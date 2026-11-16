Amazon vai vender fatia em data centers de US$ 5 bilhões e alugá-los de volta

Data centers: acordo entre Amazon e Blackstone abrange 13 prédios em Indiana e no Mississippi (Adobe Stock/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 10h10.
Última atualização em 16 de novembro de 2026 às 10h11.
A Amazon anunciou em 16 de novembro de 2026 a venda do controle de 13 prédios de data centers nos Estados Unidos, avaliados em US$ 5 bilhões, para a Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC), veículo imobiliário administrado por uma afiliada da Blackstone. A Amazon Web Services (AWS) continuará ocupando todos os imóveis como inquilina, com contratos de prazo médio inicial de 12 anos, que podem chegar a 32 anos com as renovações, e reajuste de 2,75% ao ano. A Amazon receberá dinheiro e ficará com 24,9% das duas sociedades conjuntas que serão donas dos complexos, localizados em Indiana e no Mississippi, que somam 647 megawatts de capacidade. É o primeiro investimento da BXDC desde o IPO, em maio, e a conclusão está prevista para até o fim de 2026. O modelo lembra a sociedade fechada pela Meta com fundos da Blue Owl, em 2025, para o complexo Hyperion, na Louisiana.
A Amazon vai passar de proprietária a sócia minoritária e inquilina de 13 prédios de data centers recém-construídos nos Estados Unidos.
Em acordo anunciado nesta segunda-feira, 16, um veículo imobiliário administrado por uma afiliada da Blackstone comprará o controle das sociedades que ficarão com os imóveis, avaliados em US$ 5 bilhões. A Amazon Web Services (AWS), braço de computação em nuvem do grupo, vai alugar todos os prédios e continuar usando a infraestrutura.
A operação dá à Amazon uma forma de levantar dinheiro com instalações que já construiu e manter a capacidade disponível para seus clientes. Em troca, a companhia assume aluguéis com prazo inicial médio de 12 anos. Se todas as opções de renovação forem exercidas, a média sobe para 32 anos.
O reajuste previsto é de 2,75% ao ano, e a própria Amazon garante os pagamentos da subsidiária.
Os US$ 5 bilhões correspondem à avaliação bruta dos dois complexos. Na conclusão da operação, a Amazon vai transferir os imóveis para duas sociedades conjuntas, uma para cada complexo, e receber dinheiro e uma fatia de 24,9% em cada uma. A Blackstone Digital Infrastructure Trust, negociada na Bolsa de Nova York sob o código BXDC, ficará com os outros 75,1%.
O pagamento em dinheiro será financiado por duas fontes. A BXDC espera aportar US$ 1,9 bilhão em recursos levantados no IPO. Subsidiárias das sociedades conjuntas devem contratar cerca de US$ 2,5 bilhões em empréstimos hipotecários, garantidos pelos próprios imóveis.
Como parte do financiamento também cobrirá custos da transação, a soma dessas duas fontes indica o volume de recursos mobilizados, e o valor líquido a ser recebido pela Amazon ainda depende dos termos do fechamento.
É o primeiro investimento da BXDC desde a abertura de capital, em maio. A oferta inicial foi de US$ 1,75 bilhão e, depois que os bancos exerceram integralmente a opção de vender ações adicionais, a captação líquida chegou a cerca de US$ 1,9 bilhão. A conclusão da compra está prevista para até o fim de 2026, sujeita às condições do acordo.
O acordo reúne nove prédios no norte de Indiana, no mercado de data centers da região de Chicago, e quatro no Mississippi. Juntos, eles somam 647 megawatts de capacidade elétrica para equipamentos de TI.
O número indica a potência que a infraestrutura pode disponibilizar a equipamentos como servidores e sistemas de rede.
Para a BXDC, a compra dá acesso a prédios novos com um contrato para ocupar 100% do portfólio. Para a AWS, a locação mantém disponíveis os imóveis de que a operação depende. O contrato segue o modelo conhecido como triple net, em que o inquilino arca, além do aluguel, com despesas como impostos imobiliários, seguro e manutenção.
A aquisição foi precificada a uma taxa inicial de capitalização de 7%. O indicador relaciona a renda operacional anual dos imóveis ao valor atribuído a eles. Ele serve para avaliar o preço pago pelo portfólio. O retorno para o acionista da BXDC também depende do custo da dívida e das demais despesas da operação.
A parceria permite à Amazon recuperar parte do capital investido nas instalações e continuar usando os prédios. O dinheiro entra no fechamento. Os aluguéis serão pagos ao longo dos anos, com reajuste anual.
Para o investidor imobiliário, o atrativo é justamente o fluxo de pagamentos de uma única locatária, respaldado pela garantia da Amazon.
Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de infraestrutura da AWS, afirmou no comunicado que a parceria permite à empresa continuar ampliando sua operação à medida que cresce a demanda dos clientes.
No terceiro trimestre, a receita da AWS cresceu 39%, para US$ 46 bilhões. A expansão exige investimentos em terrenos, energia e prédios, além dos chips e servidores instalados neles. O acordo com a Blackstone traz um investidor para a parte imobiliária dessa conta.
A Meta recorreu a uma sociedade com fundos da Blue Owl em outubro de 2025 para desenvolver o complexo Hyperion, na Louisiana. Os fundos ficaram com 80%, e a Meta, com 20%. Os US$ 27 bilhões divulgados naquele acordo correspondem ao custo estimado de desenvolvimento, incluindo construção e infraestrutura de energia, refrigeração e conectividade. No caso da Amazon, os US$ 5 bilhões são a avaliação de imóveis já construídos, que a AWS continuará usando como inquilina.
A AWS vai alugar todos os 13 prédios. A Amazon também manterá 24,9% das sociedades que serão donas dos imóveis.
Os US$ 5 bilhões são o valor bruto atribuído aos dois complexos. Na conclusão do negócio, a Amazon receberá uma parcela em dinheiro e manterá uma participação minoritária nas sociedades.
A BXDC espera concluir a transação até o fim de 2026. O fechamento depende das condições do acordo e do financiamento previsto.
Glossário
Triple net
Modelo de contrato de locação em que o inquilino paga, além do aluguel, despesas do imóvel como impostos, seguro e manutenção.
Taxa de capitalização (cap rate)
Indicador que relaciona a renda operacional anual de um imóvel ao valor pago por ele. É usado por investidores para avaliar o preço de um portfólio imobiliário.
Megawatt (MW)
Unidade de potência equivalente a 1 milhão de watts. Em data centers, indica a capacidade elétrica disponível para servidores e equipamentos de rede.
Empréstimo hipotecário
Financiamento garantido por um imóvel, que pode ser executado pelo credor caso a dívida não seja paga.
Sociedade conjunta (joint venture)
Empresa criada por dois ou mais sócios para deter um ativo ou explorar um negócio, com divisão de participação, custos e resultados.