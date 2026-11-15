Nvidia sem Jensen Huang: como a indústria de IA recalcula a rota

Jensen Huang chegou a ostentar o status de "astro do rock" no mundo da inteligência artificial, mas agora o setor avalia como seguir adiante sem o diretor-executivo da Nvidia, a empresa líder global na produção de chips. A renúncia do executivo foi anunciada nesta quinta-feira, 12, logo após virem à tona detalhes sobre seus relacionamentos extraconjugais, que incluem o envolvimento com uma suposta espiã chinesa.

Antes da queda, Huang havia se consolidado como o grande motor da IA, tanto na esfera política quanto na financeira. Sob seu comando incansável, a companhia ganhou tamanho peso nas finanças globais que passou a ser apelidada pelo mercado de "banco central da IA".

O ex-CEO teceu laços estreitos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem acompanhou em uma viagem a Pequim no início deste ano para um encontro com o líder chinês, Xi Jinping. Enquanto outros executivos do Vale do Silício pediam a desaceleração do desenvolvimento tecnológico por motivos de segurança, Huang pressionava ativamente para que o avanço continuasse a toda velocidade.

"Acordos circulares" e apostas bilionárias

A postura agressiva reflete as altas apostas da fabricante, que injetou bilhões em empresas, centros de dados e parceiros estratégicos com os quais esperava lucrar no longo prazo. Esses esforços, contudo, levantaram questionamentos sobre os chamados "acordos circulares", evidenciando uma possível fragilidade na contabilidade e nas operações de financiamento da gigante dos semicondutores.

Entre as movimentações mais expressivas de Huang estavam uma garantia de financiamento de mais de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 561 bilhões) para um novo centro de dados em Ohio, destinado à OpenAI — criadora do ChatGPT —, e o compromisso de comprar US$ 10 bilhões (R$ 56 bilhões) em ações na oferta pública inicial (IPO) da rival Anthropic, marcada para a próxima semana.

Estabilidade ou caos no mercado?

Apesar da turbulência no alto escalão, o crescimento da desenvolvedora de chips parece estar assentado em bases sólidas no curto prazo. "Espera-se que a subsequente transição formal do diretor-executivo e as mudanças organizacionais comecem a afetar o desenvolvimento de produtos e a competitividade da Nvidia não antes de 2028", avaliou Ming-Chi Kuo, analista da TF International Securities.

Para tentar manter a ordem interna e acalmar os investidores, a diretora financeira da empresa, Colette Kress, foi nomeada CEO interina também nesta quinta-feira, 12.

Por outro lado, há quem alerte para solavancos severos. Gary Marcus, veterano e crítico influente da indústria de tecnologia, advertiu em um artigo online que o cenário é de imprevisibilidade extrema. "Está claro que as coisas não voltarão a ser as mesmas, nem para a Nvidia, nem para a indústria de IA. O mercado pode despencar", projetou.

Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, chega ao banquete de Estado oferecido a Donald Trump e Xi Jinping no Grande Salão do Povo, em Pequim, em 14 de maio de 2026 (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Impacto geopolítico e o vácuo de poder

A saída de Huang afeta diretamente a balança geopolítica da guerra dos semicondutores. Foi ele o principal responsável por convencer Trump a permitir a venda de alguns dos chips de ponta da Nvidia para a China, contornando parcialmente os rígidos controles de exportação de Washington. O executivo, inclusive, tinha presença confirmada na reunião entre o presidente dos EUA e Xi Jinping na próxima semana, durante a cúpula da Apec, em Shenzhen.

Pressionado pelas suspeitas de espionagem corporativa, o empresário já aceitou depor a portas fechadas perante o Congresso americano, segundo informou o deputado republicano John Moolenaar.

Em nota, o analista Dan Ives classificou o episódio como um "momento de péssima imagem" para Huang, mas ressaltou que o vácuo de poder imediato representa uma abertura única para a concorrência. "Outros líderes tecnológicos americanos vão ter que intervir agora", escreveu Ives, apontando que executivos do alto escalão de rivais de peso, como Microsoft, Google e Apple, precisarão assumir o protagonismo do setor de IA daqui para frente.