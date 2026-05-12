Os 5 melhores headsets para trabalhar em escritório aberto

Uma das queixas mais comuns de quem trabalha em escritório aberto está relacionada ao barulho, sobretudo o feito por outras pessoas que estão no local. A voz humana varia de tom e de volume, e o cérebro a processa com prioridade sobre qualquer outro estímulo sonoro. Com isso, um bom fone de ouvido com cancelamento de ruído se torna indispensável para garantir a produtividade.

Os modelos mais recentes do mercado já contam com processadores de cancelamento de ruído mais rápidos e algoritmos de inteligência artificial (IA) treinados para identificar e neutralizar padrões de fala. Além disso, algumas opções têm microfones capazes de filtrar o som ambiente antes de transmitir a voz do usuário — uma tecnologia conhecida como cancelamento de ruído bidirecional, que limpa tanto o que o usuário ouve quanto o que o interlocutor recebe.

O que considerar antes de escolher um fone de ouvido para trabalhar em espaço aberto

O cancelamento de ruído ativo (ANC) é o primeiro filtro, mas não basta verificar se o fone "tem ANC". O que importa é como ele lida com sons de frequência variável — vozes, teclados mecânicos — e não apenas com um zumbido estável. Modelos com processadores dedicados e múltiplos microfones externos conseguem analisar o som ambiente em tempo real e gerar ondas inversas com mais precisão do que fones com ANC básico.

Além disso, as opções com braço de microfone boom — a haste que se posiciona perto da boca — captam a voz com mais nitidez e menos interferência do ambiente do que fones que dependem de microfones embutidos na concha. Para chamadas frequentes em escritório compartilhado, essa diferença é perceptível do outro lado da linha.

O peso também deve ser levado em conta na hora da compra, visto que um fone pesado, usado por oito horas ou mais de trabalho, pode gerar fadiga. Almofadas com espuma de densidade adequada e pressão lateral bem distribuída reduzem o desconforto em expedientes longos.

A conexão multiponto também é um ponto a se considerar. Ela permite manter o fone pareado com o computador e o celular ao mesmo tempo, para que alternar entre uma reunião no notebook e uma ligação no telefone não exija desconectar e reconectar o acessório.

Outros dois recursos fazem diferença no dia a dia do escritório aberto: busylight, uma luz que sinaliza aos colegas que o usuário está em chamada, e o sidetone, que é um retorno da própria voz nos fones e ajuda a controlar o volume dela em ambientes silenciosos.

Os cinco melhores fones para escritório aberto

1. Sony WH-1000XM6

O salto em relação ao WH-1000XM5, lançado em 2022, aparece no número de microfones: são 12, contra oito do antecessor, todos gerenciados pelo processador HD Noise Canceling QN3 — sete vezes mais rápido que o chip da geração anterior. No escritório aberto, isso significa que o ANC consegue mapear e cancelar conversas próximas com uma velocidade que modelos mais antigos não alcançavam. Para chamadas, seis desses microfones formam um sistema de beamforming com IA que isola a voz do usuário mesmo quando há várias pessoas falando ao redor.

Com 254 gramas e drivers de 30 mm equipados com domo de fibra de carbono, o XM6 entrega qualidade de áudio que vai além do uso corporativo — o suporte ao codec LDAC permite reprodução sem fio em alta resolução. A bateria dura até 30 horas com ANC ligado, e o recurso Speak-to-Chat pausa a reprodução quando o usuário começa a falar, dispensando a remoção do fone para uma conversa rápida com o colega. A conexão é via Bluetooth 5.3 com multiponto simultâneo. No Brasil, o modelo é encontrado entre R$ 2.500 e R$ 3.500.

2. Bose QuietComfort Ultra (2ª geração)

A Bose redesenhou o QC Ultra em setembro de 2025 a partir das reclamações mais recorrentes sobre o modelo de 2023: bateria curta e impossibilidade de usar o cabo USB-C para áudio. A segunda geração resolve as duas questões: a autonomia subiu de 24 para 30 horas com ANC ativo, e a reprodução com fio via USB-C agora entrega qualidade lossless.

O cancelamento de ruído funciona com a tecnologia ActiveSense, que ajusta a intensidade conforme o ambiente muda, sem intervenção manual. São 10 microfones distribuídos pelas conchas, e a supressão de ruído em chamadas combina hardware com IA para isolar a voz do usuário. O fone pesa cerca de 250 gramas, e o acabamento metálico polido nas hastes mantém o visual discreto o suficiente para reuniões presenciais. Nos Estados Unidos, custa US$ 449. No Brasil, aparece em importadores na faixa de R$ 2.700 a R$ 4.200.

3. Jabra Evolve2 75

O Evolve2 75 foca em trazer clareza de voz em chamadas feitas em ambientes ruidosos. O braço de microfone retrátil, quando abaixado, ativa um modo de captação com 8 microfones em beamforming que atende aos requisitos de microfone premium para Open Office do Microsoft Teams — o mesmo padrão exigido para certificação em Zoom.

É o mais leve da lista, com 197 gramas, e as almofadas de espuma de dupla densidade foram redesenhadas com foco em ventilação, o que reduz o calor acumulado em uso prolongado. A bateria alcança 36 horas, e a conexão combina um dongle USB-A ou USB-C (incluso) para áudio dedicado ao computador com Bluetooth para o celular. O busylight integrado — um LED visível na concha — sinaliza aos colegas que o usuário está em chamada. No mercado internacional, custa entre US$ 370 e US$ 530. No Brasil, é encontrado entre R$ 2.000 e R$ 2.900.

4. Logitech Zone Wireless 2

A Logitech criou o Zone Wireless 2 para solucionar o ruído que o interlocutor ouve do seu lado. O algoritmo de supressão bidirecional por IA limpa a entrada e a saída de áudio ao mesmo tempo, e quatro microfones com ANC híbrido reforçam o isolamento. Com isso, o headset recebeu a certificação de microfone premium para Open Office pelo Microsoft Teams, além de Zoom e Google Meet.

Com 181 gramas, é o segundo mais leve da seleção, e os drivers de 40 mm com EQ dinâmico equilibram chamadas e música sem precisar trocar de perfil. O app Logi Tune oferece um teste auditivo que personaliza o som com base na audição do usuário. A bateria entrega até 22 horas com ANC ligado, e o receptor USB-C usa comutação inteligente: redireciona o áudio do computador para o fone quando ele liga e devolve para os alto-falantes do sistema quando desliga. Nos Estados Unidos, parte de US$ 249,99. No Brasil, fica entre R$ 1.500 e R$ 2.200.

5. Dell WL5024 Pro Plus Wireless ANC

O WL5024 é posicionado pela Dell como um headset de frota — feito para TI adquirir em lote e gerenciar de forma centralizada pelo Dell Peripheral Manager. O microfone boom discreto usa cancelamento de ruído por IA no uplink para separar a voz dos sons de fundo, enquanto o ANC híbrido com microfones internos e externos cuida do isolamento passivo e ativo.

O diferencial competitivo é a autonomia, que oferece até 50 horas de escuta com ANC ligado e busylight desligado. Uma carga rápida de 15 minutos rende cerca de 10 horas de uso, o que significa que esquecer o fone na tomada durante o café já resolve o restante do dia.

Com 220 gramas, drivers de 40 mm e almofadas de espuma viscoelástica em couro sintético, o modelo traz ainda sensor de cabeça (pausa o áudio e silencia o microfone ao ser removido) e busylight integrado. Certificado para Microsoft Teams (Open Office) e Zoom. Nos Estados Unidos, custa cerca de US$ 200. No Brasil, é distribuído pelo canal Dell para empresas, com preço sob consulta para compras em volume.