídia ativada, o arquivo não reproduz o chat por completo. Ficam de fora:

Mensagens de visualização única : não são exportadas em nenhuma plataforma;

não são exportadas em nenhuma plataforma; Mensagens temporárias: ficam fora da exportação feita pelo WhatsApp Web;

ficam fora da exportação feita pelo WhatsApp Web; Mensagens apagadas: o que foi apagado para todos não aparece no arquivo;

o que foi apagado para todos não aparece no arquivo; Mídias antigas no Android: só as mais recentes acompanham a exportação.

Há ainda um bloqueio definido pelo outro lado. Desde abril de 2025, o WhatsApp oferece a Privacidade avançada da conversa, configuração que, quando ativada por qualquer participante, impede a exportação daquele chat. Nesse caso, o app exibe um aviso de que não é possível exportar a conversa.

Como é o arquivo exportado por dentro?

O texto aparece em ordem cronológica, uma mensagem por linha, com data, hora e nome do remetente. Em uma conversa fictícia, o resultado tem este formato:

15/10/2026, 14:32 - Carlos: Segue a proposta do orçamento para conferência.

15/10/2026, 14:35 - Mariana: Recebi. Respondo com os ajustes até sexta.

15/10/2026, 14:36 - Carlos:

Quando a exportação é feita sem mídia, fotos e documentos viram uma marcação no lugar do arquivo original. O texto fica legível por qualquer pessoa que abra o documento, com os nomes e números de telefone dos participantes.

Por isso, o arquivo pede o mesmo cuidado de um documento pessoal: evitar enviá-lo a terceiros e não deixá-lo em pastas compartilhadas.

Como fazer backup das conversas do WhatsApp

Para guardar o histórico de forma que ele volte ao aplicativo, o recurso certo é o backup. No Android, o processo é este:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações; Toque em Conversas e depois em Backup de conversas; Escolha o destino do backup na nuvem, como a Conta do Google; Ative os backups automáticos ou toque em Fazer backup para salvar na hora.

O backup pela Conta do Google exige conta Google ativa, Google Play Services instalado e espaço livre no armazenamento. O WhatsApp também testa um armazenamento em nuvem próprio, que pode não aparecer para todos os usuários.

No iPhone, o caminho é parecido: Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup agora, com os arquivos salvos no iCloud.

Nas duas plataformas, a opção Backup criptografado de ponta a ponta, no mesmo menu, protege o conteúdo com uma chave de acesso, uma senha ou uma chave de 64 dígitos. Essa informação é a única forma de abrir o backup depois: se ela for perdida, o WhatsApp não consegue recuperar as conversas.