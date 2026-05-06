Celulares para idosos: veja os 5 melhores modelos em 2026

Escolher um celular para idosos pode ser mais complicado do que parece. Além do tamanho da tela ou do preço, a decisão tem que prezar por memória RAM suficiente e sistemas operacionais atualizados, sem contar outras funções como botão de emergência, volume alto e bateria de longa duração, que podem fazer sentido para alguns perfis.

No Brasil, há uma categoria especializada de modelos para idosos — mas eles nem sempre são a melhor escolha. Muitos trazem hardware defasado, com pouca memória, conexão limitada a 3G e tela pequena por preços iguais ou superiores aos de smartphones convencionais. Na maioria dos casos, a vida útil desses aparelhos tende a ser menor, assim como seu custo-benefício.

A alternativa, cada vez mais comum, é comprar um celular intermediário e adaptá-lo. Para isso, é possível aumentar o tamanho da fonte, ativar o modo de acessibilidade, deixar o volume mais alto e organizar a tela inicial com os ícones que a pessoa de fato usa.

Como escolher um bom celular para idosos?

A resposta depende do perfil de quem vai usar. Há idosos que querem apenas fazer ligações e trocar mensagens no WhatsApp, enquanto outros assistem a vídeos, usam as redes sociais, fazem chamadas por vídeo com a família e usam aplicativos de transporte. Ainda assim, alguns critérios valem para todos:

Tamanho da tela: aparelhos com display de 6,5 polegadas ou mais facilitam a leitura de mensagens, a visualização de fotos e a navegação por menus. Telas menores forçam o usuário a ampliar o conteúdo o tempo todo.

aparelhos com display de 6,5 polegadas ou mais facilitam a leitura de mensagens, a visualização de fotos e a navegação por menus. Telas menores forçam o usuário a ampliar o conteúdo o tempo todo. Tamanho da fonte e dos ícones: alguns modelos oferecem ajustes de acessibilidade no Android que aumentam textos e elementos na tela. A Samsung vai além com o Modo Fácil, que reorganiza a tela inicial com ícones maiores e layout simplificado;

alguns modelos oferecem ajustes de acessibilidade no Android que aumentam textos e elementos na tela. A Samsung vai além com o Modo Fácil, que reorganiza a tela inicial com ícones maiores e layout simplificado; Bateria: é preferencial que passe dos 5.000 mAh, visto que uma boa autonomia reduz a chance de o telefone desligar em um momento importante;

é preferencial que passe dos 5.000 mAh, visto que uma boa autonomia reduz a chance de o telefone desligar em um momento importante; Volume do alto-falante: faz diferença para quem tem perda auditiva. Modelos com alto-falantes estéreo ou volume alto ajudam nas chamadas e nos vídeos;

faz diferença para quem tem perda auditiva. Modelos com alto-falantes estéreo ou volume alto ajudam nas chamadas e nos vídeos; Entrada para fone de ouvido (P2): pode ser mais fácil para idosos usarem fones com fio, que não exigem emparelhamento via Bluetooth. Aparelhos que mantêm essa entrada facilitam o uso.

Modelos de celular bons para idosos

Samsung Galaxy A16

O Galaxy A16 conta com o painel Super AMOLED de 6,7 polegadas entrega cores vivas e contraste alto, o que facilita a leitura sob luz forte. A resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) e a taxa de atualização de 90 Hz tornam a navegação fluida.

A Samsung oferece o Modo Fácil nas configurações do aparelho. Ao ativar esse recurso, a tela inicial ganha ícones grandes, fonte ampliada e acesso direto a contatos favoritos. Além disso, a bateria de 5.000 mAh sustenta até 18 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. O aparelho aceita carregamento rápido de 25 W e vem com carregador na caixa.

Outro diferencial é o suporte a seis atualizações de Android e seis anos de patches de segurança, o que garante longevidade ao investimento. A versão LTE usa o processador Helio G99; a versão 5G traz o Exynos 1330 da própria Samsung. As duas oferecem 4 ou 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento, com slot para microSD.

O Galaxy A16 tem certificação IP54 (resistência a respingos e poeira), NFC e entrada P2. Pode ser encontrado online na faixa de R$ 960 a R$ 1.500, nos modelos com mais memória.

Motorola Moto G34 5G

O Moto G34 traz um painel IPS LCD de 6,5 polegadas tem taxa de atualização de 120 Hz — o dobro do padrão —, o que torna a rolagem de conversas e feeds mais suave. A resolução é HD+ (720 x 1.600 pixels).

O processador Snapdragon 695 é um dos mais potentes da lista. Combinado com 4 ou 8 GB de RAM (mais RAM Boost) e até 256 GB de armazenamento, o Moto G34 lida bem com WhatsApp, YouTube e aplicativos de transporte sem engasgos.

A bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20 W (TurboPower 20) sustenta longas horas de uso. O aparelho tem NFC, Bluetooth 5.1, entrada P2 e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos. A conectividade 5G é um bônus para quem mora em áreas com cobertura. Nos e-commerces, aparece a partir de R$ 949.

Samsung Galaxy A06

Para quem busca um aparelho mais barato sem abrir mão da tela grande, o Galaxy A06 é uma alternativa direta. O display PLS LCD de 6,7 polegadas tem resolução HD+ (1.600 x 720 pixels) — menos nítido que o A16, mas suficiente para uso cotidiano.

A bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 25 W repete a fórmula dos modelos acima. O processador MediaTek Helio G85, combinado com 4 GB de RAM (expansíveis a 8 GB via RAM Plus), dá conta de WhatsApp, redes sociais e chamadas de vídeo.

O A06 conta com o Modo Fácil da Samsung, sensor de impressão digital lateral e entrada P2 para fone de ouvido. O armazenamento de 128 GB é expansível via cartão microSD. O aparelho recebe até duas atualizações de Android (até o Android 16) e quatro anos de patches de segurança. O preço sugerido pela Samsung é de R$ 899, com descontos para pagamento à vista. No varejo online, pode ser encontrado por menos.

Motorola Moto G04s

Entre os mais econômicos, o Moto G04s traz uma tela de 6,56 polegadas com resolução HD+ e taxa de 90 Hz entrega uma experiência básica para quem precisa de WhatsApp, ligações e pouco mais.

O processador Unisoc T606 e os 4 GB de RAM são suficientes para tarefas simples. A bateria de 5.000 mAh garante boa autonomia, embora o carregamento seja mais lento (15 W). O Android limpo da Motorola — sem muitas camadas de personalização — contribui para uma navegação mais direta.

O modelo pode ser encontrado por valores abaixo de R$ 700 no varejo, o que o torna a opção de menor custo para famílias que querem equipar um idoso com um smartphone funcional. A limitação é a ausência de NFC e o desempenho mais modesto em multitarefas.

iPhone: modelos indicados

Idosos que já estão acostumados com o ecossistema Apple — ou que querem um aparelho mais moderno para acompanhar redes sociais — podem ser bem atendidos pelas linhas "e" e "Plus" da marca.

Os da linha 16, por exemplo, oferecem tela OLED ampla, bateria de longa duração e os mesmos ajustes de acessibilidade do iOS: fonte ampliada, zoom de tela, modo de exibição simplificada e atendimento de chamadas facilitado.

O iPhone 16e traz tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, chip A18, câmera de 48 MP e até 26 horas de reprodução de vídeo. É o modelo mais acessível da linha 16, com preço de lançamento de R$ 5.799 (128 GB) — já encontrado por cerca de R$ 3.900 no varejo online.

Para quem prioriza tela ainda maior, o iPhone 16 Plus tem display de 6,7 polegadas e bateria para até 27 horas de vídeo — uma das maiores autonomias entre iPhones. O chip A18, câmera dupla (48 MP + ultrawide de 12 MP) e a Dynamic Island completam o conjunto. O preço de lançamento foi de R$ 9.499 (128 GB), mas o varejo online já oferece valores a partir de R$ 5.500.

Os dois modelos têm Face ID, resistência à água (IP68), 5G e suporte a atualizações de iOS por vários anos.

Celulares especializados para idosos valem a pena?

Existem no mercado brasileiro aparelhos como o ObaSmart (da Obabox/Multilaser), projetados especialmente para a terceira idade. Esses modelos trazem interface com ícones grandes de fábrica, botão SOS para emergências e suporte dedicado ao público idoso. Eles fazem muito sentido quando a prioridade é reduzir ao máximo a curva de aprendizado e o idoso não tem ninguém por perto para configurar um smartphone convencional.

A única limitação pode ser o hardware. A versão mais recente da linha, ObaSmart Conecta Max, traz tela de 6,5 polegadas, 2 GB de RAM e até 64 GB, o que ainda a deixa distante dos modelos convencionais em desempenho e qualidade de tela.

Como configurar um smartphone comum para um idoso?

Tanto celulares Android quanto iPhones podem ser adaptados para idosos com ajustes rápidos nas configurações de acessibilidade. São ajustes que levam menos de dez minutos e transformam a experiência de uso sem custo extra.

No Android (Samsung, Motorola e outros):

Acesse Configurações > Tela e aumente o tamanho da fonte para o máximo;

Em Configurações > Tela > Tamanho de exibição, amplie os ícones e elementos da interface;

Nos modelos Samsung, ative o Modo Fácil em Configurações > Tela > Modo Fácil — ele reorganiza a tela inicial com ícones grandes e atalhos para contatos;

Adicione os contatos mais usados como atalhos na tela inicial;

Desative notificações de aplicativos que o idoso não usa, para evitar confusão.

No iPhone (iOS):