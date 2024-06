Como converter milímetros em centímetros (e o contrário também)

Já não é de hoje que a conversão de medidas rege as nossas vidas: seja na escola ou no trabalho, na montagem de um móvel novo ou em qualquer outro projeto, conhecer várias formas de determinar o tamanho de um objeto é uma habilidade essencial para a vida.

Naturalmente, o advento da internet nos deu formas rápidas de calcular tudo isso – e vamos chegar a eles logo, logo – mas e quando o celular não é uma opção? Vamos mostrar a seguir a “matemática” da coisa:

Como converter milímetros em centímetros

Pense rápido: quantos milímetros (mm) tem em um centímetro (cm)? Se você responder isso rapidamente, então já tem meio caminho andado para calcular as medidas simples de tamanho.

Isso porque, como você já deve ter lembrado das aulas de matemática e geometria do Ensino Fundamental, um centímetro equivale a 10 milímetros. Assim, basta que você divida o número de milímetros por 10 para saber a medida em centímetros.

Por exemplo:

Uma tábua de madeira de 500 milímetros tem quantos centímetros?

500 / 10 = 50

Logo, a tábua de madeira que tem 500 milímetros também tem 50 centímetros.

Como converter centímetros em milímetros

Aqui, o processo é o mesmo da dica anterior, mas pelo caminho inverso. Ao invés de dividir, o certo é multiplicar:

Uma tábua de madeira de 50 centímetros tem quantos milímetros?

50 x 10 = 500

Ou seja, 500 milímetros.

Calculadoras para converter milímetros

Por mais simples que sejam os cálculos de conversão acima, nem sempre a gente quer se dar ao trabalho de pegar a ponta do lápis, ou nem mesmo fazer a conta “de cabeça”, como diz a expressão.

Para isso, temos a internet. E ela traz dois métodos bem fáceis de usar:

Pelo Google

Ao contrário do que se possa parecer, você não precisa “abrir o Google” para que o Google lhe calcule as conversões acima. Dependendo do navegador que você estiver utilizando para navegar pela internet, basta utilizar a barra de endereços para digitar o problema matemático de forma enunciada:

“500 milímetros em centímetros”

“50 centímetros em milímetros”

Na própria barra de endereços, o Google abrirá uma aba com o resultado da conta pedida. Ao selecionar este resultado e apertar “ENTER”, você copiará o número para a Área de Transferência, pela qual conseguirá colar o material (CTRL+V) em algum documento.

Alternadamente, se seu navegador não for baseado em Chromium (o motor que alimenta o Chrome, Edge e outros navegadores), basta fazer a mesma coisa abrindo o site de pesquisas do Google.com e digitando o problema na barra de busca.

Pelo Wolfram Alpha

O Wolfram Alpha (WA) é uma plataforma de busca voltada para o conhecimento educacional. Ao contrário do Google, que lhe retorna links de busca, o WA é mais usado para a geração de respostas para perguntas específicas. Daí a razão de ele funcionar como uma enciclopédia digital para trabalhos acadêmicos.

Mesmo assim, o processo de converter medidas por ele é o mesmo usado para o Google: você acessa o site (“wolframalpha.com”, sem as aspas) e digita o problema que você quer resolver. A ressalva é que o app não tem versão em português, então torcemos para que o seu domínio no inglês esteja “afiado”. De qualquer forma, veja como fazer as conversões dos exemplos acima por ele: