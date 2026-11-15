Tecnologia

Exportar conversa do WhatsApp serve como backup? Veja o que o arquivo permite

Exportar conversa do WhatsApp gera uma cópia em texto do chat para consulta fora do app, mas não restaura mensagens nem substitui o backup em nuvem

Exportar conversa do WhatsApp: arquivo guarda o histórico para leitura, mas não volta para o aplicativo

Exportar conversa do WhatsApp: arquivo guarda o histórico para leitura, mas não volta para o aplicativo

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 12h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto2 min

Exportar uma conversa do WhatsApp cria uma cópia do histórico de um chat em um arquivo de texto, mas esse arquivo não devolve as mensagens ao aplicativo: segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, o histórico exportado não é um backup e não pode ser reimportado. A reportagem explica a diferença entre exportação e backup, para que serve o arquivo exportado, como gerá-lo no Android, no iPhone e no WhatsApp Web, o que fica de fora e como fazer o backup que de fato restaura as conversas.

Exportar uma conversa do WhatsApp cria uma cópia do histórico de um chat específico em um arquivo de texto, que pode ser aberto em qualquer editor no celular ou no computador.

Esse arquivo, porém, não devolve as mensagens ao aplicativo. A Central de Ajuda do WhatsApp afirma que o histórico exportado é um arquivo de texto, e não de backup, e por isso não pode ser reimportado.

A confusão costuma aparecer na hora de trocar de celular ou reinstalar o app: quem guardou apenas a exportação descobre que não há botão para restaurar aquele conteúdo. A seguir, o que o arquivo exportado permite fazer, como gerá-lo e qual recurso salva as conversas de verdade.

Qual a diferença entre exportar conversa e fazer backup no WhatsApp?

A exportação funciona chat por chat e gera um registro para leitura externa. O usuário escolhe uma conversa individual ou de grupo, decide se inclui mídias e envia o arquivo para onde quiser, como o e-mail ou um serviço de armazenamento em nuvem.

O backup de conversas salva todo o histórico do aplicativo de uma vez, com mensagens e mídias, em um formato que o próprio WhatsApp sabe ler. É ele que permite restaurar os chats em um celular novo ou depois de reinstalar o app. A exportação não substitui esse processo em nenhuma situação.

Para que serve o arquivo exportado do WhatsApp?

O arquivo exportado é útil quando o objetivo é guardar ou consultar uma conversa fora do aplicativo. Os usos mais comuns são:

  • Registro de combinados: guardar uma cópia de negociações, orçamentos ou atendimentos feitos pelo WhatsApp;
  • Consulta fora do app: ler mensagens antigas mesmo depois de apagar a conversa no celular;
  • Busca por termos: localizar palavras, datas ou valores com a busca de um editor de texto, sem rolar o chat inteiro;
  • Arquivo pessoal: manter no computador ou na nuvem o histórico de um grupo de trabalho encerrado.

Como exportar uma conversa do WhatsApp no Android

No Android, o caminho fica no menu da própria conversa:

  1. Abra a conversa individual ou de grupo que deseja guardar;
  2. Toque no ícone de mais opções (os três pontos, no canto superior direito);
  3. Toque em Mais e depois em Exportar conversa;
  4. Escolha Sem mídia ou Incluir mídia;
  5. Selecione o destino do arquivo, como Gmail ou Quick Share.

Na opção com mídia, o WhatsApp anexa apenas as mídias mais recentes do chat. Fotos e vídeos antigos podem ficar de fora do arquivo.

Como exportar uma conversa do WhatsApp no iPhone

No iPhone, a opção fica na tela de informações do contato ou do grupo:

  1. Abra a conversa;
  2. Toque no nome do contato ou do grupo, no topo da tela;
  3. Toque em Exportar conversa;
  4. Se houver mídias, escolha entre Com todas as mídias, Com as mídias selecionadas ou Sem mídia;
  5. Escolha onde enviar ou salvar, como Salvar em Arquivos ou o e-mail.

No iPhone, o histórico sai em um arquivo ZIP. Basta descompactá-lo no app Arquivos para acessar o texto e as mídias separadas.

Dá para exportar conversa pelo WhatsApp Web?

Segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, a versão para navegador também permite exportar o histórico em um arquivo ZIP. A diferença está no conteúdo: a exportação pelo WhatsApp Web não inclui fotos, vídeos ou áudios, apenas o texto das mensagens.

O que fica de fora do arquivo exportado?

Mesmo com a opção de mídia ativada, o arquivo não reproduz o chat por completo. Ficam de fora:

  • Mensagens de visualização única: não são exportadas em nenhuma plataforma;
  • Mensagens temporárias: ficam fora da exportação feita pelo WhatsApp Web;
  • Mensagens apagadas: o que foi apagado para todos não aparece no arquivo;
  • Mídias antigas no Android: só as mais recentes acompanham a exportação.

Há ainda um bloqueio definido pelo outro lado. Desde abril de 2025, o WhatsApp oferece a Privacidade avançada da conversa, configuração que, quando ativada por qualquer participante, impede a exportação daquele chat. Nesse caso, o app exibe um aviso de que não é possível exportar a conversa.

Como é o arquivo exportado por dentro?

O texto aparece em ordem cronológica, uma mensagem por linha, com data, hora e nome do remetente. Em uma conversa fictícia, o resultado tem este formato:

15/10/2026, 14:32 - Carlos: Segue a proposta do orçamento para conferência.
15/10/2026, 14:35 - Mariana: Recebi. Respondo com os ajustes até sexta.
15/10/2026, 14:36 - Carlos:

Quando a exportação é feita sem mídia, fotos e documentos viram uma marcação no lugar do arquivo original. O texto fica legível por qualquer pessoa que abra o documento, com os nomes e números de telefone dos participantes.

Por isso, o arquivo pede o mesmo cuidado de um documento pessoal: evitar enviá-lo a terceiros e não deixá-lo em pastas compartilhadas.

Como fazer backup das conversas do WhatsApp

Para guardar o histórico de forma que ele volte ao aplicativo, o recurso certo é o backup. No Android, o processo é este:

  1. Abra o WhatsApp e toque em Configurações;
  2. Toque em Conversas e depois em Backup de conversas;
  3. Escolha o destino do backup na nuvem, como a Conta do Google;
  4. Ative os backups automáticos ou toque em Fazer backup para salvar na hora.

O backup pela Conta do Google exige conta Google ativa, Google Play Services instalado e espaço livre no armazenamento. O WhatsApp também testa um armazenamento em nuvem próprio, que pode não aparecer para todos os usuários.

No iPhone, o caminho é parecido: Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup agora, com os arquivos salvos no iCloud.

Nas duas plataformas, a opção Backup criptografado de ponta a ponta, no mesmo menu, protege o conteúdo com uma chave de acesso, uma senha ou uma chave de 64 dígitos. Essa informação é a única forma de abrir o backup depois: se ela for perdida, o WhatsApp não consegue recuperar as conversas.

Perguntas frequentes

Exportar uma conversa apaga as mensagens do WhatsApp? ＋

Não. A exportação cria uma cópia do histórico, e as mensagens continuam no chat original.

Dá para importar o arquivo exportado de volta ao WhatsApp? ＋

Não. Segundo o WhatsApp, o histórico exportado é um arquivo de texto, e não de backup, e não pode ser reimportado ao aplicativo.

Exportar conversa serve para trocar de celular? ＋

Não. Para levar o histórico a um aparelho novo, o WhatsApp indica o backup de conversas ou o recurso de transferência de conversas entre celulares.

É possível exportar todas as conversas de uma vez? ＋

Não. A exportação funciona chat por chat. Para salvar todo o histórico de uma vez, o recurso indicado é o backup.

Dá para salvar a conversa exportada em PDF? ＋

O WhatsApp não exporta direto em PDF. O arquivo de texto pode ser aberto em um editor no computador e salvo ou impresso nesse formato.

Por que não consigo exportar uma conversa? ＋

Um dos participantes pode ter ativado a Privacidade avançada da conversa, que bloqueia a exportação daquele chat para todos os integrantes.

Glossário

Arquivo ZIP

Formato de arquivo compactado que reúne vários arquivos em um só e reduz o tamanho total; precisa ser descompactado para que o conteúdo seja acessado.

Visualização única

Recurso do WhatsApp que faz fotos, vídeos e áudios sumirem da conversa depois de abertos uma vez pelo destinatário.

Privacidade avançada da conversa

Configuração do WhatsApp lançada em 2025 que, quando ativada por qualquer participante, impede a exportação do chat e o download automático de mídias.

Google Play Services

Conjunto de serviços do Google instalado em celulares Android que permite a aplicativos usar recursos como login com a conta Google e backup na nuvem.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaWhatsAppApps

Mais de Tecnologia

A China criou um robô de 4 metros que levanta meia tonelada — só falta ele aprender a andar

Como aumentar a letra de um único aplicativo no iPhone

Aos 17 anos, essa jovem cientista do Piauí quer plantar alface no espaço

Nvidia sem Jensen Huang: como a indústria de IA recalcula a rota

Mais na Exame

ESG

Incêndios ameaçam comunidades tradicionais e levam Pará a decretar emergência

Mundo

EUA têm mais 1.200 voos cancelados neste domingo, mas esperam normalizar tráfego até o fim do dia

Casual

As histórias por trás dos apelidos dos relógios mais famosos

Exame IN

Superinteligência ou cabos de cobre? Os bastidores do apagão que parou os EUA