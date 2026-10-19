Músicas de IA no Spotify: aprenda a identificar e limpar o seu feed

RESUMO ＋ O Spotify não tem um filtro para bloquear toda música feita por IA. Desde setembro de 2026, o app marca com o selo Persona IA os artistas com identidade artificial e os deixa fora das recomendações por padrão. Para limpar o feed, quatro ajustes ajudam: marcar "Não tenho interesse", excluir faixas do perfil de gosto, ocultar músicas por 30 dias e deixar de seguir perfis suspeitos.

Desde meados de setembro de 2026, o Spotify marca com o selo Persona IA os perfis de artistas cuja identidade pública foi criada por inteligência artificial (IA) e deixa a música desses perfis fora das recomendações algorítmicas e editoriais por padrão. O app, porém, não tem um botão para bloquear toda música feita por IA no Spotify. Tirar essas faixas do feed depende de reconhecer os sinais e de ajustar as recomendações à mão.

Por que aparece tanta música de IA no Spotify?

Boa parte desse conteúdo serve para capturar royalties, não para conquistar ouvintes. Em setembro de 2025, o Spotify informou ter removido mais de 75 milhões de faixas classificadas como spam em 12 meses, entre uploads em massa, duplicatas, músicas curtas demais e clonagem de voz sem autorização.

A IA, por si só, não é proibida na plataforma. O alvo declarado do Spotify é fraude e falsificação de identidade, não o uso criativo da tecnologia. Por isso, faixas sintéticas continuam aparecendo com frequência em playlists automáticas, no Radar de Novidades, no Discover Weekly e em buscas por gêneros genéricos, como lo-fi e música para estudar.

O que é o selo Persona IA no Spotify?

O selo identifica artistas cuja identidade pública, como nome e foto, representa uma pessoa criada por IA. Ele aparece no perfil do artista, na seção de detalhes, nos resultados de busca e ao lado das faixas em playlists.

Há duas versões. A Persona IA surge quando o próprio artista se declara pelo Spotify for Artists, opção aberta desde 11 de agosto de 2026. A Provável Persona IA é aplicada pelo Spotify após análise que combina revisão humana e detecção automatizada. Tocar no selo mostra qual das duas se aplica, e artistas rotulados podem contestar a marcação.

O selo trata da identidade, não da música. Um perfil marcado pode publicar tanto faixas sintéticas quanto composições humanas, e um artista de carne e osso que usou IA na produção não recebe o rótulo.

Como saber se uma música do Spotify foi feita por IA?

Distinguir pelo ouvido não é confiável. Em uma pesquisa Deezer-Ipsos com 9 mil pessoas em oito países, divulgada em novembro de 2025, 97% não acertaram quais faixas eram 100% geradas por IA. Os indicadores mais confiáveis estão na interface:

Selo Persona IA: o sinal oficial mais direto, visível no perfil do artista e ao lado das faixas em playlists;

o sinal oficial mais direto, visível no perfil do artista e ao lado das faixas em playlists; Créditos de IA (AI Credits): área em que artistas e distribuidoras declaram uso de IA em vocais, instrumentação ou pós-produção — como a declaração é voluntária, a ausência dela não prova que a faixa é humana;

área em que artistas e distribuidoras declaram uso de IA em vocais, instrumentação ou pós-produção — como a declaração é voluntária, a ausência dela não prova que a faixa é humana; Selo Verificado pelo Spotify: visto verde que indica um artista humano com atividade consistente de ouvintes; perfis que parecem personas de IA não são elegíveis, mas muitos artistas independentes legítimos ainda não têm o selo;

visto verde que indica um artista humano com atividade consistente de ouvintes; perfis que parecem personas de IA não são elegíveis, mas muitos artistas independentes legítimos ainda não têm o selo; Detector de música de IA da Deezer: serviço gratuito que escaneia playlists do Spotify e de outros apps de streaming e aponta as faixas geradas por IA, sem exigir conta na Deezer.

Quais sinais indicam um artista gerado por IA?

Quando o selo não aparece, o padrão das chamadas fábricas de conteúdo costuma se repetir. Nenhum desses indícios prova algo sozinho, mas a combinação deles merece atenção:

Perfil sem lastro: nenhum show ou rede social verificável;

nenhum show ou rede social verificável; Capa e nome genéricos: arte com rostos fotorrealistas demais e nomes repetidos ou com grafia estranha;

arte com rostos fotorrealistas demais e nomes repetidos ou com grafia estranha; Catálogo inchado: dezenas de lançamentos em poucas semanas, com faixas parecidas entre si;

dezenas de lançamentos em poucas semanas, com faixas parecidas entre si; Créditos vazios: sem compositores e produtores identificados.

Como tirar música feita por IA do feed do Spotify

O Spotify não oferece um ajuste do tipo "não mostrar música de IA". A empresa defende que o uso de IA na música é gradual e não cabe em uma divisão entre "é IA" e "não é IA". Ainda assim, quatro controles reduzem a presença dessas faixas nas recomendações.

1. Marcar "Não tenho interesse"

A opção vale para sugestões da tela inicial e ensina o algoritmo a mostrar menos conteúdo semelhante:

Na tela inicial, localize a recomendação indesejada; Toque nos três pontos ao lado dela; Selecione "Não tenho interesse".

2. Excluir do perfil de gosto

Serve para quando uma playlist genérica ou uma faixa suspeita já entrou no histórico e passou a contaminar o Discover Weekly e o Wrapped:

Abra o menu de três pontos da playlist ou da faixa; Escolha "Excluir do seu perfil de gosto"; Aguarde até 48 horas para a mudança surtir efeito — algumas recomendações só se atualizam na semana seguinte.

3. Ocultar a música por 30 dias

Em playlists criadas pelo Spotify ou por outras pessoas, a faixa pode ser ocultada e, em seguida, suspensa das sugestões em todo o app, segundo a central de ajuda do Spotify:

Toque nos três pontos ao lado da música; Selecione "Ocultar nesta playlist" — a faixa fica cinza e é pulada; Toque em "Não sugerir esta música em nenhum lugar por 30 dias".

Ocultar sozinho afeta apenas aquela playlist, sem alterar o perfil de gosto. A suspensão de 30 dias foi lançada para assinantes Premium.

4. Deixar de seguir e limpar a biblioteca

Seguir um artista com selo Persona IA conta como sinal de interesse e devolve a música dele às recomendações. Deixar de seguir o perfil e remover as faixas da biblioteca e das playlists próprias corta esse sinal. Em playlists montadas pelo usuário, a revisão manual continua sendo o caminho mais eficaz.

A Deezer filtra música feita por IA?

Sim, com mais rigor que o Spotify. A Deezer marca faixas 100% geradas por IA com uma etiqueta visível para o ouvinte. Essas músicas ficam fora das recomendações algorítmicas e das playlists editoriais. Em 2025, a plataforma marcou mais de 13,4 milhões dessas faixas. O app está disponível no Brasil, com plano gratuito e planos pagos.