Como criar vídeos com IA no celular de graça: o que funciona sem pagar

Vídeo com IA no celular: apps gratuitos animam fotos e legendam clipes com limite diário de gerações (Magnific/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13h01.
Dá para criar vídeos com IA no celular sem pagar, sobretudo para editar material próprio e animar fotos. CapCut, Edits, Adobe Firefly e Canva têm versões gratuitas para Android e iPhone. A geração de cenas inteiras por texto funciona com cotas diárias ou créditos, e o Gemini exige assinatura do Google para criar vídeo.
Criar vídeos com IA no celular sem gastar é possível quando o objetivo é editar gravações próprias ou animar uma foto. Apps gratuitos para Android e iPhone criam legendas em português e transformam texto em cena. A geração de vídeo do zero, porém, opera com cotas diárias e créditos: "grátis" costuma significar testar, não produzir em volume.
A procura acompanha a adoção de IA generativa no país. No segundo trimestre de 2026, 20,2% dos brasileiros de 15 a 64 anos usavam produtos do tipo, segundo o Global AI Diffusion Report, do AI Economy Institute da Microsoft. A média mundial ficou em 18,8%.
A expressão "vídeo com IA" cobre quatro usos, com custos diferentes:
As duas primeiras categorias entregam resultado mais previsível e cabem nos planos gratuitos. As duas últimas consomem créditos.
O CapCut, da ByteDance (dona do TikTok), reúne edição e geração no mesmo app. A versão gratuita inclui legendas automáticas em português, remoção de fundo, modelos prontos, narração sintética e o gerador AI Video, que cria clipes a partir de texto ou imagem.
A vantagem está no acabamento: o clipe gerado entra direto na linha do tempo, onde pode ser cortado e coberto com texto e trilha. Os limites de geração e os modelos disponíveis variam por conta e região, e parte dos recursos de IA exige o plano Pro ou créditos extras.
O Edits, editor de vídeo da Meta, chegou ao Brasil em abril de 2025. O app grava clipes, edita por linha do tempo, gera legendas automáticas e exporta sem marca-d'água, para Instagram ou qualquer outra rede.
Entre os recursos de IA estão a animação de fotos estáticas e o isolamento automático de pessoas ou objetos em cena. O Restyle, que altera o estilo do vídeo por comando ou predefinição da Meta AI, foi liberado aos poucos e pode não aparecer em todas as contas.
O Adobe Firefly tem app para Android e iOS e gera vídeo e efeito sonoro a partir de texto, além de converter foto em vídeo. O plano gratuito não exige assinatura e oferece gerações que se renovam todo dia, mas a Adobe não divulga a quantidade exata. O app serve para gerar trechos, como uma abertura animada.
O Canva atende quem precisa de vídeos informativos: listas, explicadores, tutoriais e cards animados com texto legível e identidade visual. O editor de vídeo é gratuito, e os recursos de IA, como geração de roteiro e de imagens, funcionam com franquia de uso. Elementos premium saem com marca-d'água na exportação gratuita.
O fluxo abaixo combina material próprio e geração por IA, o caminho com resultado mais confiável no plano gratuito:
A transcrição automática erra nomes próprios, números e termos técnicos com frequência. A revisão da legenda palavra por palavra evita publicar o erro.
O clipe pode seguir para o CapCut ou o Edits para receber narração e legenda.
Comandos vagos levam a IA a improvisar. Um prompt eficiente descreve:
Um exemplo: "Vídeo vertical de 8 segundos, close de uma planta em vaso na janela de um apartamento, gotas de chuva escorrendo no vidro, luz de fim de tarde, câmera parada, estilo realista, sem texto na tela".
Cenas com várias ações funcionam melhor quando geradas em partes e unidas na edição.
Dá para criar clipes curtos e montar vídeos com fotos e legendas sem pagar. A geração ilimitada de cenas por texto depende de créditos ou assinatura.
O CapCut reúne geração e edição no mesmo app. O Edits atende quem grava Reels e quer exportar sem marca-d'água, e o Adobe Firefly serve para gerar clipes curtos a partir de texto ou foto.
Não. Segundo a central de ajuda do Google, a criação de vídeo no app do Gemini exige um plano Google AI Plus, Pro ou Ultra em contas pessoais. Os clipes têm oito segundos, e o Gemini Omni substitui o Veo como modelo de vídeo do app.
Não. O app e a versão web do Sora foram descontinuados em 26 de abril de 2026, e a API, em 24 de setembro de 2026.
Só com autorização. O uso sem consentimento pode violar direitos de imagem e de personalidade. Instagram, TikTok e YouTube têm opções para sinalizar conteúdo gerado ou alterado por IA quando a cena pode ser confundida com registro real.