Amazon vai vender fatia em data centers de US$ 5 bilhões e alugá-los de volta

A Amazon vai passar de proprietária a sócia minoritária e inquilina de 13 prédios de data centers recém-construídos nos Estados Unidos.

Em acordo anunciado nesta segunda-feira, 16, um veículo imobiliário administrado por uma afiliada da Blackstone comprará o controle das sociedades que ficarão com os imóveis, avaliados em US$ 5 bilhões. A Amazon Web Services (AWS), braço de computação em nuvem do grupo, vai alugar todos os prédios e continuar usando a infraestrutura.

A operação dá à Amazon uma forma de levantar dinheiro com instalações que já construiu e manter a capacidade disponível para seus clientes. Em troca, a companhia assume aluguéis com prazo inicial médio de 12 anos. Se todas as opções de renovação forem exercidas, a média sobe para 32 anos.

O reajuste previsto é de 2,75% ao ano, e a própria Amazon garante os pagamentos da subsidiária.

Quanto a Amazon vai receber pelos data centers?

Os US$ 5 bilhões correspondem à avaliação bruta dos dois complexos. Na conclusão da operação, a Amazon vai transferir os imóveis para duas sociedades conjuntas, uma para cada complexo, e receber dinheiro e uma fatia de 24,9% em cada uma. A Blackstone Digital Infrastructure Trust, negociada na Bolsa de Nova York sob o código BXDC, ficará com os outros 75,1%.

O pagamento em dinheiro será financiado por duas fontes. A BXDC espera aportar US$ 1,9 bilhão em recursos levantados no IPO. Subsidiárias das sociedades conjuntas devem contratar cerca de US$ 2,5 bilhões em empréstimos hipotecários, garantidos pelos próprios imóveis.

Como parte do financiamento também cobrirá custos da transação, a soma dessas duas fontes indica o volume de recursos mobilizados, e o valor líquido a ser recebido pela Amazon ainda depende dos termos do fechamento.

É o primeiro investimento da BXDC desde a abertura de capital, em maio. A oferta inicial foi de US$ 1,75 bilhão e, depois que os bancos exerceram integralmente a opção de vender ações adicionais, a captação líquida chegou a cerca de US$ 1,9 bilhão. A conclusão da compra está prevista para até o fim de 2026, sujeita às condições do acordo.

O que está sendo vendido e quem paga as despesas?

O acordo reúne nove prédios no norte de Indiana, no mercado de data centers da região de Chicago, e quatro no Mississippi. Juntos, eles somam 647 megawatts de capacidade elétrica para equipamentos de TI.

O número indica a potência que a infraestrutura pode disponibilizar a equipamentos como servidores e sistemas de rede.

Para a BXDC, a compra dá acesso a prédios novos com um contrato para ocupar 100% do portfólio. Para a AWS, a locação mantém disponíveis os imóveis de que a operação depende. O contrato segue o modelo conhecido como triple net, em que o inquilino arca, além do aluguel, com despesas como impostos imobiliários, seguro e manutenção.

A aquisição foi precificada a uma taxa inicial de capitalização de 7%. O indicador relaciona a renda operacional anual dos imóveis ao valor atribuído a eles. Ele serve para avaliar o preço pago pelo portfólio. O retorno para o acionista da BXDC também depende do custo da dívida e das demais despesas da operação.

Por que a Amazon quer alugar prédios que já construiu?

A parceria permite à Amazon recuperar parte do capital investido nas instalações e continuar usando os prédios. O dinheiro entra no fechamento. Os aluguéis serão pagos ao longo dos anos, com reajuste anual.

Para o investidor imobiliário, o atrativo é justamente o fluxo de pagamentos de uma única locatária, respaldado pela garantia da Amazon.

Prasad Kalyanaraman, vice-presidente de infraestrutura da AWS, afirmou no comunicado que a parceria permite à empresa continuar ampliando sua operação à medida que cresce a demanda dos clientes.

No terceiro trimestre, a receita da AWS cresceu 39%, para US$ 46 bilhões. A expansão exige investimentos em terrenos, energia e prédios, além dos chips e servidores instalados neles. O acordo com a Blackstone traz um investidor para a parte imobiliária dessa conta.

A Meta recorreu a uma sociedade com fundos da Blue Owl em outubro de 2025 para desenvolver o complexo Hyperion, na Louisiana. Os fundos ficaram com 80%, e a Meta, com 20%. Os US$ 27 bilhões divulgados naquele acordo correspondem ao custo estimado de desenvolvimento, incluindo construção e infraestrutura de energia, refrigeração e conectividade. No caso da Amazon, os US$ 5 bilhões são a avaliação de imóveis já construídos, que a AWS continuará usando como inquilina.