Óculos inteligentes da Apple chegam em 2027 com Siri e integração ao iPhone

Os primeiros óculos inteligentes da Apple devem chegar ao mercado em 2027, segundo informações obtidas pela Bloomberg. Segundo a reportagem, a Apple planeja apresentar o dispositivo durante a WWDC, sua conferência anual para desenvolvedores, cuja próxima edição acontece em junho de 2027. O lançamento comercial estava previsto ainda para 2026, mas atrasos no desenvolvimento do software colocam o cronograma em dúvida.

O novo gadget da tem como proposta permitir que usuários controlem aplicativos do iPhone por meio de comandos de voz à Siri. A ideia é transformar o acessório em uma extensão do smartphone, com acesso a serviços de terceiros sem a necessidade de instalar aplicativos diretamente nos óculos.

A estratégia da big tech é permitir que aplicativos já existentes no iPhone sejam controlados por meio da Siri. Para isso, desenvolvedores precisarão habilitar interações por voz em seus serviços, sem necessariamente criar versões específicas para os óculos.

Na prática, o usuário poderá realizar tarefas cotidianas sem precisar pegar o celular. Entre os exemplos considerados pela Apple estão fazer reservas em restaurantes pelo OpenTable, solicitar corridas via Uber ou Lyft, pedir café pelo aplicativo da Starbucks e comprar produtos na Amazon.

A integração também deve contemplar funções mais básicas, como visualizar notificações do iPhone, responder a mensagens, criar lembretes, consultar compromissos na agenda, controlar músicas e interagir com dispositivos domésticos inteligentes.

Disputa com a Meta

A entrada da Apple no segmento acontece em um momento de expansão dos óculos inteligentes, impulsionados pela integração com ferramentas de inteligência artificial. Mas a companhia enfrentará uma concorrente que já conquistou espaço nessa categoria: a Meta.

Em parceria com a fabricante de óculos EssilorLuxottica, dona da Ray-Ban, a empresa de Mark Zuckerberg lançou em 2023 os óculos Ray-Ban Meta. O dispositivo ajudou popularizar o formato ao combinar câmeras, microfones, alto-falantes e recursos de IA em armações convencionais, permitindo tirar fotos, gravar vídeos, ouvir música e interagir com o assistente da Meta por comandos de voz.

A liderança da empresa aparece nos números do setor. Segundo a consultoria Counterpoint Research, a Meta respondeu por aproximadamente 94% das vendas globais de óculos inteligentes no primeiro semestre de 2026. No mesmo período, as vendas da categoria cresceram 263% na comparação anual.

A escala da operação da Meta também mostra que a Apple terá "um bom trabalho pela frente". Em janeiro de 2026, Meta e EssilorLuxottica discutiam dobrar ou até triplicar a capacidade de produção dos dispositivos, diante do aumento da demanda.

Fator Apple

A estratégia da fabricante do iPhone, por outro lado, passa por um diferencial conhecido: a integração entre hardware, software e serviços. Em vez de apostar em um dispositivo independente, a companhia quer conectar os óculos ao iPhone e aos aplicativos que os consumidores já utilizam.

O projeto também faz parte de um movimento maior da Apple para diversificar seu portfólio de produtos e ampliar a presença da IA em seus dispositivos.

O novo dispositico também busca contornar a recepção morna do Vision Pro, headset de realidade mista lançado pela empresa em 2024. Apesar do investimento em tecnologia, o dispositivo enfrentou críticas relacionadas ao preço elevado e à oferta limitada de aplicações práticas para o consumidor comum.

Os óculos inteligentes representam uma tentativa de viabilizar a um formato mais leve e integrado à rotina, sem exigir que o usuário utilize um headset.

Como serão os óculos inteligentes da Apple

Identificado internamente pelo codinome N50, o projeto deverá utilizar uma versão simplificada do visionOS 28, sistema operacional desenvolvido originalmente para o headset Vision Pro.

Outro recurso central será o Visual Intelligence, ferramenta de inteligência artificial da Apple que permite analisar imagens capturadas pela câmera e responder a perguntas sobre o ambiente. Atualmente, a tecnologia já está disponível no iPhone e permite, por exemplo, identificar objetos, reconhecer informações e auxiliar em traduções.

Nos óculos, a proposta é ampliar esse tipo de interação. O usuário poderá apontar para um edifício e obter informações sobre ele ou perguntar o que preparar para uma refeição a partir dos ingredientes disponíveis na geladeira.

A Siri também terá papel importante na integração entre os dispositivos e os aplicativos. A Apple já começou a preparar essa estrutura no iOS 27.3, que amplia o controle por voz de seus próprios aplicativos. A compatibilidade com serviços de terceiros está prevista para chegar no próximo ano.

Apesar da integração, os aplicativos não serão executados diretamente nos óculos na primeira geração. Eles continuarão instalados no iPhone pareado, que trabalhará em conjunto com o acessório para processar as solicitações. O dispositivo também deverá ser compatível apenas com modelos mais recentes do smartphone da Apple, sem suporte para aparelhos Android.

Os óculos também deverão contar com conexão Wi-Fi, permitindo, por exemplo, continuar ouvindo conteúdos de áudio mesmo quando o usuário estiver afastado do iPhone. Ainda assim, a primeira geração não funcionará como um dispositivo totalmente independente.