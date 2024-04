Como colocar link do WhatsApp no Instagram

A interoperabilidade das redes sociais se tornou uma ferramenta essencial para que profissionais da internet facilitem o contato com seus consumidores e, com isso, criem novas oportunidades de negócio.

Hoje, com o WhatsApp servindo como SAC e o Instagram sendo a apresentação de seu trabalho, vamos mostrar como integrar as duas aplicações e tirar o máximo do potencial do seu produto.

Como adicionar um link na bio do Instagram

Você já deve ter visto diversos stories ou reels com a legenda “Link na Bio” e se perguntou a que ela se refere. Bom, a resposta é simples e literal: o autor daquela mídia tem um endereço de internet postado em sua biografia no Instagram.

De criadores de conteúdo a jornalistas, passando por comerciantes pequenos e grandes, o “link na bio” é uma ferramenta extremamente útil quando você quer direcionar o usuário do Instagram à página do seu negócio. E inserir um “link” na sua “bio” é mais fácil do que parece.

Com o perfil do Instagram aberto em seu smartphone, toque na sua foto de perfil e, depois, em “Editar perfil”. Em seguida, procure pela opção “Site” – normalmente, ela fica no pé da página – e cole o endereço que você deseja mostrar na sua biografia. Depois, é só tocar na opção “Enviar”.

Aqui, valem algumas dicas: hoje, o Instagram permite que você use até cinco links na sua biografia. E uma boa prática é usar um encurtador de links, como o “bit.ly” (sem as aspas) para evitar que o endereço postado fique muito longo e estrague a estética da página.

Como criar o link para o WhatsApp para perfil pessoal

O “Link na bio” é bastante versátil pois funciona com qualquer endereço de internet. Algumas pessoas se valem disso, inclusive, para facilitar um contato entre o dono do perfil e seus seguidores via WhatsApp.

Primeiro, você precisa criar um link que leve o internauta ao seu WhatsApp. Para isso, faça o seguinte:

Passo a passo

abra o seu navegador e, na barra de endereços, digite “wa.me/” seguido do número de telefone atrelado à sua conta no WhatsApp, usando o DDI e o DDD. O resultado fica mais ou menos assim: “wa.me/5511999999999” para um telefone no Brasil (DDI 55), na cidade de São Paulo (DDD 11) e o restante corresponde ao celular da pessoa.

Copie este endereço

Agora, vamos levar isso ao Instagram. Use os passos anteriores para abrir o menu de edição de perfil na rede social e, no campo dedicado, cole o link que você copiou e toque em “Enviar”.

Agora, sempre que sua página no Instagram receber uma visita, logo abaixo da sua bio estará um link direto para que a pessoa lhe chame no WhatsApp. Vale sempre, no entanto, usar um encurtador de link para “esconder” seu número de telefone, caso ele seja pessoal, ok?

Como adicionar o botão de WhatsApp no perfil profissional

No WhatsApp Business – a versão do app de mensagens voltada para empreendedores, a criação de link é um pouco mais formalizada, e conta com ferramentas dedicadas. Veja como fazer o seu a seguir:

Passo a passo

abra o WhatsApp Business no seu smartphone e vá para o menu de “Configurações”

em seguida, toque na opção “Ferramentas comerciais” e, depois, na opção “Link curto” para gerar o link automaticamente

De posse do seu link curto, copie-o e siga o mesmo processo dos passos anteriores para inseri-lo no seu perfil do Instagram.

Como colocar link do WhatsApp no Instagram Stories

Os Stories do Instagram também são uma ótima ferramenta de divulgação do seu trabalho via WhatsApp. Seja um perfil profissional ou um pessoal, o processo é o mesmo. Presumindo que você já tenha o link (por meio de um dos dois tutoriais acima), você vai fazer o seguinte:

grave o seu Story: pode ser um vídeo ou uma imagem estática

depois, selecione sua mídia no rolo da câmera (se você gravou pela câmera do aparelho: se a gravação foi feita diretamente pelo Instagram, ignore esta parte)

toque no ícone de adesivo no canto superior direito da tela e, na série de opções que se abrir, procure por “Link” e toque nela

cole o link do seu WhatsApp na caixa de texto. Note, aqui, que há duas caixas: uma para o endereço em si, outra para nomear este endereço como você quiser (muitos utilizam um “Clique aqui” básico)

toque no botão "Enviar" para publicar seu story

