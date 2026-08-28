Um 'mini Big Bang' criado em laboratório pode revelar como o Universo começou

Repórter
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 16h50.
Cientistas conseguiram produzir plasma de quarks e glúons, estado da matéria associado aos primeiros instantes do Universo, por meio de colisões entre núcleos de oxigênio-16 e neônio-20 em velocidades próximas à da luz.
O resultado mostra que núcleos menores que os de chumbo também podem atingir as condições necessárias para formar esse tipo de matéria. Os pesquisadores comparam o fenômeno a um “mini Big Bang” devido às condições criadas durante o choque entre as partículas.
Quando dois núcleos colidem nessas velocidades, seus componentes podem formar uma pequena gota de plasma na qual quarks e glúons permanecem livres por uma fração de segundo. Logo depois, o material se expande e deixa de existir nesse estado.
O processo reproduz, em escala experimental, condições associadas aos primeiros momentos após o Big Bang, modelo usado para explicar a expansão e a evolução inicial do Universo. Naquele período, as temperaturas impediam que os quarks e glúons permanecessem confinados em partículas como prótons e nêutrons.
Experimentos voltados à produção desse plasma costumam recorrer a núcleos pesados, como os de chumbo. Os resultados com oxigênio-16 e neônio-20 ampliam os sistemas nos quais o fenômeno pode ser estudado e permitem investigar quais condições são necessárias para que a matéria alcance esse estado.Como o plasma de quarks e glúons existe por um intervalo curto demais para ser observado diretamente, pesquisadores analisam as partículas produzidas depois da colisão para identificar sinais de sua formação.
A equipe do Niels Bohr Institute analisou os padrões apresentados pelas partículas liberadas após os choques. Segundo o estudo, essas características guardam informações sobre o formato dos núcleos que participaram da colisão.
No caso do oxigênio, o núcleo apresenta uma distribuição mais próxima de uma forma arredondada. O neônio, por sua vez, possui uma configuração comparada pelos pesquisadores à de um pino de boliche. Essas diferenças permitem estudar como prótons e nêutrons se distribuem dentro dos núcleos.
A análise das partículas resultantes da colisão funciona, portanto, como uma forma indireta de reconstruir características de estruturas que não podem ser acompanhadas durante a existência do plasma.
O próximo passo previsto pelos pesquisadores é testar núcleos menores, entre eles o hélio-4, para determinar qual é o menor sistema capaz de produzir plasma de quarks e glúons. A investigação pode estabelecer o limite de tamanho a partir do qual as condições para a formação desse estado da matéria deixam de ocorrer.