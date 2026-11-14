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Ronaldinho Gaúcho volta a jogar aos 46 anos por clube da terceira divisão da Itália

Ex-jogador será titular pelo Ravenna neste domingo, 15, em clássico contra o Forlì; clube sonha com a Serie A

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta retorno ao futebol pela Serie C italiana (JEWEL SAMAD/AFP)

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho acerta retorno ao futebol pela Serie C italiana (JEWEL SAMAD/AFP)

César H. S. Rezende e com agências

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 16h39.

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Onze anos após sua última partida oficial, Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados neste domingo, 15, aos 46 anos, para defender o Ravenna, clube da terceira divisão italiana que sonha com uma vaga na Serie A.

“Quero passar um dia maravilhoso. Estou feliz por estar aqui para o início desta bela história. O presidente sonha com algo grande para o Ravenna. Fazer parte disso me deixa feliz”, declarou Ronaldinho ao canal Sky Sport, na noite de sexta-feira, 13.

“Estou feliz”, reiterou o vencedor da Bola de Ouro de 2005.

“Voltar ao campo depois de tanto tempo é algo muito bonito. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida”, reforçou.

Depois de conquistar “tudo o que havia sonhado”, incluindo a Copa do Mundo de 2002, jogar pelo Ravenna representa uma “oportunidade completamente diferente”.

Ronaldinho será titular na estreia

Após 11 anos longe das partidas oficiais e aos 46 anos, a condição física do ex-jogador da Seleção Brasileira, pela qual disputou 97 jogos e marcou 33 gols, gera dúvidas. Ronaldinho chegou à Itália na sexta-feira e participou de apenas um treino com os novos companheiros. Também não está claro se sua passagem pelo clube durará uma partida ou se ele disputará o restante da temporada.

O que está confirmado é que Ronaldinho será titular no domingo, no clássico contra o Forlì, válido pela 14ª rodada da Serie C, conforme antecipou o técnico Andrea Mandorlini.

O brasileiro disputou sua última partida oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.

O ex-jogador de Paris Saint-Germain (2001-2003), Barcelona (2003-2008) e Milan (2008-2011), conhecido pelo estilo imprevisível e pela personalidade carismática, também não perdeu seu poder de atrair os holofotes.

A partida terá lotação máxima em um estádio com capacidade habitual para 5 mil espectadores, ampliada para a ocasião com uma arquibancada provisória de 1.800 lugares, batizada de R10.

“O objetivo a longo prazo é levar o Ravenna à Serie A”, afirmou Ignazio Cipriani, empresário ítalo-americano e proprietário do clube desde 2024. A contratação também parece fazer parte de uma estratégia de marketing para dar visibilidade à equipe.

O clube da região da Emília-Romanha nunca disputou a elite do futebol italiano e busca, inicialmente, retornar à Serie B, divisão na qual não atua desde 2008.

O Ravenna ocupa a segunda posição do Grupo B da terceira divisão italiana, seis pontos atrás do líder La Spezia. A equipe soma 14 pontos a mais que seu rival e vizinho, o Forlì, que aparece na 15ª colocação.

Ao longo da carreira, Ronaldinho se destacou em grandes partidas, especialmente nos clássicos.

Seu primeiro gol na Serie A, em 2008, foi contra a Inter de Milão e garantiu a vitória ao Milan. “Foi especial. Os torcedores do Milan ainda me lembram disso com frequência”, declarou.

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