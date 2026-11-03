Seu navegador diz que o celular tem vírus? Como descobrir de onde vem o alerta

RESUMO ＋ Sites não conseguem varrer o celular em busca de vírus, por isso o alerta que surge no navegador costuma ser notificação de site ou anúncio enganoso. A origem aparece ao observar onde o aviso surge. O bloqueio é feito nas configurações do Chrome, e o Google Play Protect e o modo de segurança do Android resolvem os casos em que o alerta persiste fora do navegador.

Um aviso de "vírus detectado" na tela do navegador não comprova que o celular está infectado. Um site não tem acesso aos arquivos internos do aparelho e, por isso, não consegue fazer esse tipo de varredura. Na maior parte dos casos, o alerta de vírus no celular vem de uma notificação que o usuário autorizou sem perceber ou de um pop-up desenhado para assustar e levar ao download de um falso antivírus.

Descobrir de onde vem o aviso indica se basta bloquear um site no navegador ou se é preciso procurar um aplicativo problemático instalado no aparelho.

Por que o navegador não consegue detectar vírus no celular?

Navegadores como Chrome e Safari rodam em um espaço isolado do sistema, chamado sandbox. Uma página aberta ali não lê a memória do celular nem enxerga outros aplicativos instalados. Um site que diz ter encontrado "3 vírus" no Android está mentindo.

A tática tem nome: scareware. O golpe usa medo e urgência, com contagem regressiva e logotipos de marcas conhecidas, para induzir o clique. O destino costuma ser um app de "limpeza" com assinatura cara ou um arquivo de instalação com malware.

O Chrome tem avisos de segurança próprios, mas eles tratam de sites e downloads perigosos, nunca de uma suposta infecção no celular.

De onde vem o alerta de vírus no celular?

Os avisos chegam por quatro caminhos, e cada um pede uma resposta diferente:

Notificação de site: em algum momento, o usuário tocou em "Permitir" quando uma página pediu para enviar notificações. A partir daí, o site dispara avisos falsos na barra de notificações, mesmo com o navegador fechado;

em algum momento, o usuário tocou em "Permitir" quando uma página pediu para enviar notificações. A partir daí, o site dispara avisos falsos na barra de notificações, mesmo com o navegador fechado; Pop-up ou anúncio na página: o alerta aparece só enquanto o site está aberto, em forma de banner ou de nova aba aberta sozinha, e some ao fechar a página;

o alerta aparece só enquanto o site está aberto, em forma de banner ou de nova aba aberta sozinha, e some ao fechar a página; Aviso legítimo do Chrome: uma tela vermelha, exibida antes de abrir um link, informa que o site é perigoso ou que o download pode ser nocivo. É a proteção Navegação segura (Safe Browsing) do Google, e a recomendação é não prosseguir;

uma tela vermelha, exibida antes de abrir um link, informa que o site é perigoso ou que o download pode ser nocivo. É a proteção (Safe Browsing) do Google, e a recomendação é não prosseguir; Aplicativo instalado: se os anúncios aparecem fora do navegador, sobre outros apps ou na tela inicial, a origem provável é um aplicativo com adware.

Como descobrir de onde vem o alerta de vírus

O teste mais rápido é observar onde e quando o aviso aparece. No Android, tocar e segurar uma notificação mostra qual aplicativo a enviou. Se aparecer o Chrome, a origem é um site com permissão de notificação, e o nome do domínio costuma aparecer junto.

Se o aviso some ao fechar a aba e reabrir o navegador, tratava-se de um pop-up daquela página. Se ele volta com o Chrome fechado ou aparece sobre outros apps, a suspeita recai sobre um aplicativo instalado.

Como bloquear notificações de vírus falso no Chrome

O Google descreve o processo na página de ajuda do Chrome sobre notificações. No Android, o caminho para revisar todos os sites autorizados é:

Abra o Chrome; Toque nos três pontos ao lado da barra de endereço e entre em Configurações; Toque em Configurações do site e depois em Notificações; Na lista de sites permitidos, toque em qualquer endereço desconhecido e bloqueie a permissão; Para evitar novos pedidos, ative Usar notificações mais silenciosas. Os sites continuam podendo pedir permissão, mas sem exibir a janela de pop-up.

Em alguns aparelhos, a própria notificação traz a opção Cancelar inscrição. Depois de tocar nela, o Chrome oferece Denunciar spam ao Chrome, que envia o endereço do site e o conteúdo do aviso ao Google.

Quando o site responsável já é conhecido, dá para agir direto nele: abra a página, toque no ícone de Informações da página, à esquerda da barra de endereço, entre em Permissões e desative as notificações.

O Chrome também bloqueia de forma automática notificações que identifica como intrusivas ou enganosas e pode retirar a permissão de sites marcados como abusivos.

Como bloquear pop-ups e redirecionamentos no Chrome

Para impedir que páginas abram abas sozinhas ou exibam janelas com alertas falsos:

No Chrome, toque nos três pontos e entre em Configurações; Acesse Configurações do site (em algumas versões, Permissões); Toque em Pop-ups e redirecionamentos; Deixe a opção desativada.

O que fazer se o alerta continua com o navegador fechado

Avisos persistentes fora do Chrome indicam um aplicativo problemático. O primeiro passo é rodar o Google Play Protect, verificação nativa do Android:

Abra a Play Store; Toque na foto do perfil, no canto superior direito; Selecione Play Protect e toque em Verificar; Se algum app for apontado como nocivo, siga a recomendação de desinstalação.

Se o Play Protect não encontrar nada e os anúncios continuarem, o modo de segurança ajuda a isolar o culpado. Nesse modo, o Android desativa todos os aplicativos baixados. Se os alertas sumirem, a origem está em algum deles.

Na maioria dos aparelhos, o modo é ativado ao pressionar o botão liga/desliga e manter o dedo sobre a opção Desligar na tela até surgir o aviso de reinício em modo de segurança. Em celulares Samsung, o acesso usa a tecla de diminuir volume durante a inicialização. Com o modo ativo, remova os apps instalados por último, um de cada vez, e reinicie o aparelho no modo comum após cada remoção até o problema parar.

Alerta de vírus no iPhone: como resolver

No iPhone, o alerta falso costuma surgir como pop-up no Safari ou como eventos de spam no Calendário, criados depois de um toque em "Assinar" em alguma página. Para bloquear pop-ups, acesse Ajustes, Apps, Safari e ative Bloquear Pop-ups.

Para remover calendários de spam, entre em Ajustes, Apps, Calendário, Contas e apague as contas em Calendários Assinados que o usuário não reconhece.

O que fazer se clicou no alerta falso

O anúncio, sozinho, não infecta o celular. O risco começa quando o usuário instala o que a página oferece ou digita dados nela. Nesses casos:

App instalado: desinstale o aplicativo e revise as permissões de acessibilidade concedidas a ele;

desinstale o aplicativo e revise as permissões de acessibilidade concedidas a ele; Senha digitada: troque a senha da conta afetada e ative a verificação em duas etapas;

troque a senha da conta afetada e ative a verificação em duas etapas; Dados de cartão: avise o banco e peça o bloqueio do cartão;

avise o banco e peça o bloqueio do cartão; Assinatura contratada: cancele pela Play Store, em Pagamentos e assinaturas, ou pelo App Store, no iPhone.