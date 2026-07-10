GPT-5.6, modo Work e app único: as novidades do ChatGPT este mês

Julho tem sido um dos meses mais movimentados da história do ChatGPT. Em poucos dias, a OpenAI lançou uma nova geração de modelos, reorganizou seus aplicativos e atualizou recursos de voz e memória.

Para quem usa a ferramenta no trabalho ou no dia a dia, entender essas mudanças ajuda a aproveitar melhor os novos recursos. A seguir, veja as principais atualizações e o que cada uma significa na prática.

A chegada do GPT-5.6 e os modelos Sol, Terra e Luna

No dia 9 de julho, a OpenAI anunciou oficialmente o GPT-5.6, iniciando a distribuição global do modelo pelo ChatGPT, pelo Codex e pela API — respectivamente, a interface de conversa, a ferramenta de programação e o canal usado por desenvolvedores para integrar a IA a outros sistemas.

Diferentemente das versões anteriores, o GPT-5.6 não é um único modelo, mas uma família com três níveis de capacidade: Sol, o mais avançado; Terra, intermediário; e Luna, mais rápido e de menor custo. Segundo a empresa, essa nomenclatura permite que cada nível evolua em seu próprio ritmo.

O acesso varia por plano: usuários dos planos gratuito e Go têm acesso ao Terra, enquanto assinantes Plus, Pro, Business e Enterprise podem escolher entre Sol, Terra e Luna, ajustando o nível de "esforço" do modelo conforme a tarefa.

Modelos anteriores saem de circulação

Como parte da renovação, a OpenAI já havia retirado outras versões do ChatGPT. O GPT-4.5 deixou de estar disponível em 26 de junho, com as conversas anteriores passando a rodar no GPT-5.5. Antes disso, os modelos GPT-5.2 também foram descontinuados em 12 de junho, seguindo a prática da empresa de manter cada modelo ativo por cerca de 90 dias após o lançamento de um sucessor.

ChatGPT Work: um agente para tarefas mais longas

Outra novidade de julho é o ChatGPT Work, descrito pela OpenAI como um agente voltado para tarefas mais longas e complexas, capaz de pesquisar e analisar informações, atuar em aplicativos e arquivos conectados e produzir documentos, planilhas, apresentações e sites finalizados.

O recurso permite acompanhar o andamento do trabalho e aprovar ações importantes enquanto a tarefa é executada. Ele também pode manter projetos em andamento por meio de tarefas agendadas, que rodam uma vez, se repetem periodicamente ou são acionadas por gatilhos específicos.

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Um único aplicativo para chat, trabalho e programação

A OpenAI também reorganizou seus aplicativos de desktop. O novo app do ChatGPT para macOS e Windows passou a reunir em um só lugar o Chat, o Work e o Codex, a ferramenta de programação da empresa. O aplicativo anterior segue disponível como "ChatGPT Classic".

Essa reorganização também afeta o navegador Atlas, lançado pela empresa com recursos de navegação por IA. A OpenAI informou que o Atlas será desativado em 9 de agosto, à medida que os recursos de navegação com agentes são incorporados diretamente ao ChatGPT e ao Codex. Marcadores, abas abertas e histórico de navegação não são transferidos automaticamente — é preciso exportá-los antes do prazo.

Vozes mais naturais com os modelos GPT-Live

Em 8 de julho, a empresa apresentou os modelos GPT-Live-1 e GPT-Live-1 mini, descritos como capazes de produzir conversas mais naturais e lidar melhor com pausas e interrupções durante a fala.

Segundo a OpenAI, são modelos de "duplex completo" — capazes de falar e escutar ao mesmo tempo, permitindo que o usuário interrompa a conversa naturalmente, como em um diálogo humano. O GPT-Live-1 mini passou a ser o padrão do modo de voz, enquanto assinantes de planos pagos acessam a versão maior.

Outras mudanças: memória, finanças e ditado

A atualização de julho também trouxe ajustes menores, mas relevantes para o uso diário. Agora é possível excluir memórias específicas exibidas no resumo de memória e desativar completamente esse recurso pelo menu de três pontos.

A empresa também ampliou o recurso de finanças pessoais para assinantes Plus nos Estados Unidos, disponível na web e no iOS, permitindo conectar contas financeiras e consultar um painel de gastos dentro do próprio ChatGPT.

Por fim, o ditado por voz recebeu um novo modelo de transcrição. Segundo a OpenAI, o novo sistema reduziu em pelo menos 10% a taxa de erro de transcrição nos principais idiomas testados, incluindo o português, além de melhorar o desempenho em ambientes ruidosos.

Como aproveitar as novidades no dia a dia

Para quem usa o ChatGPT no trabalho, vale revisar o plano contratado e verificar se já há acesso ao GPT-5.6 e ao ChatGPT Work — recursos que podem reduzir o tempo gasto em tarefas repetitivas, como organizar planilhas ou preparar relatórios.

Quem usa o Atlas como navegador deve migrar seus dados antes de 9 de agosto, evitando perda de informações. Profissionais que dependem de ditado por voz podem notar, desde já, ganhos de precisão nas transcrições em português.

Acompanhar essas atualizações é parte do trabalho de quem lida com tecnologia no dia a dia — e saber aplicá-las com critério faz diferença na produtividade.

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