RESUMO ＋ A Amazon anunciou uma nova geração de Kindle, Paperwhite e Colorsoft, com preços de R$ 899 a R$ 1.749 no Brasil. Os dispositivos recebem mudanças de design, versões com acabamento em alumínio e novos acessórios. O Kindle básico está em pré-venda, com entregas previstas para novembro. Paperwhite e Colorsoft têm cadastro para aviso de disponibilidade.

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 1º de outubro, uma nova geração de Kindle, com preços a partir de R$ 899 no Brasil. A atualização inclui os modelos básico, Paperwhite e Colorsoft, além de acessórios como um controle Bluetooth e uma capa com botões físicos para virar páginas.

Segundo a empresa, os aparelhos são mais finos e leves e recebem uma nova arquitetura de tela, com superfície frontal nivelada. A cor do dispositivo passa a ser uniforme na frente e na traseira. Algumas versões também ganham acabamento em alumínio.

Kindle básico ganha versão em alumínio

O novo Kindle mantém a tela de seis polegadas e chega com 16 GB de armazenamento, por R$ 899, nas cores Grafite e Roxo Ube. A Amazon informa autonomia de até seis semanas e abertura de livros 30% mais rápida que na geração anterior.

Pela primeira vez, o modelo compacto também terá uma versão com acabamento traseiro em alumínio. Ela custa R$ 999, oferece 32 GB de armazenamento e estará disponível nas cores Azul Celeste e Verde Água.

Os dois estão em pré-venda. As entregas do Kindle de 16 GB começam em 10 de novembro; as da versão de 32 GB, em 20 de novembro.

Paperwhite promete até 12 semanas de bateria

O novo Paperwhite mantém a resistência à água e o ajuste de temperatura da luz. Segundo a Amazon, a bateria dura até 12 semanas por carga. A versão de 16 GB custa R$ 1.149 e chega na cor Grafite.

O Paperwhite Signature Edition custa R$ 1.349 e acrescenta acabamento traseiro em alumínio, 32 GB de armazenamento e ajuste automático da luz frontal. Também oferece toque duplo para virar páginas e carregamento em uma base por pinos de contato.

A edição Signature terá as cores Grafite e Verde Água. Para as duas versões do Paperwhite, a empresa disponibiliza cadastro para aviso de disponibilidade, sem informar uma data de entrega.

Colorsoft atualiza a leitura em cores

O Colorsoft, linha que introduziu a tela colorida nos leitores da marca em 2024, também recebe uma atualização. A versão de 16 GB custa R$ 1.499, na cor Grafite.

Por R$ 1.749, o Colorsoft Signature Edition oferece 32 GB, acabamento em alumínio, luz frontal com ajuste automático, toque duplo para virar páginas e carregamento por base com pinos de contato. As cores são Grafite e Figo.

Assim como no Paperwhite, a Amazon oferece cadastro para aviso de disponibilidade. O anúncio brasileiro não estabelece uma data de entrega para os novos Colorsoft.

Controle e capa trazem novas formas de virar páginas

Entre os acessórios está o Kindle Click, controle Bluetooth compatível com os novos aparelhos e com modelos Kindle lançados a partir de 2024. Ele permite virar páginas sem tocar na tela.

A Amazon também apresentou uma capa magnética com botões físicos e uma base que mantém o aparelho em pé enquanto carrega. Ambas serão compatíveis com os novos Paperwhite Signature Edition e Colorsoft Signature Edition, por meio de pinos de contato.

Os acessórios chegarão ao Brasil posteriormente. A empresa ainda não divulga preços nem datas para essa disponibilidade.

Quanto custam os novos Kindle

Kindle, 16 GB: R$ 899, com entregas a partir de 10 de novembro

R$ 899, com entregas a partir de 10 de novembro Kindle em alumínio, 32 GB: R$ 999, com entregas a partir de 20 de novembro

R$ 999, com entregas a partir de 20 de novembro Paperwhite, 16 GB: R$ 1.149, com cadastro para aviso de disponibilidade

R$ 1.149, com cadastro para aviso de disponibilidade Paperwhite Signature Edition, 32 GB: R$ 1.349, com cadastro para aviso de disponibilidade

R$ 1.349, com cadastro para aviso de disponibilidade Colorsoft, 16 GB: R$ 1.499, com cadastro para aviso de disponibilidade

R$ 1.499, com cadastro para aviso de disponibilidade Colorsoft Signature Edition, 32 GB: R$ 1.749, com cadastro para aviso de disponibilidade

A Amazon informa pagamento em até dez parcelas sem juros ou até 17 parcelas sem juros no cartão Amazon Prime. A quantidade de parcelas varia conforme o modelo.