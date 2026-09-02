Quando o iPhone 18 vai ser lançado? Veja o que esperar

Pela primeira vez desde 2022, a Apple não deve lançar toda a família de iPhones de uma vez.

A empresa confirmou seu evento de outono para a próxima quarta-feira, 9 , às 10h no horário do Pacífico (14h no horário de Brasília), no Steve Jobs Theater, em Cupertino — mas quem espera trocar de aparelho sem gastar uma fortuna vai precisar esperar até 2027.

O convite oficial trazia o slogan "Surprise and shine" e uma brincadeira com a Siri, pedindo à assistente de voz para "dar uma dica" sobre as novidades.

Só os modelos mais caros chegam em setembro

A Apple deve revelar apenas o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e o aguardado primeiro iPhone dobrável da empresa, apelidado provisoriamente de "iPhone Ultra".

Os modelos mais acessíveis — iPhone 18, iPhone 18e e uma nova geração do iPhone Air — ficaram de fora dessa leva e só devem chegar às lojas na primavera do hemisfério norte de 2027, em torno de março.

Segundo rumores da cadeia de fornecedores, os modelos Pro devem trazer o chip A20 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros (nm) — mais avançado que a geração anterior —, prometendo até 18% mais desempenho e até 30% menos consumo de energia.

O evento também deve confirmar as datas de lançamento das próximas grandes atualizações de software da Apple, incluindo iOS 27, iPadOS 27 e macOS Golden Gate.

Pré-venda muda de data por causa do 11 de setembro

O calendário deste ano tem uma particularidade curiosa: a pré-venda dos novos aparelhos, que normalmente acontece na sexta-feira seguinte ao evento, foi adiada para sábado, 12 de setembro, à meia-noite.

Segundo a Forbes, a mudança evita que a data coincida com o aniversário de 25 anos dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. A chegada dos aparelhos às lojas, prevista para o dia 18, não deve ser afetada pela mudança.

O primeiro grande palco de John Ternus como CEO

O evento também marca a estreia de John Ternus à frente da Apple.

O executivo, que por anos comandou a área de engenharia de hardware da empresa, assumiu oficialmente o cargo de CEO em 1º de setembro, com Tim Cook passando à posição de presidente do conselho de administração.

Será a primeira grande apresentação pública de Ternus desde que assumiu o comando — e, segundo analistas, a expectativa é de que o formato do evento, um vídeo pré-gravado transmitido ao vivo seguido de acesso da imprensa aos produtos, permaneça o mesmo adotado nos últimos cinco anos.