Chrome, Safari, Firefox ou Opera: qual é o melhor navegador em 2026?

Melhor navegador: Chrome concentra 77% do uso no Brasil, mas concorrentes se destacam em privacidade e recursos integrados (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18h01.
Não há um navegador melhor para todos. O Chrome, com 77,1% do uso no Brasil, é o mais compatível e o mais prático para quem usa Android e serviços Google. O Safari atende quem tem iPhone e Mac, o Firefox lidera em privacidade e o Opera reúne bloqueador de anúncios e VPN gratuita sem extensões.
O Chrome respondeu por 77,1% do uso de navegadores no Brasil em setembro de 2026, segundo a StatCounter. Na sequência aparecem Edge (7,67%), Safari (6,57%), Firefox (3,72%) e Opera (2,85%). A liderança se apoia na base de celulares Android e na conta Google, que leva senhas, favoritos, histórico e abas de um aparelho para outro.
Escolher o melhor navegador passa pelo aparelho e pela prioridade de quem usa. Compatibilidade, integração com a Apple, privacidade e recursos prontos levam a respostas diferentes.
O Chrome roda sobre o Blink, motor de renderização do Google que também move Edge, Opera e Brave. Como a maior parte da web usa esse motor, sites e serviços populares costumam ser testados primeiro nele, o que reduz falhas de exibição. A Chrome Web Store concentra o maior catálogo de extensões entre os quatro.
A sincronização com a conta Google trafega com criptografia. O usuário escolhe quais dados sincronizar e pode adicionar uma senha própria para proteger essas informações.
O ponto fraco é a privacidade padrão. Por depender da conta Google, o Chrome exige ajustes manuais para limitar a coleta de dados e a personalização de anúncios.
Para quem usa iPhone e Mac, o Safari é a opção mais integrada. Abas, senhas, favoritos e passkeys circulam pelo iCloud sem configuração extra.
A proteção contra rastreamento da Apple bloqueia cookies de terceiros por padrão e oculta o endereço IP de rastreadores conhecidos. O Relatório de Privacidade mostra quais rastreadores foram barrados em cada site.
A limitação é a plataforma: o Safari não tem versão para Windows nem para Android. Em testes de compatibilidade com recursos web mais novos citados pela PCMag, ele costuma ficar atrás dos navegadores baseados em Chromium.
Mantido pela Mozilla, o Firefox usa o motor Gecko e é o principal navegador independente do Chromium. Ele ativa por padrão a Proteção Total de Cookies, que isola os cookies de cada site para impedir o rastreamento entre páginas.
No modo Rigoroso da Proteção Aprimorada contra Rastreamento, o bloqueio alcança rastreadores de redes sociais, criptomineradores e fingerprinters, técnica que identifica o usuário pelas características do aparelho. Alguns sites podem apresentar falhas nesse modo, e a proteção pode ser desligada página a página pelo ícone de escudo.
O Opera traz bloqueio de anúncios e de rastreadores embutido, além de uma VPN gratuita. Segundo a empresa, a VPN não exige assinatura nem login e não tem limite de dados.
A proteção vale só para o tráfego dentro do navegador. Apps de banco, jogos e mensageiros ficam de fora. Para cobrir o aparelho inteiro, a Opera vende o VPN Pro, que funciona em até seis dispositivos.
Por ser baseado em Chromium, o Opera aceita extensões da Chrome Web Store, mas não oferece a independência de motor do Firefox.
O Gemini no Chrome chegou ao Brasil em junho de 2026, anunciado durante o Google for Brasil. O assistente abre em um painel lateral para resumir páginas, comparar produtos e destacar trechos de vídeos do YouTube, com acesso a Gmail, Agenda e Maps. O lançamento começou pela versão para computador.
Ao iniciar uma conversa, o Gemini lê a aba aberta por padrão. A opção pode ser desligada nas configurações do Gemini no Chrome, e o assistente não funciona no modo anônimo.
O Opera oferece a Aria, assistente de IA gratuito disponível no celular e no computador.
O resultado varia conforme o aparelho e os sites acessados. Em testes sintéticos como Speedometer e JetStream, a PCMag registrou o Firefox atrás dos concorrentes em parte das medições, mas competitivo no WebXPRT.
Chrome e Opera dividem o mesmo motor e tendem a ter desempenho parecido em sites populares. O Safari é ajustado pela Apple para os chips da própria empresa, o que favorece o consumo de bateria em Mac e iPhone. Quantidade de abas abertas e de extensões instaladas pesa mais no dia a dia do que a diferença entre navegadores.
No computador, o ícone da VPN aparece ao lado da barra de endereço e permite trocar a região do servidor.
Não. O modo anônimo impede que histórico, cookies e dados de formulário fiquem salvos no aparelho. O provedor de internet, a rede da empresa e os próprios sites ainda podem registrar parte da atividade.
Não para todos os usos. Ela oculta o IP e criptografa o tráfego só dentro do navegador. Quem precisa proteger aplicativos como banco e mensageiros precisa de uma VPN para o sistema inteiro.
Vale para quem prioriza privacidade, caso do Firefox, ou quer bloqueador de anúncios e VPN sem extensões, caso do Opera. Quem depende de Android e serviços Google tende a ter menos atrito no Chrome.
Sim. Firefox, Opera e Safari importam favoritos, senhas e histórico do Chrome, na primeira configuração ou depois, pelo menu de importação.
Os quatro recebem atualizações automáticas e alertam sobre sites perigosos. Manter o navegador atualizado e evitar extensões desconhecidas pesa mais do que a escolha da marca.