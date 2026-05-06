Celulares para idosos: veja os 5 melhores modelos em 2026

Celulares para idosos: veja os modelos indicados (Getty Images)
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Publicado em 6 de maio de 2026 às 10h10.
Escolher um celular para idosos pode ser mais complicado do que parece. Além do tamanho da tela ou do preço, a decisão tem que prezar por memória RAM suficiente e sistemas operacionais atualizados, sem contar outras funções como botão de emergência, volume alto e bateria de longa duração, que podem fazer sentido para alguns perfis.
No Brasil, há uma categoria especializada de modelos para idosos — mas eles nem sempre são a melhor escolha. Muitos trazem hardware defasado, com pouca memória, conexão limitada a 3G e tela pequena por preços iguais ou superiores aos de smartphones convencionais. Na maioria dos casos, a vida útil desses aparelhos tende a ser menor, assim como seu custo-benefício.
A alternativa, cada vez mais comum, é comprar um celular intermediário e adaptá-lo. Para isso, é possível aumentar o tamanho da fonte, ativar o modo de acessibilidade, deixar o volume mais alto e organizar a tela inicial com os ícones que a pessoa de fato usa.
A resposta depende do perfil de quem vai usar. Há idosos que querem apenas fazer ligações e trocar mensagens no WhatsApp, enquanto outros assistem a vídeos, usam as redes sociais, fazem chamadas por vídeo com a família e usam aplicativos de transporte. Ainda assim, alguns critérios valem para todos:
O Galaxy A16 conta com o painel Super AMOLED de 6,7 polegadas entrega cores vivas e contraste alto, o que facilita a leitura sob luz forte. A resolução Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) e a taxa de atualização de 90 Hz tornam a navegação fluida.
A Samsung oferece o Modo Fácil nas configurações do aparelho. Ao ativar esse recurso, a tela inicial ganha ícones grandes, fonte ampliada e acesso direto a contatos favoritos. Além disso, a bateria de 5.000 mAh sustenta até 18 horas de reprodução de vídeo, segundo a Samsung. O aparelho aceita carregamento rápido de 25 W e vem com carregador na caixa.
Outro diferencial é o suporte a seis atualizações de Android e seis anos de patches de segurança, o que garante longevidade ao investimento. A versão LTE usa o processador Helio G99; a versão 5G traz o Exynos 1330 da própria Samsung. As duas oferecem 4 ou 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento, com slot para microSD.
O Galaxy A16 tem certificação IP54 (resistência a respingos e poeira), NFC e entrada P2. Pode ser encontrado online na faixa de R$ 960 a R$ 1.500, nos modelos com mais memória.
O Moto G34 traz um painel IPS LCD de 6,5 polegadas tem taxa de atualização de 120 Hz — o dobro do padrão —, o que torna a rolagem de conversas e feeds mais suave. A resolução é HD+ (720 x 1.600 pixels).
O processador Snapdragon 695 é um dos mais potentes da lista. Combinado com 4 ou 8 GB de RAM (mais RAM Boost) e até 256 GB de armazenamento, o Moto G34 lida bem com WhatsApp, YouTube e aplicativos de transporte sem engasgos.
A bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 20 W (TurboPower 20) sustenta longas horas de uso. O aparelho tem NFC, Bluetooth 5.1, entrada P2 e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos. A conectividade 5G é um bônus para quem mora em áreas com cobertura. Nos e-commerces, aparece a partir de R$ 949.
Para quem busca um aparelho mais barato sem abrir mão da tela grande, o Galaxy A06 é uma alternativa direta. O display PLS LCD de 6,7 polegadas tem resolução HD+ (1.600 x 720 pixels) — menos nítido que o A16, mas suficiente para uso cotidiano.
A bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 25 W repete a fórmula dos modelos acima. O processador MediaTek Helio G85, combinado com 4 GB de RAM (expansíveis a 8 GB via RAM Plus), dá conta de WhatsApp, redes sociais e chamadas de vídeo.
O A06 conta com o Modo Fácil da Samsung, sensor de impressão digital lateral e entrada P2 para fone de ouvido. O armazenamento de 128 GB é expansível via cartão microSD. O aparelho recebe até duas atualizações de Android (até o Android 16) e quatro anos de patches de segurança. O preço sugerido pela Samsung é de R$ 899, com descontos para pagamento à vista. No varejo online, pode ser encontrado por menos.
Entre os mais econômicos, o Moto G04s traz uma tela de 6,56 polegadas com resolução HD+ e taxa de 90 Hz entrega uma experiência básica para quem precisa de WhatsApp, ligações e pouco mais.
O processador Unisoc T606 e os 4 GB de RAM são suficientes para tarefas simples. A bateria de 5.000 mAh garante boa autonomia, embora o carregamento seja mais lento (15 W). O Android limpo da Motorola — sem muitas camadas de personalização — contribui para uma navegação mais direta.
O modelo pode ser encontrado por valores abaixo de R$ 700 no varejo, o que o torna a opção de menor custo para famílias que querem equipar um idoso com um smartphone funcional. A limitação é a ausência de NFC e o desempenho mais modesto em multitarefas.
Idosos que já estão acostumados com o ecossistema Apple — ou que querem um aparelho mais moderno para acompanhar redes sociais — podem ser bem atendidos pelas linhas "e" e "Plus" da marca.
Os da linha 16, por exemplo, oferecem tela OLED ampla, bateria de longa duração e os mesmos ajustes de acessibilidade do iOS: fonte ampliada, zoom de tela, modo de exibição simplificada e atendimento de chamadas facilitado.
O iPhone 16e traz tela Super Retina XDR OLED de 6,1 polegadas, chip A18, câmera de 48 MP e até 26 horas de reprodução de vídeo. É o modelo mais acessível da linha 16, com preço de lançamento de R$ 5.799 (128 GB) — já encontrado por cerca de R$ 3.900 no varejo online.
Para quem prioriza tela ainda maior, o iPhone 16 Plus tem display de 6,7 polegadas e bateria para até 27 horas de vídeo — uma das maiores autonomias entre iPhones. O chip A18, câmera dupla (48 MP + ultrawide de 12 MP) e a Dynamic Island completam o conjunto. O preço de lançamento foi de R$ 9.499 (128 GB), mas o varejo online já oferece valores a partir de R$ 5.500.
Os dois modelos têm Face ID, resistência à água (IP68), 5G e suporte a atualizações de iOS por vários anos.
Existem no mercado brasileiro aparelhos como o ObaSmart (da Obabox/Multilaser), projetados especialmente para a terceira idade. Esses modelos trazem interface com ícones grandes de fábrica, botão SOS para emergências e suporte dedicado ao público idoso. Eles fazem muito sentido quando a prioridade é reduzir ao máximo a curva de aprendizado e o idoso não tem ninguém por perto para configurar um smartphone convencional.
A única limitação pode ser o hardware. A versão mais recente da linha, ObaSmart Conecta Max, traz tela de 6,5 polegadas, 2 GB de RAM e até 64 GB, o que ainda a deixa distante dos modelos convencionais em desempenho e qualidade de tela.
Tanto celulares Android quanto iPhones podem ser adaptados para idosos com ajustes rápidos nas configurações de acessibilidade. São ajustes que levam menos de dez minutos e transformam a experiência de uso sem custo extra.