Tecnologia

Como criar e personalizar um mascote no Codex do ChatGPT

Mascotes animados acompanham interações no modo de trabalho; saiba como ativar os personagens disponíveis ou criar uma companhia própria

Pet: ChatGPT aposta em mascotes para usuários do Codex (ChatGPT/Reprodução)

Pet: ChatGPT aposta em mascotes para usuários do Codex (ChatGPT/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13h45.

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Os Pets são mascotes animados do ChatGPT no modo de trabalho. Com o recurso habilitado, o usuário pode pedir para conhecer os personagens disponíveis, ativar um deles ou criar uma companhia personalizada diretamente na conversa.

Um gato, um dragão ou um tigre albino: o Codex no ChatGPT pode ganhar uma companhia animada. Chamados de Pets, esses mascotes têm movimentos para situações como espera, execução de tarefas e revisão. Nos ambientes com o recurso habilitado, é possível escolher um personagem disponível ou criar um personalizado.

O recurso exige acesso ao modo Work do ChatGPT, disponível em planos pagos elegíveis. Os planos Free e Go não incluem esse modo. Para usar os Pets, a funcionalidade também precisa estar habilitada na conta.

Como escolher os Pets disponíveis?

Na conversa, peça ao assistente para mostrar sua coleção: “Quais Pets estão disponíveis para mim?” Depois, indique qual personagem deseja ativar.

Para trocar de mascote, basta solicitar outro da coleção. Também é possível pedir para desativar a companhia sem excluir o personagem — e voltar a usá-lo depois. A personalização faz parte da experiência do modo de trabalho do ChatGPT.

Outra opção é clicar em seu nome no final da parte esquerda da tela, e, em seguida, acessar a aba de "Configurações" > Pets.

Como criar um Pet personalizado?

Descreva o personagem que deseja, incluindo nome, cores e estilo, como pelúcia, desenho ou pixel art. Uma imagem de referência também pode ajudar. Um exemplo de pedido é: “Crie um Pet chamado Baby: um porquinho rosa de pelúcia".

Assim como em outros pedidos de criação de imagens no ChatGPT, detalhes sobre a aparência ajudam a orientar o resultado. O assistente prepara o personagem e suas animações. Confira o mascote em movimento e indique os ajustes desejados antes de concluir. Para colocá-lo em uso, peça: “Ative Baby como meu Pet.”

Perguntas frequentes

O que são os Pets do ChatGPT?

São mascotes animados que acompanham o usuário no modo de trabalho, com movimentos associados a diferentes situações.

Preciso criar um personagem para usar um Pet?

Não. Você pode pedir ao assistente para mostrar os Pets disponíveis e escolher um da coleção.

Posso enviar uma imagem para criar meu Pet?

Sim. A imagem pode servir de referência para a aparência do personagem, acompanhada de instruções sobre nome e estilo.

Desativar o Pet apaga o personagem?

Não. Desativar retira o mascote de uso, mas mantém o personagem na coleção.

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