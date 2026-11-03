Seu navegador diz que o celular tem vírus? Como descobrir de onde vem o alerta

Alerta de vírus no celular: aviso exibido no navegador não vem de uma varredura real do aparelho (Magnific)
Colaboradora
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 14h10.
Sites não conseguem varrer o celular em busca de vírus, por isso o alerta que surge no navegador costuma ser notificação de site ou anúncio enganoso. A origem aparece ao observar onde o aviso surge. O bloqueio é feito nas configurações do Chrome, e o Google Play Protect e o modo de segurança do Android resolvem os casos em que o alerta persiste fora do navegador.
Um aviso de "vírus detectado" na tela do navegador não comprova que o celular está infectado. Um site não tem acesso aos arquivos internos do aparelho e, por isso, não consegue fazer esse tipo de varredura. Na maior parte dos casos, o alerta de vírus no celular vem de uma notificação que o usuário autorizou sem perceber ou de um pop-up desenhado para assustar e levar ao download de um falso antivírus.
Descobrir de onde vem o aviso indica se basta bloquear um site no navegador ou se é preciso procurar um aplicativo problemático instalado no aparelho.
Navegadores como Chrome e Safari rodam em um espaço isolado do sistema, chamado sandbox. Uma página aberta ali não lê a memória do celular nem enxerga outros aplicativos instalados. Um site que diz ter encontrado "3 vírus" no Android está mentindo.
A tática tem nome: scareware. O golpe usa medo e urgência, com contagem regressiva e logotipos de marcas conhecidas, para induzir o clique. O destino costuma ser um app de "limpeza" com assinatura cara ou um arquivo de instalação com malware.
O Chrome tem avisos de segurança próprios, mas eles tratam de sites e downloads perigosos, nunca de uma suposta infecção no celular.
Os avisos chegam por quatro caminhos, e cada um pede uma resposta diferente:
O teste mais rápido é observar onde e quando o aviso aparece. No Android, tocar e segurar uma notificação mostra qual aplicativo a enviou. Se aparecer o Chrome, a origem é um site com permissão de notificação, e o nome do domínio costuma aparecer junto.
Se o aviso some ao fechar a aba e reabrir o navegador, tratava-se de um pop-up daquela página. Se ele volta com o Chrome fechado ou aparece sobre outros apps, a suspeita recai sobre um aplicativo instalado.
O Google descreve o processo na página de ajuda do Chrome sobre notificações. No Android, o caminho para revisar todos os sites autorizados é:
Em alguns aparelhos, a própria notificação traz a opção Cancelar inscrição. Depois de tocar nela, o Chrome oferece Denunciar spam ao Chrome, que envia o endereço do site e o conteúdo do aviso ao Google.
Quando o site responsável já é conhecido, dá para agir direto nele: abra a página, toque no ícone de Informações da página, à esquerda da barra de endereço, entre em Permissões e desative as notificações.
O Chrome também bloqueia de forma automática notificações que identifica como intrusivas ou enganosas e pode retirar a permissão de sites marcados como abusivos.
Para impedir que páginas abram abas sozinhas ou exibam janelas com alertas falsos:
Avisos persistentes fora do Chrome indicam um aplicativo problemático. O primeiro passo é rodar o Google Play Protect, verificação nativa do Android:
Se o Play Protect não encontrar nada e os anúncios continuarem, o modo de segurança ajuda a isolar o culpado. Nesse modo, o Android desativa todos os aplicativos baixados. Se os alertas sumirem, a origem está em algum deles.
Na maioria dos aparelhos, o modo é ativado ao pressionar o botão liga/desliga e manter o dedo sobre a opção Desligar na tela até surgir o aviso de reinício em modo de segurança. Em celulares Samsung, o acesso usa a tecla de diminuir volume durante a inicialização. Com o modo ativo, remova os apps instalados por último, um de cada vez, e reinicie o aparelho no modo comum após cada remoção até o problema parar.
No iPhone, o alerta falso costuma surgir como pop-up no Safari ou como eventos de spam no Calendário, criados depois de um toque em "Assinar" em alguma página. Para bloquear pop-ups, acesse Ajustes, Apps, Safari e ative Bloquear Pop-ups.
Para remover calendários de spam, entre em Ajustes, Apps, Calendário, Contas e apague as contas em Calendários Assinados que o usuário não reconhece.
O anúncio, sozinho, não infecta o celular. O risco começa quando o usuário instala o que a página oferece ou digita dados nela. Nesses casos:
Não. O navegador roda isolado do sistema e não tem acesso aos arquivos nem aos outros apps do aparelho. Avisos de "vírus encontrado" exibidos por páginas são falsos.
Navegadores permitem que sites acionem a vibração do aparelho, um recurso pensado para jogos e acessibilidade. Golpistas usam essa função para simular uma falha grave.
O Google Play Protect já vem ativo no Android e verifica os apps instalados. Baixar um antivírus a partir do próprio alerta é o que o golpe busca.
Se o aviso era um pop-up e nada foi instalado nem digitado, sim. Se ele volta com o navegador fechado, é preciso bloquear as notificações do site no Chrome ou procurar um app problemático.