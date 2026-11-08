WhatsApp cheio? Como apagar vídeos de uma conversa sem perder as mensagens

WhatsApp: app permite apagar só os vídeos de uma conversa e manter as mensagens
Colaboradora
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 08h00.
O WhatsApp permite selecionar e apagar vídeos de uma conversa sem excluir as mensagens de texto. O Gerenciar armazenamento ajuda a localizar arquivos grandes, enquanto a limpeza apenas de mídia remove categorias inteiras. Antes de excluir, vale preservar os arquivos importantes, conferir o backup e distinguir a exibição na galeria do Android do salvamento no app Fotos do iPhone.
Celular com armazenamento no limite atrapalha o WhatsApp: o próprio app exibe um aviso pedindo espaço livre e pode deixar de funcionar direito. Para resolver sem sacrificar o histórico, dá para apagar só os vídeos de uma conversa e manter as mensagens de texto intactas.
O recurso mais preciso é o Gerenciar armazenamento, que o WhatsApp levou para dentro de cada conversa em março de 2026, segundo o blog oficial da empresa. Ele lista os arquivos do chat, mostra quanto cada um ocupa e permite começar pelos mais pesados. Há também a opção de limpar uma conversa removendo apenas a mídia.
Fazer backup. Um vídeo apagado do celular só volta se estiver em uma cópia de segurança feita antes da limpeza. O caminho muda conforme o sistema:
Para que os vídeos entrem na cópia, a opção de incluir vídeos precisa estar ativada na mesma tela.
O Gerenciar armazenamento dentro do chat é o método indicado para quem quer ver o tamanho de cada arquivo antes de decidir o que sai. Funciona em conversas individuais e em grupos, no Android e no iPhone:
Cada miniatura traz o tamanho do arquivo, o que ajuda a priorizar vídeos longos em vez de apagar tudo às cegas. Quem quiser zerar a mídia daquele chat pode usar a opção Selecionar todos.
Quando a ideia é remover todos os vídeos de um chat, sem escolher um a um, o caminho é limpar a conversa com a opção de apagar só os arquivos de mídia. As mensagens de texto ficam preservadas.
No Android:
No iPhone:
Os nomes dos botões podem variar conforme a versão do app, já que o WhatsApp distribui recursos de forma gradual. A escolha entre os dois métodos depende do objetivo:
A comparação antes e depois mostra o ganho real da limpeza. Antes de apagar os vídeos, anote o número exibido nesta tela:
Depois da limpeza, volte à mesma tela e compare. O valor do WhatsApp pode não coincidir com o do gerenciador de arquivos do celular, porque cada um calcula o armazenamento de um jeito. A medição mais confiável usa sempre a mesma tela.
Essa área também lista as conversas que mais ocupam espaço e os arquivos encaminhados com frequência, como vídeos virais de grupos, o que ajuda a decidir qual chat limpar primeiro.
O espaço pode continuar ocupado se houver outras cópias do vídeo no celular ou em outras conversas. No iPhone, vídeos salvos no app Fotos precisam ser conferidos separadamente. No Android, a galeria pode exibir os arquivos da própria pasta de mídia do WhatsApp; aparecer no app e na galeria não significa, por si só, que existam duas cópias. Antes de apagar novamente, confira onde o arquivo está salvo e preserve o que for importante.
Os ajustes de galeria e de download automático têm funções diferentes:
Não. Tanto o Gerenciar armazenamento quanto a limpeza só de mídia removem os arquivos selecionados e mantêm o histórico de texto.
Sim. Na limpeza de mídia, basta deixar marcada apenas a categoria de vídeos. No Gerenciar armazenamento, a seleção é feita arquivo por arquivo.
Não. A limpeza remove a cópia do seu celular. Para apagar uma mídia para todos os participantes, é preciso usar a opção Apagar para todos na própria mensagem, que tem prazo limitado após o envio.
Só se ele estiver em um backup feito antes da limpeza ou se continuar salvo na galeria do celular. Outra saída é pedir que o contato reenvie o arquivo.
Não. As opções nativas do WhatsApp mostram o tamanho dos arquivos e removem a mídia sem exigir permissões extras de apps de terceiros.