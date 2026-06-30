Cashback e cupom automático: extensões e apps que aplicam descontos sozinhos na hora da compra

Quem compra pela internet com alguma frequência desenvolve o hábito de procurar um cupom antes de fechar o carrinho. Mas esse processo de buscar um código em site de terceiros, colar no campo de desconto, descobrir que expirou e tentar outro pode ser bem contraproducente. Esse problema levou à criação de extensões de navegador e aplicativos de cupom automático, que monitoram o checkout, testam dezenas de códigos em segundos e aplicam o desconto válido sem que o usuário precise fazer nada além de concluir a compra.

Esses programas têm feito sucesso no Brasil, onde o mercado de cashback movimentou R$ 11 bilhões em 2022, segundo levantamento da Cuponomia. Do lado do consumidor. Já a pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil 2025, da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) aponta que 88,3% dos brasileiros já participam de programas de fidelidade.

Como funcionam as extensões de cupom automático e cashback?

O modelo de negócio dessas extensões se baseia no marketing de afiliados. Quando o usuário instala a extensão e compra em uma loja parceira, a plataforma recebe uma comissão da loja por ter intermediado a venda. Para atrair e reter usuários, a plataforma divide parte dessa comissão com o comprador — o que constitui o cashback — e disponibiliza cupons que a própria loja fornece aos parceiros.

No lado técnico, a extensão detecta quando o usuário acessa a página de checkout de uma loja parceira. Nesse momento, ela varre seu banco de dados de códigos promocionais, insere cada um no campo de cupom e compara os resultados. O código que gera o maior desconto é aplicado. Todo o processo leva poucos segundos e dispensa qualquer ação manual.

Quais são as principais extensões de cashback e cupom no Brasil?

As opções mais usadas no mercado brasileiro atuam como extensões para Chrome, Edge e Firefox, com versões em aplicativo para Android e iOS.

Méliuz

Méliuz é uma extensão que avisa quando o usuário entra em uma loja parceira, permite ativar o cashback com um clique e testa cupons no carrinho. O saldo acumulado pode ser resgatado via Pix a partir de R$ 20. O Méliuz usa links de afiliados e, conforme seus termos, insere cookies de rastreamento após o consentimento do usuário na ativação do cashback.

Cuponomia

Cuponomia concentra a proposta na aplicação automática de cupons. Ao acessar uma loja parceira, a extensão exibe os códigos disponíveis e testa cada um no checkout, aplicando o que gerar o maior desconto. Também oferece cashback com resgate para conta bancária. A extensão funciona em mais de mil lojas e usa Google Analytics para estatísticas de uso.

Coupert

Coupert é uma plataforma global com suporte em português que combina cupons automáticos e cashback com comparação de preços em tempo real. Na Chrome Web Store, possui nota 4,9 e mais de um milhão de downloads na Google Play. A extensão afirma atuar em mais de 200 mil lojas, embora a cobertura no Brasil seja menor do que a das opções locais.

Extensões de cupom e cashback ajudam a economizar de verdade?

Os dados de mercado indicam que sim, mas com ressalvas. A edição anterior do Panorama da Fidelização (ABEMF, 2023) mostrou que, entre os benefícios que mais geram sensações positivas nos consumidores, o cashback aparecia em primeiro lugar, preferido por 33% dos entrevistados. Já um estudo da Izio&Co com 1,4 milhão de consumidores apontou que o gasto médio por pessoa aumentou 31,5% após o recebimento de cashback, o que sugere que o benefício funciona como incentivo de recompra e não apenas como desconto pontual.

A economia real depende de variáveis que vão além da extensão. Por exemplo, a disponibilidade de cupons ativos na loja, percentual de cashback oferecido pelo parceiro, prazo de confirmação da compra e condições específicas de cada promoção. Além disso, o cashback não cai na conta do usuário imediatamente, visto que as lojas costumam levar entre um e três meses para confirmar que o produto não foi devolvido antes de liberar o saldo.

Também não há garantia de desconto em toda compra. A extensão pode testar dez códigos e nenhum funcionar, seja porque os cupons expiraram ou porque a loja não tem promoção ativa naquele período.

O que as extensões de cupom coletam sobre o usuário?

Toda extensão de cupom precisa de acesso às páginas que o usuário visita para identificar se ele está em uma loja parceira e localizar o campo de cupom no checkout. No Chrome, isso se traduz na permissão "ler e modificar todos os seus dados nos websites que você visitar".

O Méliuz e o Cuponomia, por exemplo, alertam que o uso de extensões concorrentes (como Pelando, Buscapé, Dotz e Cuponomia, no caso do Méliuz) pode cancelar o cashback. A razão técnica é a sobrescrita de cookies de afiliado: a última extensão que insere o parâmetro de rastreamento é a que recebe o crédito da venda.

Cinco cuidados ao usar extensões de cashback e cupom automático