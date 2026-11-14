Ronaldinho Gaúcho volta a jogar aos 46 anos por clube da terceira divisão da Itália

Onze anos após sua última partida oficial, Ronaldinho Gaúcho voltará aos gramados neste domingo, 15, aos 46 anos, para defender o Ravenna, clube da terceira divisão italiana que sonha com uma vaga na Serie A.

“Quero passar um dia maravilhoso. Estou feliz por estar aqui para o início desta bela história. O presidente sonha com algo grande para o Ravenna. Fazer parte disso me deixa feliz”, declarou Ronaldinho ao canal Sky Sport, na noite de sexta-feira, 13.

“Estou feliz”, reiterou o vencedor da Bola de Ouro de 2005.

“Voltar ao campo depois de tanto tempo é algo muito bonito. Estou aqui para viver um momento especial da minha vida”, reforçou.

Depois de conquistar “tudo o que havia sonhado”, incluindo a Copa do Mundo de 2002, jogar pelo Ravenna representa uma “oportunidade completamente diferente”.

Ronaldinho será titular na estreia

Após 11 anos longe das partidas oficiais e aos 46 anos, a condição física do ex-jogador da Seleção Brasileira, pela qual disputou 97 jogos e marcou 33 gols, gera dúvidas. Ronaldinho chegou à Itália na sexta-feira e participou de apenas um treino com os novos companheiros. Também não está claro se sua passagem pelo clube durará uma partida ou se ele disputará o restante da temporada.

O que está confirmado é que Ronaldinho será titular no domingo, no clássico contra o Forlì, válido pela 14ª rodada da Serie C, conforme antecipou o técnico Andrea Mandorlini.

O brasileiro disputou sua última partida oficial em setembro de 2015, pelo Fluminense.

O ex-jogador de Paris Saint-Germain (2001-2003), Barcelona (2003-2008) e Milan (2008-2011), conhecido pelo estilo imprevisível e pela personalidade carismática, também não perdeu seu poder de atrair os holofotes.

A partida terá lotação máxima em um estádio com capacidade habitual para 5 mil espectadores, ampliada para a ocasião com uma arquibancada provisória de 1.800 lugares, batizada de R10.

“O objetivo a longo prazo é levar o Ravenna à Serie A”, afirmou Ignazio Cipriani, empresário ítalo-americano e proprietário do clube desde 2024. A contratação também parece fazer parte de uma estratégia de marketing para dar visibilidade à equipe.

O clube da região da Emília-Romanha nunca disputou a elite do futebol italiano e busca, inicialmente, retornar à Serie B, divisão na qual não atua desde 2008.

O Ravenna ocupa a segunda posição do Grupo B da terceira divisão italiana, seis pontos atrás do líder La Spezia. A equipe soma 14 pontos a mais que seu rival e vizinho, o Forlì, que aparece na 15ª colocação.

Ao longo da carreira, Ronaldinho se destacou em grandes partidas, especialmente nos clássicos.

Seu primeiro gol na Serie A, em 2008, foi contra a Inter de Milão e garantiu a vitória ao Milan. “Foi especial. Os torcedores do Milan ainda me lembram disso com frequência”, declarou.