Músicas de IA no Spotify: aprenda a identificar e limpar o seu feed

Música feita por IA no Spotify: selo Persona IA marca perfis de artistas com identidade criada por inteligência artificial
Colaboradora
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20h01.
O Spotify não tem um filtro para bloquear toda música feita por IA. Desde setembro de 2026, o app marca com o selo Persona IA os artistas com identidade artificial e os deixa fora das recomendações por padrão. Para limpar o feed, quatro ajustes ajudam: marcar "Não tenho interesse", excluir faixas do perfil de gosto, ocultar músicas por 30 dias e deixar de seguir perfis suspeitos.
Desde meados de setembro de 2026, o Spotify marca com o selo Persona IA os perfis de artistas cuja identidade pública foi criada por inteligência artificial (IA) e deixa a música desses perfis fora das recomendações algorítmicas e editoriais por padrão. O app, porém, não tem um botão para bloquear toda música feita por IA no Spotify. Tirar essas faixas do feed depende de reconhecer os sinais e de ajustar as recomendações à mão.
Boa parte desse conteúdo serve para capturar royalties, não para conquistar ouvintes. Em setembro de 2025, o Spotify informou ter removido mais de 75 milhões de faixas classificadas como spam em 12 meses, entre uploads em massa, duplicatas, músicas curtas demais e clonagem de voz sem autorização.
A IA, por si só, não é proibida na plataforma. O alvo declarado do Spotify é fraude e falsificação de identidade, não o uso criativo da tecnologia. Por isso, faixas sintéticas continuam aparecendo com frequência em playlists automáticas, no Radar de Novidades, no Discover Weekly e em buscas por gêneros genéricos, como lo-fi e música para estudar.
O selo identifica artistas cuja identidade pública, como nome e foto, representa uma pessoa criada por IA. Ele aparece no perfil do artista, na seção de detalhes, nos resultados de busca e ao lado das faixas em playlists.
Há duas versões. A Persona IA surge quando o próprio artista se declara pelo Spotify for Artists, opção aberta desde 11 de agosto de 2026. A Provável Persona IA é aplicada pelo Spotify após análise que combina revisão humana e detecção automatizada. Tocar no selo mostra qual das duas se aplica, e artistas rotulados podem contestar a marcação.
O selo trata da identidade, não da música. Um perfil marcado pode publicar tanto faixas sintéticas quanto composições humanas, e um artista de carne e osso que usou IA na produção não recebe o rótulo.
Distinguir pelo ouvido não é confiável. Em uma pesquisa Deezer-Ipsos com 9 mil pessoas em oito países, divulgada em novembro de 2025, 97% não acertaram quais faixas eram 100% geradas por IA. Os indicadores mais confiáveis estão na interface:
Quando o selo não aparece, o padrão das chamadas fábricas de conteúdo costuma se repetir. Nenhum desses indícios prova algo sozinho, mas a combinação deles merece atenção:
O Spotify não oferece um ajuste do tipo "não mostrar música de IA". A empresa defende que o uso de IA na música é gradual e não cabe em uma divisão entre "é IA" e "não é IA". Ainda assim, quatro controles reduzem a presença dessas faixas nas recomendações.
A opção vale para sugestões da tela inicial e ensina o algoritmo a mostrar menos conteúdo semelhante:
Serve para quando uma playlist genérica ou uma faixa suspeita já entrou no histórico e passou a contaminar o Discover Weekly e o Wrapped:
Em playlists criadas pelo Spotify ou por outras pessoas, a faixa pode ser ocultada e, em seguida, suspensa das sugestões em todo o app, segundo a central de ajuda do Spotify:
Ocultar sozinho afeta apenas aquela playlist, sem alterar o perfil de gosto. A suspensão de 30 dias foi lançada para assinantes Premium.
Seguir um artista com selo Persona IA conta como sinal de interesse e devolve a música dele às recomendações. Deixar de seguir o perfil e remover as faixas da biblioteca e das playlists próprias corta esse sinal. Em playlists montadas pelo usuário, a revisão manual continua sendo o caminho mais eficaz.
Sim, com mais rigor que o Spotify. A Deezer marca faixas 100% geradas por IA com uma etiqueta visível para o ouvinte. Essas músicas ficam fora das recomendações algorítmicas e das playlists editoriais. Em 2025, a plataforma marcou mais de 13,4 milhões dessas faixas. O app está disponível no Brasil, com plano gratuito e planos pagos.
Não. O Spotify remove faixas por spam, fraude de reproduções ou clonagem de voz sem autorização, não pelo uso de IA.
Não. O app não tem um ajuste global para esconder conteúdo gerado por IA.
Não é garantia. O selo se refere à identidade do artista, e o perfil pode publicar tanto faixas sintéticas quanto composições humanas.
Por padrão, não. Ela só volta às recomendações se o usuário seguir o artista.
Excluir uma faixa ou playlist do perfil de gosto pode levar até 48 horas para surtir efeito.