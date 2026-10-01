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Onde Lula e Flávio Bolsonaro têm maior vantagem? Pesquisa mostra diferença de até 36 pontos

Real Time Big Data mostra maior vantagem de Lula no Nordeste, onde petista marca 62% a 26%; Flávio Bolsonaro abre sua maior diferença entre eleitores com renda acima de cinco salários mínimos, com 52% a 25%

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 13h45.

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A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º, mostra diferenças no desempenho de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) conforme região, renda, gênero, idade e religião. A maior vantagem do petista aparece no Nordeste, onde registra 62% contra 26% do senador, diferença de 36 pontos percentuais. Flávio abre sua maior vantagem entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos: 52% a 25%, diferença de 27 pontos.

A maior diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos recortes da pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 1º, aparece no Nordeste. O presidente registra 62% das intenções de voto na região, contra 26% do senador, uma vantagem numérica de 36 pontos percentuais.

Para Flávio, a maior diferença aparece no recorte de renda. Entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos, o senador registra 52%, contra 25% de Lula — distância de 27 pontos percentuais.

Os dados ajudam a detalhar o cenário nacional da pesquisa, no qual o petista registra 43% das intenções de voto e Flávio, 39%. O levantamento também apresenta resultados segmentados por gênero, idade, renda, religião e região.

Os recortes, no entanto, representam resultados de uma única pesquisa e não indicam, isoladamente, como esses grupos votarão no primeiro turno. A margem de erro informada para a amostra total é de dois pontos percentuais.

Renda: Lula na frente entre quem ganha até 2 salários; Flávio entre os mais ricos

A renda apresenta algumas das maiores diferenças entre os líderes da pesquisa. Entre os eleitores que recebem até dois salários mínimos, Lula registra 56% das intenções de voto, contra 26% de Flávio.

A vantagem numérica do atual presidente nesse grupo é de 30 pontos percentuais, a segunda maior observada entre os recortes apresentados pela pesquisa.

O cenário muda entre os eleitores que recebem de dois a cinco salários mínimos. Nesse segmento, o senador do PL aparece com 48%, enquanto Lula registra 36%, uma diferença de 12 pontos.

Entre aqueles com renda superior a cinco salários mínimos, a distância aumenta: Flávio tem 52% e Lula, 25%. Renan Santos (Missão) alcança 10% nesse grupo, Ronaldo Caiado (PSD) tem 8%, Romeu Zema (Novo), 2%, e Augusto Cury (Avante), 1%.

Entre os eleitores com renda acima de cinco salários mínimos, o parlamentar abre 27 pontos sobre o atual presidente, sua maior vantagem entre todos os recortes apresentados no levantamento.

Mulheres dão maior percentual a Lula

O levantamento também aponta diferenças por gênero. Entre as mulheres, Lula registra 49% das intenções de voto e Flávio, 31%, uma distância de 18 pontos percentuais.

Entre os homens, o quadro se inverte. O senador do PL aparece com 47%, enquanto o petista tem 36%, diferença de 11 pontos. Renan Santos registra 6% entre os homens e 3% entre as mulheres.

Augusto Cury tem 3% nos dois grupos. Ronaldo Caiado registra 2% entre os homens e 3% entre as mulheres, enquanto Zema tem 1% em ambos.

Evangélicos e católicos apresentam cenários diferentes

A religião também aparece como um dos recortes com diferenças expressivas entre os dois primeiros colocados da pesquisa.

Entre os católicos, o petista registra 49% das intenções de voto, contra 33% de Flávio, diferença de 16 pontos percentuais. Augusto Cury e Ronaldo Caiado aparecem com 5% cada, Renan Santos tem 3% e Zema, 1%.

Entre os evangélicos, Flávio Bolsonaro registra 52% das intenções de voto, contra 31% de Lula, uma diferença de 21 pontos percentuais.

Nesse segmento, Renan Santos tem 3%, Ronaldo Caiado e a soma dos outros candidatos aparecem com 2% cada, enquanto Augusto Cury e Zema registram 1% cada.

Entre os entrevistados de outras religiões ou sem religião, Lula tem 47% e Flávio, 33%. Renan Santos chega a 9%, seguido por Augusto Cury, com 2%, e Caiado, com 1%.

Mais velhos apoiam Lula

O desempenho dos dois candidatos também varia conforme a faixa etária. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, Flávio registra 39% e o atual presidente, 37%. Renan Santos alcança 11%, seu maior percentual entre as três faixas etárias apresentadas.

Entre os entrevistados de 35 a 59 anos, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 43% e petista, com 42%. Augusto Cury registra 4%, Ronaldo Caiado, 3%, Renan Santos, 2%, e Zema, 1%.

Entre os eleitores com 60 anos ou mais, Lula registra 52%, contra 29% de Flávio, uma diferença de 23 pontos percentuais.

Nessa faixa etária, Augusto Cury e Ronaldo Caiado têm 5% cada, enquanto Renan Santos e Zema registram 1% cada.

Nordeste tem maior distância; Sul dá 25 pontos de vantagem a Flávio

É no recorte regional que aparece a maior diferença entre o atual presidente e Flávio em toda a segmentação apresentada. No Nordeste, Lula registra 62% das intenções de voto, contra 26% do senador. A distância é de 36 pontos percentuais.

No Sul, o cenário se inverte: Flávio marca 52% e o petista, 27%, uma diferença de 25 pontos. Renan Santos aparece com 6%, Ronaldo Caiado, com 3%, Augusto Cury, com 2%, e Zema, com 1%.

No Centro-Oeste, o senador do PL registra 45% contra 32% de Lula, diferença de 13 pontos. Caiado aparece com 6%, Renan Santos e Augusto Cury têm 3% cada, e Zema registra 1%.

No Sudeste, Flávio tem 41% e presidente , 38%. Renan Santos registra 7%, Caiado, 4%, Augusto Cury, 3%, e Zema, 2%.

Já no Norte, os percentuais dos dois primeiros colocados estão numericamente próximos: Lula registra 42% e Flávio, 41%. Augusto Cury tem 3%, enquanto Renan Santos e Caiado aparecem com 1% cada.

Onde estão as maiores diferenças entre Lula e Flávio

Considerando os recortes de gênero, idade, renda, religião e região apresentados pelo levantamento, as maiores diferenças numéricas entre os dois candidatos são:

RecorteLulaFlávio BolsonaroDiferença
Nordeste62%26%36 p.p. para Lula
Até 2 salários mínimos56%26%30 p.p. para Lula
Mais de 5 salários mínimos25%52%27 p.p. para Flávio
Sul27%52%25 p.p. para Flávio
60 anos ou mais52%29%23 p.p. para Lula
Evangélicos31%52%21 p.p. para Flávio
Mulheres49%31%18 p.p. para Lula
Católicos49%33%16 p.p. para Lula

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026. A margem de erro informada para o levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09503/2026.

Perguntas frequentes

Onde Lula tem a maior vantagem sobre Flávio Bolsonaro? ＋

Entre os recortes apresentados pela pesquisa Real Time Big Data, a maior diferença favorável a Lula aparece no Nordeste. O presidente registra 62% das intenções de voto na região, contra 26% de Flávio Bolsonaro, uma distância de 36 pontos percentuais.

Onde Flávio Bolsonaro tem a maior vantagem sobre Lula? ＋

A maior diferença favorável a Flávio Bolsonaro aparece entre os eleitores que recebem mais de cinco salários mínimos. O senador registra 52% nesse grupo, contra 25% de Lula, diferença de 27 pontos percentuais.

Quem lidera entre os eleitores de baixa renda? ＋

Entre os entrevistados que recebem até dois salários mínimos, Lula registra 56% das intenções de voto, contra 26% de Flávio Bolsonaro.

Quem tem maior percentual entre mulheres e homens? ＋

Entre as mulheres, Lula registra 49% e Flávio Bolsonaro, 31%. Entre os homens, Flávio aparece com 47% e Lula, com 36%.

Como Lula e Flávio aparecem entre católicos e evangélicos? ＋

Entre os católicos, Lula registra 49% e Flávio Bolsonaro, 33%. Entre os evangélicos, Flávio tem 52% e Lula, 31%.

Qual é o resultado de Lula e Flávio no Nordeste e no Sul? ＋

No Nordeste, Lula registra 62% contra 26% de Flávio Bolsonaro. No Sul, Flávio aparece com 52%, ante 27% de Lula.

Como Lula e Flávio aparecem entre os eleitores mais velhos? ＋

Entre os entrevistados com 60 anos ou mais, Lula registra 52% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 29%.

Quando foi realizada a pesquisa Real Time Big Data? ＋

O levantamento ouviu 2.000 eleitores entre 26 e 30 de setembro de 2026. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo BR-09503/2026.

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