Os detalhes que você não viu no trailer de GTV VI exibido na Netflix

GTA VI estreou na quinta-feira, 27, dentro da Netflix, seis horas antes de ir ao YouTube, em 27 minutos capturados num PS5 base. A Rockstar chamou de "extended look" e editou o material como um estúdio corta um longa-metragem. No fim, ficou um mix de cutscene e jogabilidade alternadas, e informações racionadas.

No detalhe, o mapa tem cerca de três vezes o tamanho do de Red Dead Redemption 2. A campanha deve durar 80 horas. São mais de 600 mil animações de NPC, contra 55 mil em GTA V e 300 mil em Red Dead 2. Cada transeunte foi dirigido individualmente, com variedade de corpos e reações. Para tal façanha, a Rockstar mantém uma equipe dedicada só a escrever diálogo de rua.

O sistema de procurado voltou com seis estrelas e uma lógica nova. A polícia te identifica por roupa, arma, veículo e comparsas. As estrelas mudam de cor conforme o que os policiais já sabem. A cena do crime fica marcada no mapa e pode reativar sua ficha se você voltar a chamar atenção ali. Um "Criminal Profile" registra seu comportamento no longo prazo, além do procurado imediato.

O inventário virou finito: dois rifles, duas pistolas, o resto no porta-malas ou no esconderijo. Um fuzil nas costas muda como o mundo reage a você. A franquia do caos sem consequência agora cobra a conta.

Lucia Caminos é a primeira protagonista feminina da série principal. Ela usa uma tornozeleira que puxa a campanha e ajuda a iniciar a parceria com Jason. O romance avança ou desanda conforme os dois fazem compras, treinam, exploram e roubam juntos; o jogo trata o relacionamento como sistema, atualizado a cada atividade compartilhada.

O celular deixou de ser HUD e virou objeto físico na mão. O Snapmatic reaparece como paródia do Instagram, e os dois não podem postar: são foragidos evitando rastro digital, então observam em vez de publicar. O fast travel acontece por um app de corrida chamado Ryde Me, com conversa completa no banco de trás.

A mira em câmera lenta lembra o Dead Eye de Red Dead 2. Jason marca pontos fracos e mira em membros específicos; Lucia foca num único tiro preciso. A Rockstar importou os sistemas de RPG de Red Dead 2, comida, bebida, suor, corpo que muda na academia, e diz tê-los ajustado para não perder o ritmo de um GTA.

O lançamento controlado responde a vazamentos que perseguem o estúdio há meses, e a estreia na Netflix é uma jogada de distribuição antes de tudo. GTA VI chega em 19 de novembro de 2026, para PS5 e Xbox Series X|S, treze anos depois de GTA V. Será o teste final para medir se a ambição técnica da empresa que levou a simulação dos videogames ao limite.