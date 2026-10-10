Como criar vídeos com IA no celular de graça: o que funciona sem pagar

RESUMO ＋ Dá para criar vídeos com IA no celular sem pagar, sobretudo para editar material próprio e animar fotos. CapCut, Edits, Adobe Firefly e Canva têm versões gratuitas para Android e iPhone. A geração de cenas inteiras por texto funciona com cotas diárias ou créditos, e o Gemini exige assinatura do Google para criar vídeo.

Criar vídeos com IA no celular sem gastar é possível quando o objetivo é editar gravações próprias ou animar uma foto. Apps gratuitos para Android e iPhone criam legendas em português e transformam texto em cena. A geração de vídeo do zero, porém, opera com cotas diárias e créditos: "grátis" costuma significar testar, não produzir em volume.

A procura acompanha a adoção de IA generativa no país. No segundo trimestre de 2026, 20,2% dos brasileiros de 15 a 64 anos usavam produtos do tipo, segundo o Global AI Diffusion Report, do AI Economy Institute da Microsoft. A média mundial ficou em 18,8%.

O que dá para fazer com IA em vídeo no celular?

A expressão "vídeo com IA" cobre quatro usos, com custos diferentes:

Edição assistida: cortes automáticos, remoção de silêncios, limpeza de áudio, legendas e redimensionamento para Reels, Shorts e TikTok;

cortes automáticos, remoção de silêncios, limpeza de áudio, legendas e redimensionamento para Reels, Shorts e TikTok; Montagem a partir de roteiro: o app sugere texto, narração sintética, trilha e imagens de banco para vídeos sem apresentador;

o app sugere texto, narração sintética, trilha e imagens de banco para vídeos sem apresentador; Foto em vídeo: o usuário envia uma imagem e descreve o movimento, como uma aproximação lenta da câmera ou vento no cabelo;

o usuário envia uma imagem e descreve o movimento, como uma aproximação lenta da câmera ou vento no cabelo; Texto em vídeo: a IA cria pessoas, objetos, cenários e movimentos de câmera do zero, com mais erros em mãos e textos na tela, além de falhas de continuidade entre cenas.

As duas primeiras categorias entregam resultado mais previsível e cabem nos planos gratuitos. As duas últimas consomem créditos.

Quais apps criam vídeos com IA de graça?

CapCut

O CapCut, da ByteDance (dona do TikTok), reúne edição e geração no mesmo app. A versão gratuita inclui legendas automáticas em português, remoção de fundo, modelos prontos, narração sintética e o gerador AI Video, que cria clipes a partir de texto ou imagem.

A vantagem está no acabamento: o clipe gerado entra direto na linha do tempo, onde pode ser cortado e coberto com texto e trilha. Os limites de geração e os modelos disponíveis variam por conta e região, e parte dos recursos de IA exige o plano Pro ou créditos extras.

Edits

O Edits, editor de vídeo da Meta, chegou ao Brasil em abril de 2025. O app grava clipes, edita por linha do tempo, gera legendas automáticas e exporta sem marca-d'água, para Instagram ou qualquer outra rede.

Entre os recursos de IA estão a animação de fotos estáticas e o isolamento automático de pessoas ou objetos em cena. O Restyle, que altera o estilo do vídeo por comando ou predefinição da Meta AI, foi liberado aos poucos e pode não aparecer em todas as contas.

Adobe Firefly

O Adobe Firefly tem app para Android e iOS e gera vídeo e efeito sonoro a partir de texto, além de converter foto em vídeo. O plano gratuito não exige assinatura e oferece gerações que se renovam todo dia, mas a Adobe não divulga a quantidade exata. O app serve para gerar trechos, como uma abertura animada.

Canva

O Canva atende quem precisa de vídeos informativos: listas, explicadores, tutoriais e cards animados com texto legível e identidade visual. O editor de vídeo é gratuito, e os recursos de IA, como geração de roteiro e de imagens, funcionam com franquia de uso. Elementos premium saem com marca-d'água na exportação gratuita.

Como criar um vídeo com IA no CapCut

O fluxo abaixo combina material próprio e geração por IA, o caminho com resultado mais confiável no plano gratuito:

Instale o CapCut pela Google Play ou App Store e toque em Novo projeto; Adicione fotos e vídeos próprios e defina o formato vertical 9:16; Grave a narração ou importe o áudio com a própria fala; Toque em Legendas > Legendas automáticas e selecione português; Para inserir uma cena gerada, toque em Mídia > AI Video e escolha Text to Video ou Image to Video; Escreva o comando, revise o clipe e corte os trechos com falhas; Exporte em 1080p.

A transcrição automática erra nomes próprios, números e termos técnicos com frequência. A revisão da legenda palavra por palavra evita publicar o erro.

Como transformar foto em vídeo com o Adobe Firefly

Baixe o Adobe Firefly e entre com uma conta Adobe gratuita; Toque em Generate Video e escolha a opção de imagem para vídeo; Envie uma foto própria ou licenciada; Defina o formato vertical e descreva o movimento desejado; Gere duas ou mais versões e salve a que melhor preserva a imagem original.

O clipe pode seguir para o CapCut ou o Edits para receber narração e legenda.

Como escrever um bom prompt para vídeo com IA?

Comandos vagos levam a IA a improvisar. Um prompt eficiente descreve:

Assunto: quem ou o que aparece em cena;

quem ou o que aparece em cena; Ação: o movimento principal, como alguém caminhando ou chuva caindo;

o movimento principal, como alguém caminhando ou chuva caindo; Ambiente e luz: cozinha pela manhã ou rua à noite;

cozinha pela manhã ou rua à noite; Estilo: realista, ilustração, animação 3D ou filme analógico;

realista, ilustração, animação 3D ou filme analógico; Enquadramento: vertical 9:16, close ou plano aberto, câmera parada ou em movimento lento;

vertical 9:16, close ou plano aberto, câmera parada ou em movimento lento; Restrições: "sem texto na imagem" e "sem logotipos", quando aplicável.

Um exemplo: "Vídeo vertical de 8 segundos, close de uma planta em vaso na janela de um apartamento, gotas de chuva escorrendo no vidro, luz de fim de tarde, câmera parada, estilo realista, sem texto na tela".

Cenas com várias ações funcionam melhor quando geradas em partes e unidas na edição.

O que conferir antes de publicar um vídeo feito com IA

Limites do plano: créditos, duração, marca-d'água e exigência de assinatura mudam com frequência e devem ser checados no app antes de começar;

créditos, duração, marca-d'água e exigência de assinatura mudam com frequência e devem ser checados no app antes de começar; Legendas: nomes, números e valores em reais precisam de revisão manual;

nomes, números e valores em reais precisam de revisão manual; Direitos: imagens, músicas, vozes e marcas de terceiros só entram com licença ou autorização;

imagens, músicas, vozes e marcas de terceiros só entram com licença ou autorização; Origem do app: apps genéricos com nomes como "gerador de vídeo IA grátis" podem cobrar assinaturas semanais e coletar dados além do necessário, por isso a busca deve partir das lojas oficiais e do nome do desenvolvedor;

apps genéricos com nomes como "gerador de vídeo IA grátis" podem cobrar assinaturas semanais e coletar dados além do necessário, por isso a busca deve partir das lojas oficiais e do nome do desenvolvedor; Privacidade: vídeos com documentos, telas de conversa, localização ou rosto de menores não devem ser enviados, já que alguns serviços podem usar o material para treinar modelos.