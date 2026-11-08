WhatsApp cheio? Como apagar vídeos de uma conversa sem perder as mensagens

Celular com armazenamento no limite atrapalha o WhatsApp: o próprio app exibe um aviso pedindo espaço livre e pode deixar de funcionar direito. Para resolver sem sacrificar o histórico, dá para apagar só os vídeos de uma conversa e manter as mensagens de texto intactas.

O recurso mais preciso é o Gerenciar armazenamento, que o WhatsApp levou para dentro de cada conversa em março de 2026, segundo o blog oficial da empresa. Ele lista os arquivos do chat, mostra quanto cada um ocupa e permite começar pelos mais pesados. Há também a opção de limpar uma conversa removendo apenas a mídia.

O que fazer antes de apagar vídeos do WhatsApp?

Fazer backup. Um vídeo apagado do celular só volta se estiver em uma cópia de segurança feita antes da limpeza. O caminho muda conforme o sistema:

Android: Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup, com salvamento na Conta do Google;

Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup, com salvamento na Conta do Google; iPhone: Configurações > Conversas > Backup de conversas > Fazer backup agora, com salvamento no iCloud.

Para que os vídeos entrem na cópia, a opção de incluir vídeos precisa estar ativada na mesma tela.

Como apagar vídeos de uma conversa sem perder as mensagens?

O Gerenciar armazenamento dentro do chat é o método indicado para quem quer ver o tamanho de cada arquivo antes de decidir o que sai. Funciona em conversas individuais e em grupos, no Android e no iPhone:

Abra a conversa ou o grupo; Toque no nome do contato ou do grupo, no topo da tela; Selecione Gerenciar armazenamento; Toque no ícone de filtro e escolha Maior, para listar primeiro os arquivos mais pesados; Marque os vídeos que deseja remover (no Android, toque e segure o primeiro para ativar a seleção); Toque no ícone de lixeira e confirme em Apagar, no Android, ou Apagar itens, no iPhone.

Cada miniatura traz o tamanho do arquivo, o que ajuda a priorizar vídeos longos em vez de apagar tudo às cegas. Quem quiser zerar a mídia daquele chat pode usar a opção Selecionar todos.

Como apagar só os vídeos de uma conversa de uma vez?

Quando a ideia é remover todos os vídeos de um chat, sem escolher um a um, o caminho é limpar a conversa com a opção de apagar só os arquivos de mídia. As mensagens de texto ficam preservadas.

No Android:

Abra a conversa e toque no menu de três pontos; Toque em Mais e depois em Limpar conversa; Marque a opção de limpar apenas os arquivos de mídia; Deixe selecionada só a categoria de vídeos e desmarque as demais; Confirme em Limpar mídia.

No iPhone:

Na aba Conversas, toque e segure a conversa; Toque em Limpar conversa; Selecione Limpar arquivos de mídia; Marque apenas a categoria de vídeos; Confirme a limpeza.

Os nomes dos botões podem variar conforme a versão do app, já que o WhatsApp distribui recursos de forma gradual. A escolha entre os dois métodos depende do objetivo:

Gerenciar armazenamento: serve para escolher arquivo por arquivo, guiado pelo tamanho, e preservar vídeos importantes;

serve para escolher arquivo por arquivo, guiado pelo tamanho, e preservar vídeos importantes; Limpar arquivos de mídia: serve para remover uma categoria inteira de uma só vez, sem revisar item por item.

Como saber quanto espaço foi liberado no WhatsApp?

A comparação antes e depois mostra o ganho real da limpeza. Antes de apagar os vídeos, anote o número exibido nesta tela:

Abra o WhatsApp e toque em Configurações (no Android, pelo menu de três pontos); Toque em Armazenamento e dados; Toque em Gerenciar armazenamento e anote o espaço usado, que aparece no topo.

Depois da limpeza, volte à mesma tela e compare. O valor do WhatsApp pode não coincidir com o do gerenciador de arquivos do celular, porque cada um calcula o armazenamento de um jeito. A medição mais confiável usa sempre a mesma tela.

Essa área também lista as conversas que mais ocupam espaço e os arquivos encaminhados com frequência, como vídeos virais de grupos, o que ajuda a decidir qual chat limpar primeiro.

Por que o espaço não diminuiu depois de apagar os vídeos?

O espaço pode continuar ocupado se houver outras cópias do vídeo no celular ou em outras conversas. No iPhone, vídeos salvos no app Fotos precisam ser conferidos separadamente. No Android, a galeria pode exibir os arquivos da própria pasta de mídia do WhatsApp; aparecer no app e na galeria não significa, por si só, que existam duas cópias. Antes de apagar novamente, confira onde o arquivo está salvo e preserve o que for importante.

Os ajustes de galeria e de download automático têm funções diferentes:

Galeria e app Fotos: no Android, Visibilidade de mídia, em Configurações > Conversas, controla a exibição das mídias na galeria; ocultar arquivos não libera o espaço que eles ocupam. No iPhone, Salvar no Rolo da Câmera, na mesma seção, controla o salvamento no app Fotos. Os dois sistemas permitem ajustar a opção só para uma conversa, nos dados do contato ou do grupo;

no Android, Visibilidade de mídia, em Configurações > Conversas, controla a exibição das mídias na galeria; ocultar arquivos não libera o espaço que eles ocupam. No iPhone, Salvar no Rolo da Câmera, na mesma seção, controla o salvamento no app Fotos. Os dois sistemas permitem ajustar a opção só para uma conversa, nos dados do contato ou do grupo; Download automático: em Configurações > Armazenamento e dados > Download automático de mídia, dá para impedir que vídeos baixem sozinhos por dados móveis ou Wi-Fi. Eles passam a ser baixados só quando o usuário toca no arquivo.