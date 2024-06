Como traçar rotas no Google Maps pelo celular

“Joga no Google Maps” se tornou uma expressão bastante popular para quem quer sair de algum lugar para chegar em outro. Ao longo dos anos, o aplicativo de GPS do Google evoluiu de inúmeras formas, traçando rotas para carros, motos, ônibus, bicicletas e até reconhecendo vielas e entradas que as prefeituras têm dificuldade em orientar.

Mas nem só de mapas vive o Google Maps. O app tem muito mais recursos do que a maioria imagina, então o EXAMELab vem hoje mostrar algumas dicas interessantes para você tirar o máximo dele:

Como criar rotas no Google Maps

“Criar uma rota”, no sentido de desenhar seu próprio caminho, é um recurso ainda bem desconhecido, apesar do Google Maps oferecê-lo há anos. O principal benefício dessa função é o de ajudar você a planejar rotas, por exemplo, em caso de viagens mais extensas, ou quando você vai praticar o turismo em algum lugar diferente, como um país.

E pela ferramenta ser integrada ao Google, sugestões feitas pelo buscador da empresa de Mountain View tornam toda a experiência mais robusta, adicionando mais possibilidades e pontos de parada para que você tire o máximo de seu deslocamento.

Pelo computador

Para criar um mapa personalizado, o processo é bem simples:

Acesse o “Google My Maps” pelo computador (“maps.google.com”, sem as aspas) e clique em “Salvos” – a bandeirinha na barra lateral à esquerda

No menu seguinte, vá para “Mapas” e, sem seguida, encontre a opção de criar um novo mapa

Uma nova tela se abrirá, com uma interface onde você terá que digitar os pontos de partida e chegada, adicionando ou removendo paradas entre os dois

É importante citar que qualquer mapa criado ficará gravado no menu “Salvos” do Google Maps, e uma cópia dele será enviada ao seu perfil no Google Drive, então certifique-se de haver espaço suficiente no seu disco virtual.

Pelo celular

O Google Maps ainda não permite a criação e edição de mapas personalizados pelo smartphone ou tablet. Nos dispositivos móveis, você consegue apenas visualizar o que criou pelo computador.

Para isso, é só abrir o app do Google Maps no seu smartphone Android ou iOS e procurar a aba “Salvos”. Seu mapa, com o devido título, estará lá.

Como desenhar um caminho no Google Maps?

Outra função que só pode ser criada e editada pelo computador, o desenho de um percurso sobre um mapa é mais uma possibilidade dentro do “Google My Maps” – a interface da dica anterior. Veja como usá-la com maestria:

Dentro do My Maps, abra ou crie um mapa e clique no ícone "Desenhar uma linha".

Selecione uma camada e clique no local onde você deseja que esta linha comece, e arraste o cursor para seguir o desenho

Ao longo do percurso, você pode clicar em "Adicionar" para adicionar mais pontos à sua linha

Ao final de tudo, clique em "Concluído" para armazenar as edições

Novamente, isso não pode ser feito por dispositivos móveis, mas nada impede você de visualizar a sua criação por eles.

Como adicionar vários destinos

Aqui, a coisa começa a se expandir, já que a adição de paradas e destinos adicionais é uma função que pode ser feita tanto pelo computador como pelo smartphone. Vamos mostrar o processo em ambos:

Pelo PC

Acesse a guia dos Seus Mapas, tal qual as dicas anteriores, e abra o mapa que você quer editar – alternadamente, crie um mapa do zero

Clique em "Adicionar marcador" e selecione, no mapa, o local onde você quer que ele fique fixado. Este será o seu primeiro destino. Clique, depois, em “Adicionar” para confirmar

Repita o passo anterior quantas vezes você preferir

Pelo smartphone

Abra o app do Google Maps, em seguida vá para o menu principal (as três linhas empilhadas no canto esquerdo da tela) e toque em “Meus Mapas

Selecione o mapa cujo(s) destino(s) você deseja adicionar e toque no ícone de adição (“+” no canto da tela, à direita

Toque em "Adicionar parada" e, na caixa de busca que se abrirá, digite o nome do destino ou o endereço na barra de pesquisa

Toque em "Adicionar" para finalizar o processo e repita-o quantas vezes achar necessário

Como traçar rota ponto a ponto?

A adição ponto a ponto de rota não é a mais inventiva das funções, mas ela tem sua utilidade ao funcionar de forma parecida com a dica anterior. Para tirar o máximo dela, ainda bem, você pode fazer o processo abaixo tanto pelo computador como pelo celular.

Na barra de pesquisas, digite o seu destino. Depois de escolhê-lo na lista de resultados, toque na opção “Rotas” e selecione o tipo de transporte utilizado

Em seguida, vá para a opção “etapas” para visualizar o objeto ponto a ponto, com as informações do percurso incluindo a forma de transporte (quais linhas para ônibus, a distância e tempo de viagem para carro e moto etc.).

Como imprimir rota do Google Maps

O Google Maps também permite – tanto pelo smartphone como pelo computador – que você imprima uma rota previamente pesquisada. Para isso, basta ter o dispositivo pelo qual você acessa o mapa conectado à impressora. Com isso fora do caminho, faça o seguinte:

No computador ou celular, abra o Google Maps e clique em “Rotas” (caso já tenha um destino pesquisado) ou use a barra de pesquisa para buscar o local para onde você quer ir

No menu principal (as três linhas empilhadas no canto da tela), procure o ícone em forma de impressora e clique nele

Em seguida, selecione a opção de impressão mais indicada para o que você procura, lembrando que você pode imprimir sua rota em papel colorido ou preto-e-branco, folhas grandes ou pequenas, em formato de “Retrato” (vertical) ou “Paisagem” (horizontal) etc.