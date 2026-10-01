Como criar e personalizar um mascote no Codex do ChatGPT

Pet: ChatGPT aposta em mascotes para usuários do Codex (ChatGPT/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13h45.
Os Pets são mascotes animados do ChatGPT no modo de trabalho. Com o recurso habilitado, o usuário pode pedir para conhecer os personagens disponíveis, ativar um deles ou criar uma companhia personalizada diretamente na conversa.
Um gato, um dragão ou um tigre albino: o Codex no ChatGPT pode ganhar uma companhia animada. Chamados de Pets, esses mascotes têm movimentos para situações como espera, execução de tarefas e revisão. Nos ambientes com o recurso habilitado, é possível escolher um personagem disponível ou criar um personalizado.
O recurso exige acesso ao modo Work do ChatGPT, disponível em planos pagos elegíveis. Os planos Free e Go não incluem esse modo. Para usar os Pets, a funcionalidade também precisa estar habilitada na conta.
Na conversa, peça ao assistente para mostrar sua coleção: “Quais Pets estão disponíveis para mim?” Depois, indique qual personagem deseja ativar.
Para trocar de mascote, basta solicitar outro da coleção. Também é possível pedir para desativar a companhia sem excluir o personagem — e voltar a usá-lo depois. A personalização faz parte da experiência do modo de trabalho do ChatGPT.Outra opção é clicar em seu nome no final da parte esquerda da tela, e, em seguida, acessar a aba de "Configurações" > Pets.
Descreva o personagem que deseja, incluindo nome, cores e estilo, como pelúcia, desenho ou pixel art. Uma imagem de referência também pode ajudar. Um exemplo de pedido é: “Crie um Pet chamado Baby: um porquinho rosa de pelúcia".
Assim como em outros pedidos de criação de imagens no ChatGPT, detalhes sobre a aparência ajudam a orientar o resultado. O assistente prepara o personagem e suas animações. Confira o mascote em movimento e indique os ajustes desejados antes de concluir. Para colocá-lo em uso, peça: “Ative Baby como meu Pet.”
São mascotes animados que acompanham o usuário no modo de trabalho, com movimentos associados a diferentes situações.
Não. Você pode pedir ao assistente para mostrar os Pets disponíveis e escolher um da coleção.
Sim. A imagem pode servir de referência para a aparência do personagem, acompanhada de instruções sobre nome e estilo.
Não. Desativar retira o mascote de uso, mas mantém o personagem na coleção.